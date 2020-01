Dự đoán 2020: Từ Nostradamus, qua Baba Vanga tới Hamilton-Parker

Theo thông lệ, mỗi năm vào dịp đầu năm các nhà chiêm tinh trên thế giới lại thi nhau đưa ra những dự đoán diễn biến trong năm mới và cả tương lai cho nhân loại trong những năm sắp tới. Những dự đoán này, thường khai thác di sản còn để lại của các chiêm tinh gia nổi tiếng trên thế giới. Như ở Việt nam, không mấy ai quên cao tăng Vạn Hạnh, và vị đại trí tuệ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bộ Sấm Trạng trình. Còn ở Trung hoa, người ta lại giở Thôi bối đồ truyền tụng của Lý thuần phong ra để bắt mạch thời đại. Tây phương vốn tôn sùng Nostradamus và tác phẩm còn để lại của nhà tiên tri này đã được mấy thế kỷ nghiên cứu, tìm hiểu và giải thích. Tuy nhiên, những câu văn cổ từ tác phẩm của Lý thuần phong (602-670) hay của Nostradamus (1503-1566) đều đa nghĩa, phiếm chỉ và tạo nhiều bí hiểm. Vì thế cách giải thích của hậu thế đôi khi tùy tiện và gán ghép nhưng nhìn chung vẫn thuyết phục được nhiều độc giả hiếu tri.

Sử cũ Việt nam còn ghi lại một giai thoại về sấm truyền của Thiền sư Vạn Hạnh. Việt sử lược ghi rằng vào khoảng năm 1009 cây gạo làng Diên Uẩn, Cổ pháp, Bắc ninh bị sét đánh và nơi thân cây gẫy lộ ra một bài kệ báo trước sự thay đổi triều đại. Bài kệ được hậu thế tin rằng là di ngôn dự tri của Thiền sư Vạn Hạnh (938-1018) gồm 8 hay 10 câu trong đó có những câu bí hiểm như sau:

Hòa đao mộc lạc,

Thập bát tử thành

Đông a nhập địa

Dị mộc tái sinh….

(禾刀木落

十八子成

東阿入地

異木再生)

Học giả đời sau giải thích xem ra hợp lý như sau:

Trong câu Hòa đao mộc lạc thì chữ Hòa (禾) + chữ Đao (刀) + chữ Mộc (木) ghép lại thành chữ Lê (黎). Chữ “lạc” nghĩa là rụng, là đổ, ám chỉ nhà Tiền Lê mất…

Trong câu Thập bát tử thành thì chữ Thập (十) + chữ Bát (八) + chữ Tử (子) ghép lại thành chữ Lý (李) dự đoán nhà Lý thay nhà Lê.

Trong câu Đông a nhập địa thì chữ Đông (東) ghép với chữ A (阿) thành chữ Trần (陳). “Nhập địa” là lặn, hàm nghĩa nhà Trần kết thúc thì “dị mộc tái sinh” nghĩa là một cây khác lại sinh ra, ám chỉ nhà Hậu Lê.

Dự ngôn của đại tiên tri gia Tây phương cũng được giải thích có khả năng thuyết phụ.

Chẳng hạn Nostradamus dự tri cái chết của Vua Henry II nổi tiếng nước Pháp (1519-1559) hay trận đại hỏa hoạn ở London, Anh, năm 1666 và sự trỗi dậy của Hitler.

Thí dụ như cái chết của vua Henry II:

“The young lion will overcome the older one,

On the field of combat in a single battle;

He will pierce his eyes through a golden cage,

Two wounds made one, then he dies a cruel death.”

(Giải nghĩa: Tiểu mãnh sư áp đảo lão mãnh sư, chỉ cuộc tranh tài tay đôi giữa King Henry II và Comte de Montgomery (1530-1574), cả hai đều mang phù hiệu sư tử trên tấm khiên nên mới gọi là mãnh sư. Trong trận đấu, Montgommey đã đâm trúng mũ che mặt của Henry II. Một đòn mà trúng hai mục tiêu, một trúng mắt, một trúng thái dương và Vua Henry II sau 10 ngày với thương tích đau đớn trước khi chết.)

Nối nghiệp tiên hiền, thời đại chúng ta cũng có nhiều nhà dự tri với vài dự đoán có sức thuyết phục như bà Vanga của Bulgaria và tiên tri gia Hamilton Parker của Anh quốc. Cả hai được coi như có lời dự đoán cho vận mệnh của cường quốc và nói chung là của nhân loại trong năm 2020.

Đầu năm 2020, chúng ta là những người có thời gian, phương tiện và khả năng theo dõi xem những dự đoán của các “danh sư” này chính xác tới mực nào. Xin mời độc giả thẩm định nhưng đừng nên quên: Khó mà biết những câu trích dẫn có thực sự là lời dự đoán của tiên tri gia hay do người hiếu sự có thể xuyên tạc, bịa đặt vì mục tiêu nào đó. Chính Hamilton Parker từng tiết lộ, trong Thế Chiến II, phía Anh cũng từng bịa ra lời dự đoán của Nostradamus rằng Đức quốc sẽ sụp đổ, đồng minh sẽ thắng, để gieo kinh hoàng cho những ai tin tưởng vào vai trò Hitler và sức mạnh của phe Trục. Biết đâu tình báo Nga đã xuyên tạc lời dự tri của Vanga để gieo kinh hoàng cho Ấu châu!

Nostradamus và những dự đoán chính xác kỳ lạ

Theo tờ Daily Express những lời tiên đoán, sấm truyền đáng sợ của nhà tiên tri Nostradamus là chủ đề tranh cãi trong hàng thế kỷ và trong bối cảnh thế giới sắp bước sang năm mới 2020, những lời tiên tri này một lần nữa xuất hiện.

Mọi người đều nhớ, Michel de Nostredame (1503-1566) hay Nostradamus, gốc Pháp, là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất ở Âu châu cho tới nay. Ông là tác giả cuốn sách «Những lời tiên tri» (Les Propheties) – một bộ sưu tập những lời tiên đoán của ông gồm 942 đoạn thơ bốn câu, được xuất bản năm 1555.

Theo Peter Lorie, tác giả của cuốn “Nostradamus 2003 – 2025: A History of the Future”, năm 2020 sẽ là năm có nhiều biến động, đặc biệt là có một cuộc cách mạng tài chính lớn. Một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn có thể xuất hiện khiến các doanh nghiệp phá sản, kinh tế suy thoái ở một số nước khiến kinh tế toàn cầu bước vào “thời kỳ đen tối”.

Cũng theo những lời tiên tri của Nostradamus, năm 2020 sẽ xảy ra một trận động đất mạnh ở lục địa Mỹ. Nostradamus dự báo mực nước biển dâng cao đột ngột và nhiệt độ tăng cao trên toàn cầu khiến cuộc sống của người dân chịu nhiều ảnh hưởng tai hại.

Nhân loại có thể đối mặt với nhiều cơn bão lớn và nguy hiểm gây thương vong lớn về người và tài sản trong năm 2020. Chuyên gia ngoại cảm Hamilton-Parker nói trên báo Anh Express về việc Nostradamus dự đoán “ông Trump bị ám sát trong nhiệm kỳ hai làm tổng thống”. Nostradamus dự đoán về một cuộc xung đột lớn sẽ xảy ra năm 2020 gây biến động lớn, đặc biệt là ở Trung Đông. Một cách giải thích khác là 2020 có thể Chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra và ngòi nổ từ Trung đông có thể giữa Saudi Arabia và Iran

Các nhà phê bình, chỉ trích cho rằng những lời tiên tri của Nostradamus là quá mơ hồ và cần đến những suy diễn để có thể đưa ra kết luận. Đây là cơ sở để một số người suy diễn theo ý mình. Báo Daily Express cho rằng chỉ cần dịch thuật sai, giải thích một cách khác và từ nhiều lý do khác là đã có thể hiểu những lời tiên tri của Nostradamus theo hướng khác,

Một số người cho rằng nỗi sợ bị truy tố vì dị giáo đã buộc Nostradamus viết những lời tiên tri một cách mơ hồ, nhưng không có bằng chứng lịch sử nào khẳng định vấn đề này.

2020 với dự đoán của Baba Vanga

Cuối thế kỷ 20 sang đầu tân thiên niên 21, nữ chiêm gia Baba Vanga của Bulgaria danh tiếng nổi như cồn. Vanga tên thực là Vangelia Gushterova sinh năm 1911 và tạ thế 1996. Nữ tiên tri mới 12 tuổi đã mù lòa và cũng là thời điểm Baba cho rằng Thượng đế đã phú cho mình khả năng tiên tri. Sau khi qua đời Vanga đã trở thành một nhà dự tri có danh sau một loạt dự tri chứng tỏ hiện thực như tình trạng liên bang Soviet sụp đổ, cái chết của công nương Diana, thảm kịch lò nguyên tử Chernobyl, vụ khủng bố 11 tháng 09 ở New York, tai nạn sóng thần ở Á châu 2004 và tiếp đó là biến cố Hồi giáo đe dọa Âu châu…Tính ra có tới 85% lời dự đoán của Vanga trở thành sự thực và lời dự đoán kéo dài tới năm 5079 khiến nhân loại nơm nớp lo âu!

Theo bà Vanga, trong năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nguy hiểm. Cụ thể, ông Putin được dự đoán “sẽ trở thành mục tiêu của một âm mưu ám sát từ bên trong Điện Kremlin”. Trong khi đó, ông Trump được cho là “sẽ mắc một chứng bệnh lạ”.

Trước đó, nhà tiên tri mù đã đưa ra dự đoán tương tự về năm 2019. Nhưng dự đoán này được chứng minh là không chính xác.

Một chủ đề khác cũng được bà Vanga nhắc đến là sự huỷ diệt của châu Á.

“Một con sóng lớn sẽ nhấn chìm bờ biển, và mọi người sẽ bị chìm dưới nước”, bà Vanga dự đoán. Lời tiên tri này khiến nhiều người liên tưởng đến trận sóng thần kinh hoàng hồi năm 2004 ở Thái Lan.

Năm 2020 theo bà Vanga cũng ảm đạm không kém, khi thế giới liên tục phải hứng chịu động đất, sóng thần.

Cùng lúc đó, một tảng thiên thạch được dự đoán sẽ rơi xuống Nga.

Một trong những tiên đoán đáng chú ý nhất của bà Vanga là khả năng châu Âu bị diệt vong bởi những phần tử Hồi giáo cực đoan. Theo đó, các nhóm khủng bố dự kiến sẽ sử dụng vũ khí hoá học chống lại người dân châu Âu.

Xa hơn một chút, vào năm 2023, quỹ đạo của Trái đất được bà Vanga dự đoán sẽ thay đổi.

Năm 2066, Mỹ sẽ cho ra mắt vũ khí gây biến đổi khí hậu. Năm 2304, con người sẽ tìm ra cách đi xuyên thời gian. Năm 2341, con người sẽ không còn có thể thở trên Trái đất. Và năm 5079, vũ trụ được cho là sẽ tuyệt diệt.

Tuy nhiên, lời cảnh báo của bà Vanga về việc châu Âu sẽ “chết” vào năm 2016 được cho là không chính xác. Trừ khi nhà tiên tri mù muốn nhắc đến việc nước Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU).

Trận chung kết FIFA World Cup 1994 từng được bà Vanga dự đoán rằng sẽ có sự góp mặt của hai đội bóng bắt đầu bằng chữ “B”. Và một cuộc chiến hạt nhân từng được cho là sẽ nổ ra vào khoảng năm 2010 – 2014.

Dù vậy, tất cả những tiên đoán này đều không trở thành hiện thực.

Dự đoán của chiêm tinh gia đương đại Hamilton Parker

Craig Hamilton Parker, một nhà tiên tri người Anh đã từng dự đoán thành công sự đắc cử tổng thống của Trump, nói rằng vào năm 2020, Trump sẽ tiếp tục đảm nhận chức Tổng thống, Trung Quốc sẽ trải qua một cuộc cách mạng.

Hàng năm, Hamilton Parker đều sẽ tiên đoán những sự kiện trọng đại năm sau, công bố trên YouTube và trang web cá nhân của mình. Khác với những nhà tiên tri khác, ông sẽ nghiệm chứng mức độ chuẩn xác của các tiên đoán trước đó, thậm chí là tự chấm điểm.

Chẳng hạn, năm 2019, ông cho rằng dự đoán của ông về việc ông Boris Johnson trở thành Thủ tướng Anh là hoàn toàn chính xác, vì vậy ông tự đánh giá mình là 10/10. Nhưng ông ta đã không đúng trong việc dự đoán vụ đắm tàu ở Scotland, vì thế ông tự chấm 0/10.

Năm 2020, Hamilton Parker đã đưa ra dự đoán về 6 sự kiện lớn, trong đó bao gồm bùng nổ chiến tranh ở Trung Đông, tái tranh cử của Trump, cách mạng ở Trung Quốc, khủng hoảng kinh tế ở châu Âu, và 2 sự kiện khác liên quan đến Anh.

Tiên đoán những sự kiện trọng đại này, Hamilton Parker đã đưa ra một số chi tiết, dưới đây là một số điểm quan trọng để người đọc tham khảo:

(1) Chiến tranh nổ ra ở Trung Đông

– Saudi Arabia đã thành công trong vụ giao dịch vũ khí lớn với Hoa Kỳ và Châu Âu.

-Chiến tranh nổ ra giữa Saudi Arabia và Iran.

-Tàu sân bay Mỹ bị tên lửa đạn đạo tấn công.

-Tổng thống Nga Vladimir Putin và Trump đã thông qua thỏa thuận hòa bình tạm thời.

(2) Trump tái đắc cử

-Vụ kiện luận tội chống lại Trump đã kết thúc trong thất bại.

-Cựu phó tổng thống Joe Biden bị mất hết uy tín bởi một vụ bê bối.

-Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

-Trump đã thắng một lần nữa trong cuộc bầu cử tổng thống.

-Khi tình trạng hỗn loạn quét qua Trung Quốc, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ leo thang.

(3) Cách mạng ở Trung Quốc

-Phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông tiếp tục phát triển, Trung Quốc Đại lục sẽ xuất hiện tình trạng hỗn loạn mới.

-Trước tình trạng chính phủ Trung Quốc bị đả đảo, Tập Cận Bình đồng ý thực hiện ] những thay đổi lớn.

-Về lâu dài, nền dân chủ thực sự dựa trên giáo lý của Tôn Trung Sơn sẽ xuất hiện.

(4) Bắc Hàn

-Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ ra lệnh phóng hỏa tiễ có đầu đạn thật trên biển.

-Sau đó các quốc gia tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

-Kim Jong-un cuối cùng sẽ bị người dân lật đổ. Ông ta sẽ chạy trốn sang Trung Quốc.

(5) Những dự đoán khác

-Thỏa thuận của Johnson với Trump sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho sự thịnh vượng kinh tế của Anh.

-Các vấn đề gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan.

-Có nhiều trận động đất trên khắp thế giới. Trong số đó, các trận động đất lớn ở Nhật Bản và Ấn Độ có thể sẽ gián đoạn Thế vận hội mùa hè ở Tokyo.

-Miami bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão.

-Tàu thăm dò không gian Voyager 2 Hoa Kỳ gửi một thông điệp bí ẩn, có người giải thích là liên lạc của người ngoài hành tinh.

-Sương mù ở Trung Quốc làm cho một số lượng lớn người bị ngạt thở

-Mặc dù có nhiều rắc rối trên khắp thế giới, tâm linh và tư duy từ thiện vẫn lặng lẽ phát triển.

Dự đoán của Jeane Dixon, cố vấn của cựu tổng thống Mỹ Nixon

Nữ cố vấn tổng thống Mỹ từng tiên tri trận chiến hủy diệt thế giới năm 2020.

Jeane Dixon là một nữ cố vấn cho một số cựu tổng thống Mỹ, người từng đưa ra một số dự báo chính xác, chẳng hạn vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy.

Theo Express, Jeane Dixon là một trong những nhà tâm lý học và chiêm tinh học nổi tiếng nhất của Mỹ trong thế kỷ 20, với một số dự đoán của bà được xác nhận là chính xác khiến nhiều người lạnh gáy.

Jeane Dixon tên thực là Jeane L. Pinckert ra đời ở Medford, Wis , trưởng thành ở California, từ nhỏ đã có khà năng dự đoán tương lai mà bà cho rằng Thượng đế đã ban cho.

Như đã trình bày, bà Dixon được cho là đã dự đoán chính xác vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy vì vào ngày 13/5/1956 bà đã tiết lộ, cuộc bầu cử tổng thống năm 1960 sẽ đánh dấu chiến thắng của một ứng viên đảng Dân chủ, người sau đó sẽ bị ám sát hoặc chết khi vẫn đương nhiệm, dù không nhất thiết bi kịch này sẽ xảy ra ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Những lời tiên tri của bà Dixon cũng đã khiến Tổng thống Richard Nixon khi đó chú ý. Người phụ nữ này đã được mời đến Phòng Bầu dục sau đó – nơi bà dự đoán 1 cuộc tấn công khủng bố sẽ xảy ra ở Mỹ, khiến ông Nixon phải thành lập một ủy ban nội các về chống khủng bố.

Không chỉ Nixon, bà Dixon còn là cố vấn gần gũi của cố Tổng thống Ronald và vợ ông là Nancy Reagan trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống thứ 40 của Mỹ.

Trong tất cả các dự đoán của bà, có một dự đoán không thu hút được nhiều sự chú ý trước đó nhưng hiện đang được gây xôn xao vô cùng. Đó là dự đoán về một trận chiến hủy diệt thế giới sẽ xảy ra vào năm 2020.

Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên bà Dixon đưa ra những dự đoán đáng sợ như vậy. Bà từng dự đoán thế giới sẽ kết thúc vào năm 1962 trong cuộc xung đột giữa Nga và Mỹ leo thang, lịch sử gọi là cuộc khủng hoảng đạn đạo Cuba “Cuban Missile Crisis” khi Nikita Khrushchev mang hỏa tiễn bố trí ở Cuba,.

Tuy nhiên, rõ ràng điều đó đã không trở thành sự thực. Dixon tạ thế ở tuổi 93 (1904-1997).



Chu Nguyễn