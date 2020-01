Ed Sheeran có 3 ca khúc hay nhất thập kỷ

“Shape of You” của Ed Sheeran đứng đầu danh sách những ca khúc hay nhất từ năm 2010 tới 2019 do tạp chí Official Charts của Anh bình chọn.

Ed Sheeran nhận danh hiệu “Nghệ sĩ của thập kỷ” do công ty Official Chart Company công bố hồi tháng 12/2019. Nam ca sĩ có 3 trong danh sách các ca khúc thành công nhất tại Anh 10 năm qua.

Shape Of You là đĩa đơn chủ yếu trong album Divide của Ed Sheeran, phát hành tháng 1/2017. Trên nền nhạc điện tử Pop Dance pha lẫn Tropical House – thể loại nhạc sôi động thường thấy tại các lễ hội mùa hè, Ed Sheeran thể hiện sự nổi loạn với những câu hát khêu gợi về thân hình phụ nữ. Shape Of You thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế đầu năm 2017, giữ vị trí quán quân trên UK Single Charts trong 14 tuần và Billboard Hot 100 trong 12 tuần. Sức hút của đĩa đơn này mang lại cho Ed hàng loạt giải thưởng: “Bài hát của năm” tại Kids’ Choice Award 2018, “Trình diễn Pop xuất sắc” tại Grammy 2018… MV Shape of You trên Youtube hiện thu hút 4,5 tỉ lượt xem, trở thành ca khúc thành công nhất sự nghiệp của Ed Sheeran.

Ngoài Shape of You, Ed Sheeran còn có hai ca khúc khác nằm trong “top 5” các ca khúc của thập kỷ 2010-2019. Đó là ca khúc Thinking Out Loud (đứng thứ 3) hiện thu hút hơn 2,8 tỉ lượt xem trên Youtube và Perfect (đứng thứ 5) đang đạt hơn 2,2 tỉ lượt xem trên Youtube.

Ngôi á quân trong danh sách thuộc về ca khúc Uptown Funk của Bruno Mars và Mark Ronson, thu hút 3,6 tỉ lượt xem trên Youtube

Đứng thứ 4 là Despacito (Remix) của Luis Fonsi, Daddy Yankee và Justin Bieber.