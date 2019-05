Đức cho phép xe scooter điện lưu thông

Đức trở thành quốc gia mới nhất cho phép sử dụng xe scooter điện trên đường trong khi loại phương tiện này rất thông dụng trên khắp Âu Châu.

Bộ trưởng Giao thông Andreas Scheuer gọi đây một “sự bổ sung hoàn hảo thay thế xe hơi” tại các thành phố có giao thông đông nghẹt ở Đức.

Sau các cuộc tranh cãi gay gắt về vấn đề an toàn cũng như ảnh hưởng đến giao thông, ngày 17/5, Thượng viện Đức đã thông qua đề nghị của Bộ Giao thông nước này về việc đưa vào vận hành xe scooter điện – một loại xe hai bánh nhỏ gọn mà người điều khiển đứng trên đó.

Theo dự luật trên, loại xe này sẽ được phép lưu thông trên đường phố và đường dành cho phương tiện thô sơ, nhưng cấm chạy trên vỉa hè dành cho người đi bộ, trừ một số tuyến đường đặc biệt có bảng báo để bảo đảm an toàn cho khách bộ hành.

Ngoài ra, người điều khiển loại xe này phải tuân thủ quy định về tuổi (từ 14 tuổi trở lên) và tốc độ điều khiển xe (tối đa 20km/giờ). Người sử dụng không bắt buộc phải đội nón bảo hiểm.

Như vậy, so với đề nghị trước đó của Bộ Giao thông Đức bao gồm việc cho phép loại xe này được sử dụng vỉa hè – vấn đề gây tranh cãi gay gắt, dự luật mới đã linh hoạt hơn.

Theo Bộ trưởng Giao thông Đức, việc đưa vào lưu thông phương tiện này là một giải pháp hoàn hảo thay thế xe hơi ở các thành phố có mật độ giao thông rất đông của Đức.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng sự hiện diện của xe scooter trên đường phố sẽ làm nảy sinh cuộc chiến về chỗ đậu xe trên các đường phố của quốc gia châu Âu này – nơi các hiệp hội người đi xe đạp lâu nay yêu cầu mở rộng và có thêm đường dành riêng cho người đi xe đạp.

Với kích thước nhỏ gọn, xe scooter điện đã trở thành phương tiện đi lại thuận tiện được ưa chuộng ở nhiều nước. Tuy nhiên, hầu hết người sử dụng phương tiện này đều di chuyển trên vỉa hè dành cho người bộ, do đó, gây khó chịu và đôi khi gây mất an toàn cho khách bộ hành.

L.T (Theo Telegraph)