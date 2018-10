Facebook bị tin tặc tấn công

Lỗ hổng bảo mật mới được phát giác khiến Facebook buộc phải vô hiệu hóa một tính năng thông dụng và 90 triệu người dùng phải đăng nhập lại.

Theo Verge, một lỗ hổng bảo mật cho phép tin tặc truy cập vào tài khoản người dùng Facebook bằng cách thu thập mã thông báo bảo mật của họ. Lỗ hổng này ảnh hưởng tới 50 triệu người dùng và Facebook cho biết họ buộc phải tạo lệnh để 90 triệu tài khoản người dùng phải đăng nhập lại hoàn toàn để được an toàn. Khoảng 40 triệu người còn lại cũng có thể bị ảnh hưởng nên công ty gộp chung vào danh sách này.

Theo đại diện Facebook, vấn đề tạm thời được sửa chữa và hãng cũng đã thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ. Đây không phải là lỗi kỹ thuật ngẫu nhiên thông thường, nhưng các kỹ sư phát giác dấu vết của việc khai thác có mục đích và được sử dụng bởi một số tổ chức hoặc hacker của bên thứ ba. Công ty lần đầu nhận biết vấn đề vào ngày 25/9 nhưng Guy Rosen, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Facebook, cho biết không rõ đã có tài khoản nào thực sự bị xâm phạm hay chưa.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dùng Facebook bị văng khỏi Facebook và Messenger.

Ngoài việc bắt buộc 90 triệu người phải đăng nhập lại, Facebook cho biết sẽ tạm thời vô hiệu hóa tính năng View As trước khi việc đánh giá an toàn hoàn tất.

Sau bê bối để lộ và mua bán thông tin của 87 triệu người dùng đầu năm nay, đây có thể là rắc rối lớn thứ hai đến với Facebook trong năm 2018.