Đụng độ giữa công an và dân xã Đồng Tâm gây nhiều tử vong

Hà Nội: Theo những tin tức vừa loan báo thì trong sáng ngày 9 tháng giêng,có một cuộc đụng độ giữa dân làng Đồng Tâm và hàng ngàn công an được đem về bảo vệ việc xây bức tường bao quanh khu vực xây cất sân bay Miếu Môn .

Kết quả có 3 công an chết, và về phía dân thì có 1 người chết và 1 người bị thương.

Công an cũng đã bắt giữ nhiều người khác.

Theo lời tố cáo của ông Đào Tiến thì công an đã bao vây xã và không cho bất cứ ai ra vào, trước khi xảy đến vụ xô xát.

“Theo các nguồn tin trực tiếp từ người dân và các tin lan truyền trên mạng xã hội thì 4g00 sáng nay, 9/1/2020, một lực lượng rất lớn có trang bị vũ khí và khí tài đã bao vây xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Không ai vào được cũng như đi ra được khỏi Đồng Tâm. Điện thoại bị cắt. Mạng internet bị cắt. Nhiều người ra khỏi ngõ cũng bị chặn, có người bị xịt hơi cay, bị đốt pháo uy hiếp.

Trẻ em hôm nay không được đến trường. Nhà cụ Lê Đình Kình, nguyên bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, bị bao vậy trực tiếp. Người dân nhìn thấy một số người bị khiêng từ nhà cụ đưa ra xe.

Căng thẳng gia tăng từng giờ.”