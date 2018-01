Được Trung Quốc vuốt ve, Pakistan chuyển qua xài nhân dân tệ

Trung Quốc lên tiếng bảo vệ Pakistan, nói rằng cộng đồng thế giới nên thừa nhận sự đóng góp nổi bật của nước này trong hoạt động chống khủng bố.

Lời bênh vực được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Islamabad cung cấp thiên đường an toàn cho khủng bố.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: “Pakistan đã có những nỗ lực và hi sinh to lớn để chống lại chủ nghĩa khủng bố và đóng góp nổi bật vào công cuộc chống chủ nghĩa khủng bố. Cộng đồng quốc tế nên thừa nhận điều đó”.

Ông Cảnh nói thêm Trung Quốc rất mừng khi chứng kiến sự gắn kết của Pakitan trong hợp tác quốc tế, trong đó có chống chủ nghĩa khủng bố trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau để đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Trung Quốc và Pakistan là đối tác “trong mọi thời tiết”. Chúng tôi luôn sẵn sàng thúc đẩy và tăng cường hợp tác toàn diện để hai bên cùng có lợi”.

Bắc Kinh hiện đang đầu tư mạnh vào Pakistan như một phần của dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC) trị giá 50 tỉ Mỹ kim.

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Pakistan hôm 2/1 đã bật đèn xanh cho việc sử dụng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc trong thương mại song phương với Trung Quốc. Điều này có nghĩa là Pakistan và Trung Quốc sẽ có thể thay thế đồng Mỹ kim bằng đồng Nhân dân tệ trong giao dịch thương mại cho các dự án CPEC.

Theo trang PTI (Ấn Độ), các nhà phân tích cho rằng Mỹ đang dồn áp lực lên Pakistan bởi nước này đang tăng cường liên minh với Bắc Kinh bằng cách cho phép những gói đầu tư lớn của Trung Quốc chảy vào qua dự án CPEC, mang lại cho Trung Quốc con đường tiếp cận với biển Ả Rập và Ấn Độ Dương.