El Chapo ngồi tù, gia đình vẫn thu lời từ bia và quần áo

Mặc dù ông trùm ma túy khét tiếng Mexico đang thụ án tù ở Mỹ, doanh thu từ bia và quần áo mang thương hiệu El Chapo đang giúp gia đình tội phạm này kiếm về bộn tiền.

Theo Guardian, chỉ vài tháng sau khi ông trùm ma túy Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman bị kết án tại New York vì buôn lậu ma túy và đứng đầu băng nhóm tội phạm có tổ chức Sinaloa, một dòng bia mang thương hiệu khét tiếng này đã xuất hiện trên thị trường.

Tháng 3/2019, vợ của ông trùm là Emma Coronel cũng đã cho ra mắt dòng sản phẩm thời trang và kính mắt, dưới sự cho phép của chồng mình.

Và giờ đây tại hội chợ thời trang nổi tiếng nhất Mexico là Intermoda, diễn ra tuần trước ở Guadalajara, bang Jalisco, một dòng bia mới mang tên và hình ảnh của ông trùm ma túy đã xuất hiện.

Tại gian hàng ở hội chợ Intermoda, du khách được mời gọi nếm thử bia Chapo, được rót vào những chiếc cốc in chân dung ông trùm ma túy, từ những chiếc bình cũng có hình ảnh tương tự.

Bia Chapo có hai phiên bản, loại nhẹ màu sáng và loại đậm hơn với màu nâu, đều có logo hình ông trùm ma túy được in bên ngoài thân chai. Giá mỗi chai có giá khoảng 70 peso (3,75 Mỹ kim).

Quầy bia xuất hiện ngay bên cạnh gian hàng bán áo sơ-mi sặc sỡ, mũ lưỡi trai và các trang phục khác của thương hiệu Chapo 701 – được chính tay vợ của ông trùm là Emma Coronel thiết kế.

Giấy phép sản xuất bia được cấp vào tháng 6/2019, với bản quyền thuộc về Alejandrina Gisselle Guzman Salazar – con gái của ông trùm trong cuộc hôn nhân đầu tiên.

Chính quyền bang Jalisco đang điều tra một số hoạt động rửa tiền diễn ra ở bang này, bao gồm hoạt động của một số băng đảng, kể cả băng Sinaloa. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là lợi nhuận đến từ các hoạt động kinh doanh này sẽ được giải quyết như thế nào?

Các công tố viên Mỹ đang săn lùng số tiền và tài sản trị giá 14 tỉ Mỹ kim ở Mexico sau khi xét xử và kết án ông trùm Guzman ở New York.

Duncan Levin, cựu công tố viên liên bang ở Manhattan chuyên về rửa tiền, nhận định các thương hiệu liên quan đến El Chapo có thể bị tịch thu theo luật pháp Mỹ, dựa trên luật Son of Sam – được lập ra nhằm ngăn chặn bị cáo kiếm tiền từ bất cứ hoạt động nào liên quan đến tội ác của họ.