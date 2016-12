Đức ráo riết truy lùng tài xế chiếc xe khủng bố ở Berlin

Người lái chiếc xe tông vào đám đông tại ngôi chợ Giáng Sinh ở Berlin đang bị cảnh sát Đức ráo riết truy lùng. Thông tin mới nhất vào trưa 21-12 cho biết nghi phạm là một người Tunisia. Vào hôm 20-12, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo cực đoan IS đã lên tiếng nhận là tác giả vụ dùng xe khủng bố, đã khiến 12 người thiệt mạng, gần 50 người bị thương.

Chiến dịch truy lùng thủ phạm vụ nhắm vào ngôi chợ Noel tại Berlin tối thứ Hai 19-12, gần như được xác định là khủng bố, có dấu hiệu tăng tốc, với việc cảnh sát Đức tiết lộ rằng họ đang lần theo nhiều đầu mối khác nhau.

Theo thông tin của hai tờ báo Bild và Allgemeine Zeitung, an ninh Đức đang truy tầm một thanh niên người Tunisia, trong độ tuổi từ 21 đến 23, mà giấy tờ được tìm thấy trong chiếc xe tải sát nhân. Đây là một nhân vật khả nghi vì được biết đến dưới ba nhân dạng khác nhau, và giấy tờ để lại trong chiếc xe tải là loại giấy được trao cho những người bị bác đơn xin tị nạn, nhưng không thể bị trục xuất.

Theo nhóm truyền thông RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg), sáng sớm hôm nay, cảnh sát cũng đã câu lưu một nghi can khác, nhưng sau đó đã phải trả tự do cho người này.

Đây là nghi can thứ hai được thả ra, vì ngay từ hôm qua, an ninh Đức đã phải trả tự do cho nghi can đầu tiên người Pakistan, bị bắt ngay sau khi xẩy ra vụ khủng bố.

Vụ khủng bố vào khu chợ Noel làm dấy lên trở lại tranh luận về nhập cư, chính sách đón người xin tị nạn. Một chủ đề có thể nổi cộm cho đến ngày bầu cử Quốc Hội dự kiến vào cuối mùa hè năm tới”.