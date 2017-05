Du lịch Canada bằng điểm thưởng

DU LỊCH GẦN NHƯ MIỄN PHÍ:

Lời giới thiệu:

Đây là loạt bài nhằm giúp độc giả thu thập được những thông tin hữu ích cho việc du lịch khắp nơi trên thế giới mà gần như miễn phí, hay đúng hơn là với giá rất rẻ, không tốn kém nhiều như người ta tưởng.

Các thông tin được trình bày đều là những dữ kiện hoàn toàn hợp pháp, dễ thực hiện, phần lớn là không tốn kém hay đòi hỏi người tham dự phải đóng lệ phí hay niên liễm nào, và có thể áp dụng tuỳ theo sở thích lựa chọn của mỗi người tuỳ từng giai đoạn thích hợp.

Để giúp cho bài viết được sống động và bớt khô khan tẻ nhạt, tác giả thỉnh thoảng xen vào những kinh nghiệm riêng tư của chính mình đã từng trải qua trong những chuyến du lịch được tường thuật.

Trong các bài viết được trình bày trong hơn 2 tháng qua, bạn đọc đã được giới thiệu cách thức hay nhất, nhanh nhất, tiện lợi nhất, dễ dàng nhất, và cũng rẻ nhất vì không tốn hao tiền bạc và công sức to lớn để có thể du lịch… gần như miễn phí là hãy nộp đơn xin các thẻ tín dụng để từ đó tích tụ những số điểm thưởng rất to lớn, thường gọi là “big bonus” chỉ được tặng trong thời gian đầu sau khi được cấp thẻ.

Thông thường, các nhà băng cấp thẻ tín dụng mới thường đưa ra những phần thưởng từ lớn đến nhỏ để kích thích sự tò mò cũng như kích thích giới tiêu thụ hãy mau mau nộp đơn xin thẻ tín dụng, và từ đó trở thành khách hàng trung thành của họ trong một sinh hoạt tài chính rất phổ thông ngày nay.

Số điểm thưởng “bonus” thường là không đáng kể, một vài món quà hay một số tiền nhỏ (khoảng $50) hoặc là được miễn đóng tiền lời trong năm đầu v.v., cộng với phần bồi hoàn (một hình thức “rebate”) là 1% của số tiền đã tiêu dùng. Tức là nếu khách hàng dùng thẻ tín dụng để tiêu pha $1,000 trong tháng đó, thì đến khi nhận được hoá đơn cuối tháng sẽ được trả lại 1% là $10. Trong một số trường hợp, phần thưởng hoa hồng có thể được tăng lên thành 1.5% hoặc 2%. Và trong rất hiếm các trường hợp khác, tỉ lệ hoa hồng này có thể lên cao đến 3% hoặc 5%, nhưng thường là giới hạn trong thời gian (chỉ có 3 tháng), hoặc là trong các loại tiêu pha cho những tiết mục riêng biệt nào đó.

Phần lớn những thẻ tín dụng này đều không có lệ phí hàng năm (annual fee), và do đó cũng rất tốt cho mọi người sử dụng, và nếu đã có sẵn nó rồi thì đừng bao giờ đóng nó lại vì càng giữ thẻ tín dụng càng lâu thì điểm tín dụng (credit score) của mình càng tăng cao tốt đẹp hơn.

Khi bước vào thú chơi tích tụ “miles & points” cho mục đích lấy được thật nhiều điểm cho mục đích du lịch… gần như miễn phí, quý bạn cũng có thể dần dần biết được một số các thẻ tín dụng tương tự nhưng lại cho phần thưởng “bonus” cao hơn, có thể lên đến $100 hay $200 với điều kiện đòi hỏi cũng rất dễ dàng là chỉ cần tiêu dùng khoảng $1,000 trong vòng 90 ngày đầu tiên. Trong tương lai, có thể chúng tôi sẽ dành một vài bài để giới thiệu về những thẻ tín dụng này, với phần thưởng “bonus” là tiền mặt, cùng với tiền bồi hoàn cũng bằng tiền mặt, thường gọi là “cash-back credit card”, cũng được nhiều người tiêu thụ ưa chuộng vì tính chất thực tiễn của nó là lấy được phần thưởng bằng tiền mặt để tiêu dùng tuỳ ý chứ không nhất thiết để dành vào chuyện du lịch.



Tuy nhiên, như chủ đề của loạt bài này đã ghi rõ, mục đích của kẻ viết bài này sưu tầm nhiều tài liệu, gom góp và phân tích chi tiết kỹ lưỡng là để giúp cho độc giả được hưởng lợi nhiều nhất qua việc du lịch. Và hầu như tất cả các chuyên gia trong lãnh vực này đều công nhận rằng phần thưởng bằng vé máy bay hoặc khách sạn khi du lịch đa phần đều rất có giá trị và cao hơn nhiều các phần thưởng bằng tiền mặt. Và cách thức hay nhất, dễ dàng nhất để lấy được phần thưởng “big bonus” cũng là ghi tên để xin thẻ tín dụng mới.

Phần lớn những thẻ tín dụng tặng các phần thưởng đáng giá ấy đều có tính tiền lệ phí hàng năm, từ $49 đến $95, bởi vì ngoài phần thưởng “big bonus” khoảng 50,000 điểm có trị giá từ $500 hay cao hơn, các thẻ này còn bồi hoàn lại tiền hoặc điểm cũng rất đáng kể để giúp cho chúng ta tích tụ thêm được điểm thưởng nhiều hơn nữa.

Điều đáng khích lệ là một số lớn các thẻ này thường miễn đóng lệ phí trong năm đầu, coi như là hình thức quảng cáo và chiêu dụ hữu hiệu nhất. Đối với những người mới bắt đầu bước vào thú vui này, chúng tôi vẫn thường khuyên là hãy nên mạnh dạn nộp đơn xin các thẻ như vậy để lấy được những số điểm thưởng rất to lớn và giá trị đáng kể như trên vì nó hoàn toàn miễn phí. Qua đến năm sau khi đến hạn phải đóng niên liễm cho năm thứ nhì, chúng ta có thể đóng lại các thẻ này, sau khi đã tích tụ và chuyển các số điểm thưởng này vào trương mục của mình, hoặc để dùng vào các chi phí du lịch, hay cũng có thể đổi thành ra tiền mặt.

Trong bài viết kỳ này, để chứng minh cho thí dụ cụ thể như trên, và cũng để thay đổi nội dung cho bớt khô khan hơn, chúng tôi mạn phép thuật lại kinh nghiệm riêng của mình khi lấy được những điểm thưởng to lớn đó và áp dụng để có thể đi du lịch… gần như miễn phí. Đó là chúng tôi có thể dùng điểm thưởng của các hãng hàng không để đổi lấy những vé máy bay gần như miễn phí, vì chỉ phải đóng tiền thuế ở phi trường.



Trong năm qua, hai vợ chồng chúng tôi đã có dịp sử dụng nhiều chuyến bay của hãng Southwest với những điểm thưởng rất có lợi, nhất là khi cá nhân chúng tôi lại có được thẻ “Companion Pass”, tức là mình mua 1 vé (dù là bằng tiền mặt hay điểm thưởng), thì người đi kèm với mình cũng được đi ké theo miễn phí, chỉ cần đóng ít tiền thuế phi trường là $5.60 mà thôi.

Southwest Airlines là một hãng hàng không có rất nhiều chuyến bay trong nội địa, và một chương trình “frequent flyer” khá tốt, dù rằng nó đứng độc lập, không nằm trong liên minh với những hãng hàng không khác trên thế giới. Vì thế nên khách hàng tích tụ điểm thưởng của Southwest cũng bị giới hạn trong việc du lịch nhiều nơi bên ngoài nước Mỹ. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi chưa viết bài chi tiết về các điểm thưởng của Southwest, chờ sau khi đã cung cấp khá nhiều chi tiết về các chương trình điểm thưởng phổ thông của nhiều nhà băng và hãng hàng không hoặc khách sạn khác.

Trong gần 2 năm qua khi bắt đầu tìm hiểu về thú vui mới này, chỉ riêng với việc nộp đơn xin nhiều thẻ tín dụng khác nhau, chúng tôi cũng đã tích tụ được vài trăm ngàn “miles & points” của nhiều chương trình khác nhau để khi cần sử dụng thì có thể đem ra xài một cách mau lẹ và tiện lợi. Ngoài ra, chúng tôi cũng tận dụng những dịp có vé máy bay bán với giá “sale” thật rẻ thì cũng bỏ tiền túi ra để mua, và sau đó cũng tích tụ thêm một số điểm thưởng khi sử dụng nó để cộng vào với số “miles” trong các trương mục của mình.

Ước mơ lớn của chúng tôi là có thể tích tụ những số điểm “miles & points” này để có thể đổi thành những vé máy bay đi hạng sang, tức là “business class” hay “first class”, mà không phải tốn kém nhiều vì chỉ phải trả tiền thuế phi trường và phụ phí xăng nhớt mà thôi. Từ đó, những thí dụ này có thể là bằng chứng rõ rệt và cụ thể nhất để khuyến khích mọi bằng hữu và bạn đọc xa gần hãy nên hăng hái nhập cuộc để hưởng lợi cho mình.



Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi dịp may sắp đến đó, chúng tôi cũng đã được dịp sử dụng những điểm thưởng này vào các nhu cầu cần thiết mà lại không tốn kém nhiều. Đó là dùng điểm thưởng để đổi lấy những vé máy bay đi từ Houston sang Gia Nã Đại, với hai hệ thống điểm thưởng của Delta và United.

Trong cách tính điểm thưởng để đổi lấy vé máy bay, các hãng hàng không thường tính 1 vé máy bay khứ hồi đi giữa 2 nơi trong nội địa Bắc Mỹ, tức là Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, bằng một số điểm ngang hàng. Tuy nhiên, khi mua vé máy bay, chúng ta sẽ thấy là vé trong nội địa nước Mỹ thường rẻ hơn là đi sang nước láng giềng phía Bắc, và quan trọng hơn nữa là có nhiều dịp bán với giá “sale” thường xuyên hơn. Trong những trường hợp như vậy, việc dùng điểm thưởng để đổi thành vé đương nhiên là có lợi hơn là mua bằng tiền mặt.

Thí dụ điển hình là đường bay từ Houston đến Chicago. Thông thường, giá vé khứ hồi của nó vào khoảng từ $200 đến $400 (hay hơn nữa) tuỳ theo thời điểm. Tuy nhiên, vào tháng 9/2015, bỗng dưng United cạnh tranh với Southwest nên bất ngờ hạ giá vé khứ hồi xuống còn có $94, một giá quá rẻ không ngờ. Tuy nhiên, trong cả 2 trường hợp, nếu dùng bằng điểm thưởng, thì khách hàng cũng phải trả bằng số điểm ngang nhau là 25,000 “miles” cho một vé khứ hồi. Như vậy trong trường hợp khi giá vé tụt xuống chỉ còn có $94 cho vé khứ hồi, khách hàng nên trả tiền mặt và để dành số điểm đó để dùng trong tương lai thì mới có lợi nhiều cho mình.

Đi thăm Toronto lần đầu tiên

Dù đã ở Mỹ hơn 35 năm và đã đi chơi đến nhiều nơi trong nội địa Hoa Kỳ cũng như nhiều thành phố khác từ Âu sang Á, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đặt chân đến vùng xứ lạnh bên kia biên giới phía bắc của Hoa Kỳ.

Nhưng rồi tình cờ chúng tôi bắt liên lạc được với người bạn học cũ rất thân từ thời Lasan Taberd của hơn 40 năm về trước hiện đang định cư ở Toronto nên bèn quyết định làm một chuyến phiêu lưu sang thành phố này.

Có điều là khi hỏi đến giá vé để thử dò tìm xem khi nào là thời điểm thích hợp và giá vé ra sao thì mới thấy là giá trung bình khá mắc, cao hơn với giá trung bình đi trong nội địa nước Mỹ. Vào tháng 4 năm ngoái, giá vé khứ hồi từ Houston sang Toronto vào khoảng $410 hay hơn nữa.

Từ đó mới nảy ra ý định dò xem cách đổi điểm ra sao để có thể đem ra sử dụng được. Và chúng tôi tìm thấy một trong những hãng tốt nhất để có thể trả số điểm thấp nhất là 30,000 điểm cho 1 vé khứ hồi. Điều lợi của vé dùng bằng điểm là chúng ta có thể đi đến 1 thành phố, và khi trở về từ thành phố khác. Trong cách mua vé bằng tiền mặt, điều này được gọi là “multi-city” thay vì “round-trip” để chỉ vé khứ hồi, và cách này đôi khi không được nhiều hãng hàng không cho phép (với giá “sale”) hoặc là sẽ tính với giá rất mắc.

Tuy nhiên, với 30,000 điểm của Delta Airlines, chúng tôi có thể đổi thành vé khứ hồi đi từ Houston đến Toronto, và từ Montreal về lại Houston. Điều này rất lợi vì chúng tôi có thể lợi dụng cơ hội này để đến thăm anh bạn cũ tại Toronto, rồi sau đó cùng vợ chồng anh ta lái đến Montreal để thăm một số bạn học cũ khác, và khi trở về lại Houston thì có thể bay thẳng từ Montreal cho đỡ mất thì giờ và tiền bạc.

Trong những tháng trước đó, cả hai vợ chồng chúng tôi mỗi người đều nộp đơn xin thẻ tín dụng của Delta Skymiles do hãng American Express cung cấp, với hai loại “cá nhân” và “thương mại” (personal & business). Cả 2 thẻ này cũng miễn niên liễm là $95 cho năm đầu, và ban thưởng 50,000 “miles” sau khi mình đã tiêu dùng $2,000 trong vòng 90 ngày đầu tiên.

Vì ngân sách chi tiêu trong gia đình tương đối khiêm tốn nên chúng tôi phải kéo dài khoảng cách thời gian khi xin các thẻ này để có thể đáp ứng đòi hỏi chi tiêu để được điểm thưởng “big bonus”. Nhưng nói chung, sau một thời gian ngắn, chúng tôi cũng mỗi người được hơn 100,000 điểm “Skymiles” của hãng Delta. Sau khi trừ ra 30,000 điểm để đổi lấy vé khứ hồi đi Canada, chúng tôi mỗi người còn dư hơn 70,000 điểm để dành trong trương mục của Delta, và qua đến năm sau thì cũng gọi nhà băng AmEx để đóng lại các thẻ tín dụng này vì không thấy có nhu cầu để xài thẻ này nữa.

Chuyến đi chơi này cũng khá thú vị, được dịp biết đến thành phố lớn nhất của Canada, cũng là nơi có cộng đồng người Việt đông nhất. Toronto vừa là thủ phủ của tỉnh bang Ontario, và cũng là một thành phố lớn nhất, mạnh nhất và giầu có nhất của nước này, từ nhiều thập niên gần đây đã qua mặt thành phố Montreal trên nhiều mặt. [Canada theo chế độ liên bang cũng giống như Hoa Kỳ, có điều là các tiểu bang được gọi là “tỉnh bang” (province)].

Và cũng được vợ chồng anh bạn chở đi chơi thắng cảnh nổi tiếng là thác nước Niagara Falls, nằm sát biên giới với nước Mỹ, cũng là một địa điểm thu hút rất đông du khách đến viếng. Chỉ tiếc là thời tiết lúc đó vẫn còn hơi lạnh (dù là cuối tháng 4), lại rơi đúng vào ngày có mưa gió nên không có nhiều dịp đứng ngắm cảnh cho được thoải mái. Theo lời các bạn cho biết, dịp đi chơi thoải mái có lẽ là vào các tháng mùa hè, bắt đầu từ cuối tháng 5 thì khí hậu mới hết lạnh.

Cũng được dịp viếng thăm cơ ngơi của toà soạn Thời Báo tại Toronto để thấy tầm vóc to lớn đáng kể của một cơ quan truyền thông tại vùng Bắc Mỹ này mà bấy lâu nay mình chưa hề biết đến. Và sau cùng cũng được đến chơi ở Montreal, vừa được gặp lại các bạn học cũ, lại vừa được viếng thăm một thành phố khá dễ thương, có những đường sá và khu phố từa tựa như ở bên Pháp, thích hợp cho dân du lịch đi bộ ngắm cảnh và có nhiều cửa hiệu, hàng quán rất vui nhộn, vốn là điều ít thấy như ở bên Mỹ.

Chuyến thăm Edmonton lần đầu

Cũng là chuyện tình cờ khi chúng tôi tìm lại được một người bạn cũ khác rất thân, cũng mất liên lạc từ hơn 42 năm qua, và người này thì lại định cư ở Canada, nhưng ở một vùng nổi tiếng là băng giá, lạnh lẽo hơn: đó là Edmonton, thủ phủ của tỉnh bang Alberta.

Khách quan mà nói, Edmonton và Alberta không phải là những tên gọi thu hút sự chú ý của nhiều người Việt mình, mặc dù đã có sự hiện diện của nhiều đợt thuyền nhân đã được đưa đến định cư tại đây trong những năm đầu sau biến cố 30/04/1975.

Edmonton và Alberta nổi tiếng vì là nơi có chứa tài nguyên dồi dào về dầu lửa, góp phần đem lại lợi nhuận kinh tế đáng kể cho người dân tại địa phương và quốc gia này.

Trong thập niên 1980, Edmonton là một thành phố cũng nổi tiếng là vì có đội banh chuyên nghiệp chơi môn “khúc-côn-cầu” (hockey) có tên là Oilers, cũng gần giống với đội Oilers tại Houston vào lúc ấy nhưng chơi môn “banh bầu dục” (football) của Hoa Kỳ. (Sau này, đội Oilers dọn sang Tennessee và đổi tên thành Tennesee Oilers, trong khi Houston phải chờ thêm vài năm sau mới thành lập được đội banh mới lấy tên là Houston Texans như hiện nay).

Đối với riêng kẻ viết bài này là một người hâm mộ thể thao cũng như từng đóng góp rất nhiều bài phân tích và bình luận thể thao trong một thời gian dài trước khi chuyển sang các đề tài thời sự, Edmonton Oilers nổi tiếng vì có anh Wayne Gretzky là một cầu thủ tài ba xuất sắc chưa từng thấy trong lịch sử của bộ môn “hockey”, trở thành một trong những cầu thủ thuộc loại “huyền thoại” (legendary). Chính nhờ tài năng đặc biệt của Gretzky mà đội Edmonton Oilers đã giành được chiếc cúp vô địch là Stanley Cup trong nhiều năm liền, được giới truyền thông và các chuyên gia đánh giá là tạo nên một “triều đại Oilers” (dynasty Oilers).

Sau khi anh Gretzky giải nghệ, đội banh này cũng bớt nổi tiếng trong một thời gian dài. Trong chuyến đi sang thăm Edmonton lần này, bỗng nhiên chúng tôi lại được nghe nhắc đến tên của đội banh này, trùng hợp với dịp đội này đang thi đấu ở vòng playoff của Stanley Cup năm nay.

Cũng giống như chuyến đi sang thăm Toronto vào tháng 4 năm trước, kỳ này chúng tôi cũng ghé thăm Edmonton vào cuối tháng 4 nên thời tiết cũng vẫn còn giá lạnh. Có điều là thời tiết ở đây thay đổi khá lẹ và bất ngờ. Vào sáng ngày thứ Sáu khi rời khỏi Houston, khí hậu ở Texas nóng bức đến nỗi đa số đều mặc áo thun và quần đùi, khiến mình mang theo chiếc áo lạnh dầy xem chừng như hơi có phần hơi khác thường ở phi trường Houston.

Sang đến ngày thứ Bảy ở Edmonton cũng còn tương đối chịu được, nhưng đến tối thì trời bắt đầu trở lạnh, và tuyết bắt đầu rơi. Nhưng bước sang sáng sớm Chủ Nhật thì mặt đường đóng một lớp tuyết khá dầy, trắng xoá khắp nơi như trong nhiều phim ảnh, trên đường phố xe cộ qua lại chỉ biết chạy theo đường đi của những chiếc xe đã chạy qua trước đó để tránh dẫm lên những đám băng khác.

Điều ái ngại là các người bạn chúng tôi tại đây lại lên kế hoạch đưa khách phương xa đi thăm một địa điểm mà họ gọi là nổi tiếng ở vùng này: đó là đi đến thị trấn Banff, ở phía nam của Edmonton. Đoạn đường phải chạy xuống phía nam để đến Calgary, một thành phố lớn khác của Alberta và được nhiều người biết đến hơn vì đã là nơi tổ chức Thế Vận Hội mùa Đông trước đây. Rồi từ đó mới chạy sang Banff về phía tây.

Đoạn đường đi đúng ra cũng không xa lắm, nhưng với thời tiết băng giá, và đường sá đóng đá như vậy thì cả khách lẫn chủ nhà cũng đều ái ngại, nhất là khi nhìn thấy dọc hai bên của xa lộ có khá nhiều chiếc xe đã lọt mương, có lẽ là do tài xế chạy quá nhanh nên dễ mất kiểm soát khi bánh xe coi như trợt trên băng đá thay vì cán bánh trên mặt đường. Nhưng điều hơi lạ là khi đến Calgary, chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ sau đó thì trời quang mây tạnh, hết còn đông đá trên mặt đường và khi đến Banff khoảng 45 phút đồng hồ sau đó thì trời lại nắng sáng vô cùng rực rỡ.

Mục đích của những người bạn muốn chúng tôi đến thành phố này vì muốn giới thiệu một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng này, đó là thị trấn và cũng là một địa điểm du lịch kiểu “resort” của khách từ khắp nơi trên thế giới đến viếng để thưởng thức màn tắm công cộng tại những hồ suối nóng, gọi là “hot spring”, nổi tiếng của nó.

Banff là thành phố ở trên cao độ khoảng 4,600 ft, nằm trong dãy núi Rockies của Canada, không hiểu sao lại có những suối nước nóng thần kỳ như vậy. Nhờ đó, những người khai thác dịch vụ này đã nghĩ ra một cách thức thu lấy nguồn nước suối này để chảy vào một hồ nước để cho du khách đến viếng có thể bỏ tiền vào chơi, tương tự như bỏ tiền vào hồ bơi công cộng. Vì thế nên mới xảy ra hình ảnh khá ngạc nhiên cho những du khách lần đầu tiên đến viếng thăm khu này: đó là thời tiết bên ngoài có thể băng giá, nhưng khách đi bơi có thể trầm mình xuống mặt nước ở hồ bơi này để cảm thấy ấm áp và dễ chịu (thật ra nó cũng khá nóng), nhưng khi rời khỏi mặt nước và đi bộ trên bờ thì sẽ cảm thấy lạnh trở lại.

Âu cũng là một kinh nghiệm rất thú vị cho chuyến đi chơi xa như vậy.

Cũng giống như chuyến đi chơi Toronto hồi năm ngoái, lần này chúng tôi dùng số điểm của hãng hàng không, nhưng kỳ này là của hãng United Airlines. Dựa vào website united.com của hãng để lựa chọn ngày giờ cho chuyến đi, khách hàng sẽ thấy là mình có thể sẽ phải chi ra từ 25,000 điểm trở lên để đổi lấy một vé khứ hồi, cộng thêm tiền thuế phi trường. Tổng cộng chúng tôi đã chi ra 50,000 điểm cho 2 vé khứ hồi, cộng thêm tiền thuế phi trường hơn trăm bạc, tính ra cũng rẻ hơn nhiều so với giá vé bằng tiền mặt vào khoảng từ $360 hay cao hơn cho 1 vé khứ hồi.

Để đạt được số điểm cần thiết này, hồi năm ngoái chúng tôi cũng đã nộp đơn xin thẻ tín dụng của nhà băng Chase phối hợp với hãng United để cung cấp thẻ Chase United Explorer. Điểm thưởng “big bonus” cũng khá hậu hĩ: 50,000 “miles” sau khi đã tiêu dùng $2,000 trong vòng 90 ngày đầu tiên. Thẻ này cũng miễn niên liễm $95 cho năm đầu tiên, và qua đến năm sau khi đáo hạn để tiếp tục, chúng tôi cũng đã quyết định gọi cho nhà băng để đóng lại thẻ này vì không còn nhu cầu để xài nữa.

Xem như vậy, quý bạn đã thấy rằng với những cách xin thẻ tín dụng mới như vừa kể, chúng ta có thể lấy được khá nhiều điểm thưởng để có thể đi chơi đây đó một cách khá thoải mái, vì không phải tốn tiền nhiều như mọi người thường nghĩaê

Tuấn Minh

Houston, Texas, ngày 07/05/2017

anhtuantaberd74@gmail.com