Dùng những bịch plastic làm thành những tấm nệm giường ngủ cho những người không nhà

Fredericton, New Brunswick: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng giêng, một tổ chức bảo vệ môi trường ở thành phố Fredericton, tỉnh bang New Brunswick, đã dùng những bịch plastic bỏ đi, bện thành những tấm nệm ngủ ( sleeping mats) cho những người không nhà trong thành phố.

Theo bà Charlotte Flores của tổ chức bảo vệ môi trường, the Falls Brook Centre, thì những tấm nệm plastic làm xong, sẽ ưu tiên cho những kẻ không nhà, và sau đó tổ chức này sẽ cho những tổ chức từ thiện khác.

Tại trung tâm tạm trú cho những người đàn ông không nhà trong thành phố Fredericton hiện nay chỉ có 39 giường, trong khi nhu cầu hàng đêm, nhất là trong những đêm mùa đông, số người đàn ông xin tạm trú lên đến trên 50 người và trung tâm này cần thêm những giường dã chiến cho những người không nhà.

Việc làm nệm ngủ bằng bịch plastic cũng giúp làm bớt những ô nhiễm môi trường, vì những bịch plastic vất đi ở những bãi rác, sẽ chẳng bao giờ tan biến.