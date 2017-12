Được quyền đem súng vào nhà thờ

Giám đốc tư pháp Texas Ken Paxton xác nhận mọi người có quyền đem súng vào nhà thờ, nếu họ có giấy phép đem súng theo người. Giấy phép đó cho phép họ mang súng vào những nơi công cộng, trường học, nhà thờ, hay siêu thị.

Nhà thờ không được coi như một biệt lệ, cấm không cho đem súng vào; tuy nhiên, nhà thờ, trường học, nhà hàng, hay rạp hát vẫn có quyền cấm súng vào tư sản của họ, bằng cách yết thị CẤM MANG SÚNG VÀO ĐÂY.

Phó thống đốc Dan Patrick nêu lên vấn đề “súng vào nhà thờ” sau vụ tên sát nhân Devin Patrick Kelley nổ súng giết 26 người, và bắn bị thương 20 người nữa tại giáo đường First Baptist Church of Sutherland Springs.

Nạn nhân bị súng giết mỗi ngày một nhiều hơn, nhưng mọi người vẫn tự do mua súng, tự do bắn giết cho đến lúc bị bắt gục.