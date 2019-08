Em họ Tập Cận Bình bị Úc “mở hồ sơ”

Nguyễn Quang Duy

Tối Chủ Nhật 28/07/2019, Chương trình 60 Minutes thuộc Đài Truyền Hình số 9 công bố phim tài liệu “Mở hồ sơ Crown” (Crown unmasked).

Chương trình 60 Minutes cho biết cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng với sự cộng tác của hai nhật báo lớn nhất nước Úc là tờ The Age và tờ The Sydney Morning Herald.

Hằng ngàn hồ sơ của sòng bạc Crown bị rò rỉ cho thấy có sự kết nối giữa sòng bạc và một tổ chức tội phạm, trong đó có người em họ của Tập Cận Bình tên Ming Chai.

Theo tài liệu đương sự đang bị Cảnh sát Liên Bang và Cơ Quan Tình Báo Úc (ASIO) điều tra về tội rửa tiền và tội tình báo.

Ming Chai là ai?

Cha của Ming Chai là em ruột của mẹ Tập Cận Bình. Tên ông là Qi Ruixin.

Qi Ruixin gia nhập đảng Cộng sản rất sớm và tham gia cách mạng Trung Quốc. Ông là thành viên cấp cao thuộc Công an Vũ trang Nhân dân Trung Quốc. Ông mất năm 1987.

Theo The Wall Street Journal, Tập Cận Bình nhìn nhận là “rất thân cận” với cậu Qi Ruixin.

Trước khi định cư ở Úc vào đầu thập niên 1990, tại Trung Quốc Ming Chai cũng phục vụ trong ngành công an.

Ông ít được biết tới tại Úc, nhưng nổi tiếng tại Trung Quốc, nhờ là người thân của Tập Cận Bình nên tạo được nhiều mối quan hệ với giới chức cầm quyền và công an tình báo Trung Quốc.

Từng liên hệ với đảng Cộng sản, ông lại có thẻ Thông hành Úc, như thế đã có Quốc tịch Úc, chứng tỏ guồng máy di trú, hành chánh và an ninh Úc quá lỏng lẻo.

Nhật báo Apple phát hành tại Hồng Kông, vào năm 2014, cho biết ông Chai hoạt động kinh doanh từ một khách sạn ở Hồng Kông, sử dụng mối thân thuộc với Tập Cận Bình để tìm kiếm những hợp đồng làm ăn. Bài báo cho biết ông Chai đang bị các cơ quan chống tham nhũng ở Trung Quốc điều tra.

Hồ sơ Crown Casino tiết lộ từ năm 2014, Ming Chai đã là nhân vật rất, rất quan trọng của sòng bạc với thẻ VVIP (very very important person), đã kiếm được hằng chục triệu Úc kim từ sòng bạc, được tặng chíp đánh bạc, tặng vé tham dự Grand Prix và nhiều bổng lộc khác.

Đường dây tội phạm

Một nhân vật rất, rất quan trọng khác của Crown Casino tên Tom Zhou, cùng đường dây với Ming Chai, cũng đang bị cảnh sát và tình báo Úc theo dõi.

Ngày 17/8/2016, cảnh sát liên bang khám xét một phi cơ sắp cất cánh từ phi trường Coolangatta, tiểu bang Queensland, vì tình nghi chuyến bay thuộc một tổ chức rửa tiền.

Máy bay đa số là người Trung Quốc, trong số đó có Ming Chai, Tom Zhou và hai người khác không rõ danh tánh đang bị cảnh sát và cơ quan tình báo Úc theo dõi.

Cảnh sát không tìm thấy dấu vết phạm pháp nhưng vô cùng ngạc nhiên vì không ai trên máy bay mang theo tiền mặt và điện thoại di động.

Đến nay vẫn chưa rõ những hành khách Trung Quốc này đi đâu và để làm gì. Một hành khách trên chuyến bay cho biết dự định đi Tân Tây Lan (New Zealand) và ý định du hành mới chỉ có trước đó vài giờ. Chuyến bay được phép đi Tân Tây Lan.

Chỉ hai tháng sau ngày 24/10/2016, cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 19 nhân viên của văn phòng Crown Resorts tại Thượng Hải và Quảng Châu, trong đó có 3 người mang quốc tịch Úc, về tội chiêu dụ công dân Trung Quốc ra ngoại quốc đánh bạc.

Từ đó lộ ra đường dây tội phạm mà Ming Chai và Tom Zhou là hai nhân vật được phim tài liệu 60 Munites đặc biệt “mở hồ sơ”.

Không có bằng chứng cho thấy Tập Cận Bình đã tiếp tay cho Ming Chai, nhưng chắc rằng ông sẽ phải trả lời Bộ Chính trị về hành vi và mối liên hệ với người em họ.

Cũng rất có thể vì việc khám xét chuyến bay, biết đường dây bị lộ nên công an Trung Quốc mới bắt giữ nhân viên Crown, giảm bớt rủi ro cho Tập Cận Bình.

Tom Zhou là ai?

Tom Zhou có biệt danh “Mr Chinatown” một tội phạm đã bị Văn phòng Công an thành phố Vũ Hán (Wuhan) truy nã liên quan đến tổ chức mafia, lừa đảo, tống tiền lên đến hàng chục triệu Mỹ kim. Ba trong số đồng phạm với ông đã bị kết án tù vào năm 2013.

Nhà cầm quyền Trung Quốc đã thông báo lệnh bắt giữ Tom Zhou với cơ quan cảnh sát Quốc tế (Interpol). Nhưng ông vẫn chưa bị cảnh sát Úc bắt giữ, lại còn có thẻ Thông hành Úc, như thế đã có Quốc tịch Úc, và thường xuyên ra vào Úc. Một điều khó hiểu.

Có thể ông đã mang rất nhiều tiền từ Trung Quốc sang Úc để mua 2 biệt thự ở Toorak, một khu giàu có nhất ở thành phố Melbourne. Căn đầu ông mua vào năm 2009 với giá $7.9 triệu Úc kim. Căn sau ông mua năm 2013 với giá $15 triệu Úc kim.

Ông còn làm chủ trang trại nghỉ mát ở Murrindindi một khu vực gần thành phố Melbourne. Ông đã từng tổ chức các chuyến du hành săn bắn tại trang trại này. Việc săn bắn như thế là vi phạm luật Úc.

Tom Zhou là chủ tịch hay có vai trò quan trọng trong 3 tổ chức tại Úc. Các tổ chức này đều gắn bó với Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữ vai trò kiểm soát cộng đồng Úc gốc Hoa, ảnh hưởng công chúng, chính giới Úc và thu thập thông tin tình báo gởi về Trung Quốc.

Tổ chức mãi dâm…

Một nhân vật khác trong đường dây là chủ nhà thổ 39 Tope cách sòng bạc Crown chừng 1 cây số tên là Simon Pan.

Hồ sơ tòa án cho biết nhà thổ 39 Tope đã nhiều lần vi phạm luật Úc, từ cộng tác với các băng đảng tội phạm buôn lậu ma túy vào Úc, tội rửa tiền, đến việc lừa và đưa lậu gái Á châu vào Úc phục vụ mãi dâm.

Simon Pan từng đại diện Crown Casino trong đường dây chiêu dụ khách đánh bài từ thành phố Macau. Ông được Crown Casino cho phép sử dụng các cơ sở và hệ thống nhà băng của sòng bài, được tổ chức các chuyến du lịch đánh bài và cung cấp gái mãi dâm phục vụ các đoàn du lịch. Khách chơi bài hạng sang còn được khuyến khích ghé thăm giải trí tại nhà thổ 39 Tope.

Cách thức rửa tiền…

Luật Trung Quốc cấm người dân cờ bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hay ra nước ngoài đánh bạc.

Để tránh luật, Crown Casino sử dụng các đại lý trung gian như Ming Chai, Tom Zhou và Simon Pan tổ chức đưa các đoàn du lịch gồm giới chức tham nhũng và người giàu có sang Úc vui chơi hưởng thụ.

Với sự cộng tác của những người như Ming Chai, thân thuộc Tập Cận Bình, sòng bạc Crown tự tin mở Văn phòng du lịch tại Thượng Hải để chiêu dụ du khách Trung Quốc.

Du khách được hỗ trợ lo Visa, được đưa rước bằng phi cơ riêng, đến Úc được di chuyển bằng xe limousine, ở trong những khách sạn 5, 6 sao để đánh bài, mãi dâm, rửa tiền và xây dựng quan hệ làm ăn.

Những người này có thể mua chip đánh bài Crown bằng nhân dân tệ tại Trung Quốc và được giao khi đến Úc.

Nếu họ thắng hay còn dư tiền họ được đổi lấy Úc kim. Họ có thể vay nợ để đánh bài tại Úc và trả nợ khi về lại Trung Quốc.

Thanh toán tiền bạc qua trung gian các đại lý nên rất khó biết danh tính người chơi bài.

Hồ sơ Crown tiết lộ riêng 2 tuần đầu năm 2015, Mr Chinatown (biệt danh của Tom Zhou) đã mua $24 triệu Úc kim chip đánh bài. Ba tháng sau con số này đã vượt tới $1.452 tỷ Úc kim.

Trong năm tài chính 2015-16, người đại diện cho Mr Chinatown ở thành phố Perth đã được Crown trả cho $28 triệu Úc kim tiền hoa hồng.

Luật Úc cho phép hình thức đại lý trung gian này, nhưng đây là một kẻ hở của luật pháp giúp cho việc rửa tiền trở nên dễ dàng.

Giới chức tham nhũng hay người giàu có tại Trung Quốc sử dụng nó để chuyển tiền sang Úc.

Giới tội phạm buôn bán ma túy tại Úc sử dụng nó để hợp thức hóa đồng tiền tại Úc hay chuyển tiền về lại Trung Quốc.

Biết rõ hình thức rửa tiền này nhưng giới chức Úc vẫn chưa tích cực sửa luật, vì mỗi năm Crown Casino mang lại cả tỷ Úc kim tiền thuế cho cả chính phủ tiểu bang lẫn liên bang, tạo công ăn việc làm cho hằng chục ngàn người.

Giới chức Úc tiếp tay Casino?

Các hồ sơ bị rò rỉ còn cho thấy giới chức Úc làm việc tại Tòa Lãnh Sự Úc ở Thượng Hải, theo bảo lãnh của Crown và các đại lý như Tom Zhou, dễ dàng cấp Visa cho người Trung Quốc sang Úc đánh bài. Giới chức Úc và Crown đã phủ nhận điều này.

Cựu Trưởng nhóm bảo vệ biên giới, ông Roman Quaedvlieg tiết lộ cho Chương trình 60 Munites rằng ông đã được 2 Bộ trưởng và 1 Dân biểu Úc vận động để giúp giải quyết nhanh chóng thủ tục nhập cảnh Úc cho các khách chơi bài tại sòng bạc Crown đến từ Trung Quốc.

Người Việt không lạ gì

Tháng 9/2014, Pete Hoàng Tân một tay chơi cờ gốc Việt bị bắn vào mặt chết, khi đang đứng chờ trên một con đường ở vùng ngoại ô Sydney.

Các tài liệu từ tòa án cho biết Pete Hoàng đã sử dụng $1 tỷ Úc kim tiền mặt phi pháp, thông qua sòng bạc Crown, từ năm 2000 đến năm 2012.

Dư luận tin rằng Pete Hoàng Tân bị thanh toán để che dấu tội rửa tiền của băng đảng tội phạm quốc tế.

Crown Casino là nơi duy nhất và liên tục cho tổ chức các chương trình ca nhạc với nhiều ca sỹ từ Việt Nam sang trình diễn.

Theo Nghị quyết 36 các chương trình ca nhạc này được nhà cầm quyền Hà Nội bảo trợ, nên bị bà con cộng đồng biểu tình tẩy chay vì thế ngoài các sòng bài không nơi nào chịu cho mướn làm nơi tổ chức.

Cộng đồng vừa ra Thông Báo kêu gọi tham dự biểu tình phản đối đoàn ca nhạc “Chuyện Của Mùa Đông” tổ chức tại Crown Casino vào 7 giờ tối thứ hai 5/8/2019 sắp tới.

Cần báo động…

Trở lại với việc Ming Chai, em họ của Tập Cận Bình, tổ chức đường dây tội phạm cho thấy chỉ vì tiền tình trạng đạo đức, tội phạm và an ninh tình báo tại Úc đã nguy ngập đến mức cần báo động.

Úc đã trở thành một môi trường hết sức dễ dàng cho các tổ chức tội phạm và gián điệp quốc tế hoạt động.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

1/8/2019

