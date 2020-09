Em không nghe mùa Thu, dưới trăng mờ thổn thức?

Toronto: Mùa thu rồi lại về ở vùng đại thủ phủ Toronto với những trận gió heo heo lạnh, với lá trên cành bắt đầu vàng úa, với ngày bỗng ngắn đi..

Theo những tiên đoán của các khí tượng gia thì mùa thu năm nay ở vùng đại thủ phủ Toronto sẽ ấm hơn bình thường và ít mưa hơn.

Nhiệt độ trong ngày thứ ba 22 tháng 9, ngày đầu mùa thu và những ngày kế tiếp lên đến trên 23 độ C và nhiệt độ trong ngày thứ bảy lên đến 26 độ C.

Trong khi nhiệt độ bình thường trong những ngày đầu mùa thu của những năm trước ở vùng đại thủ phủ Toronto là 19 độ C.

Theo khí tượng gia Dave Phillips,thì chúng ta có vấn đề với đại dịch, nhưng không có vấn đề gì với thời tiết: cảnh thiên nhiên rất tốt đối với chúng ta.

Cũng theo khí tượng gia Phillips thì mùa hè vừa qua cũng là một mùa hè rực rỡ, với số ngày có nhiệt độ trên 30 độ C ở vùng thủ phủ Toronto là 35 ngày, gấp đôi số ngày của một năm bình thường trước đó.

Trong những ngày đầu Thu năm nay, năm có đại dịch COVID-19 mà bạn bè không thể tụ họp ăn uống, ca hát như những mùa thu trước.

