Đưa lậu phô mai vào Canada bị phạt 30 ngàn dollars.

Thousand Islands, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 28 tháng 5, một người đàn ông 50 tuổi đã bị cơ quan an ninh biên phòng Canada (CBSA) phạt 30 ngàn dollars, về việc tìm cách nhập lậu vào Canada gần 4 ngàn ký lô phô mai.

Ông Haissam Azaar đã được phép trả hết số tiền phạt trong vòng 5 năm, theo như phán quyết của tòa án tỉnh bang Ontario.

Theo ông Darren Frank, giám đốc cơ quan an ninh biên phòng khu vực St Lawrence, thì việc cấm nhập cảng những thực phẩm từ bên ngoài vào Canada nhằm bảo đảm an toàn cho việc sử dụng thực phẩm và an ninh kinh tế.