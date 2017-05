Đồng minh với Saudi Arabia

Kết quả quan trọng nhất của việc tổng thống Donald Trump thăm viếng Saudi Arabia là Hoa Kỳ bán $350 tỉ vũ khí tối tân cho Saudi Arabia; thương vụ này được thực hiện trong 10 năm dài, nhưng ngay năm nay số vũ khí bán ra đã trị giá $110 tỉ.

Dĩ nhiên $110 tỉ cũng đã đủ là một con số khiếp đảm rồi, cũng mua được rất nhiều vũ khí lắm rồi; thử lấy số tiền này để mua loại khu trục phản lực tối tân F16 của Mỹ.

Mỗi chiếc phản lực chiến đấu cơ F-16 trị giá $18.8 triệu, làm bài toán chia, với $110 tỉ thì số hàng Mỹ sẽ giao cho Saudi là 5,725 chiếc khu trục tối tân. Dĩ nhiên đó chỉ là giả thuyết, vì ngoài khu trục cơ, người Hồi giáo Saudi còn cần bom, cần đạn, cần chiến hạm, quân xa, đại bác… để chiến đấu giết quân thù; quân thù của họ là những người Hồi Giáo, thuộc giáo phái Shia đang sinh sống tại Iran, và tất cả những quốc gia Trung Đông khác -sống chung với những kẻ tử thù Sunni, khác giáo phái, nhưng cũng đồng đạo Hồi với họ.

Sau khi ký thỏa ước bán vũ khí, tổng thống nói số vũ khí sắp nhận được sẽ giúp Saudi chống Iran; câu tuyên bố đó mới là điểm quan trọng, vì nó khiến Chiến Tranh Trung Đông -đang trong tình trạng âm ỉ- được hâm nóng trở lại.

Chiến tranh Trung Đông thật ra chỉ là chiến tranh Hồi Giáo, chiến tranh giữa những người đồng đạo trở thành thù nghịch vì đạo Hồi chia thành 2 giáo phái Shia và Sunni. Hai tấm biểu đồ dưới đây nói lên khá rõ rệt về số cư dân của 2 giáo phái tại các quốc gia Trung Đông. Biểu đồ bên trái ghi nhận chỗ ở của người thuộc giáo phái Sunni, và biểu đồ bên phải là chỗ ở của tín đồ Shia. Đặc điểm cư trú đó là, không quốc gia nào chỉ có thuần tín đồ của một giáo phái; như Iran -được gọi là quốc gia Hồi Giáo Shia, cũng chỉ có từ 81 đến 100% cư dân là tín đố Shia; trong lúc Saudi Arabia -quốc gia Hồi Giáo Sunni- cũng chỉ có từ 81 đến 100% cư dân là tín đồ Sunni; phần còn lại là tín đồ Shia.

Tín đồ Shia chỉ là 10% của tổng số tín đồ Hồi Giáo, với dân số ước lượng từ 154 đến 200 triệu người sống rải rác trên nhiều quốc gia (theo tài liệu của Pew Forum, do CIA sử dụng). Trừ 2 quốc gia Hồi Giáo Shia -Iraq và Iran- tín đồ Shia “sống chung trong bất hoà” với người đồng đạo Hồi của họ, nhưng thuộc giáo phái Sunni; “sống chung trong bất hoà và đàn áp.”

Điển hình của bất hòa và đàn áp là tình hình Iraq trước ngày 19 tháng Ba 2003 -ngày tổng tư lệnh George W. Bush xua quân tấn công Iraq, giết Saddam Hussein, thay đổi giáo phái cầm quyền -từ Sunni sang Shia. Đổi thay đó đưa tín đồ Shia -chỉ gồm có 25% cư dân Iraq- lên cầm quyền, tạo ra cuộc nội chiến từ ngày đó cho đến nay vẫn chưa chấm dứt.

Chính phủ Shia của Iraq -tuy thiểu số nhưng vẫn tồn tại nhờ sự yểm trợ của Mỹ dưới 2 trào tổng thống George W. Bush và Barack Obama.

Vì quá đông nên người Hồi Giáo di dân ra khỏi Trung Đông, sinh sống trên mọi quốc gia thế giới như Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam Á, Phi Châu, Âu Châu. Hoa Kỳ có khoảng 5 triệu người Mỹ gốc Hồi Giáo -85% đến 90% là tín đồ Sunnis- một nửa số cư dân này sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Tín đồ Shia sống tại Iran (khoảng 95% dân số) Azerbaijan (90%), Iraq (75%), Bahrain (70%), Yeman (47%).

Một quốc gia Hồi Giáo (Islam State-IS) được gọi là Sunni, nếu tín đồ Sunni đang là sức mạnh cầm quyền -như Saudi chẳng hạn. Iran được gọi là quốc gia Hồi Giáo Shia, vì những người đang cầm quyền tại đó là tín đồ nhánh Shia.

Ngoại lệ là Iraq, mặc dù do tín đồ Shia cầm quyền, nhưng người Shia chỉ là 25% cư dân Iraq; trước đó dưới trào tổng thống Saddam Hussein, Iraq là một nước Islam Sunni; thay đổi ngược chiều này là nhờ tổng thống George W. Bush treo cổ ông Hussein, và lập ra chính phủ Shia khiến Iraq trở thành một nước Islam Shia.

Giờ này hậu quả đầu tiên của việc Donald Trump chọn Sunny, bỏ Shia, sẽ phải là một cuộc đổi đời tại Iraq: tín đồ Sunni sẽ lấy lại quyền cai trị Iraq, trước khi Saudi Arabia kịp khai chiến với Iran bằng số $110 tỉ vũ khí mới mua của Mỹ.

Mỹ chỉ cần cúp viện trợ cho Irap, là thủ tướng Iraq Haider Jawad Kadhim Al-Abadi sẽ bỏ chạy như tổng thống Việt Nam Cộng Hòa và nhiều tướng lãnh đã bỏ chạy năm 1975, khi Mỹ cúp viện trợ. Ông Al-Abadi mới lên cầm từ tháng Chín 2014.

Hậu quả trước nhất mà chính sách mới của Hoa Kỳ sẽ tạo ra tại Iraq là tín đồ Sunni trở lại chính quyền, và có thể cũng sẽ phải áp dụng chính sách đàn áp sắt máu của Saddam Hussein, để trị 25% dân số Iraq, tín đồ Shia.

Ông Trump mô tả việc ông thay đổi chính sách Mỹ đối với Hồi Giáo là: tái đầu tư giúp các quốc gia đồng minh chiến đầu chống bọn quá khích và khủng bố. Cái mũ “quá khích và khủng bố” đang đội trên đầu người lính Sunni được di chuyển sang đầu người lính Shia.

QUA HAI GÓC NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH LƯỢC, tổng thống Donald Trump đúng hơn 2 vị tổng thống tiền nhiệm George W. Bush và Barack Obama -ông đồng minh với phe mạnh hơn -phe Sunni.

Nhận định này đúng trên đường dài: chiến tranh Trung Đông chỉ có thể chấm dứt với việc khối Sunni cầm quyền tại Iraq – cuộc đổi đời đó rất đắt giá, và cái giá đó là vài triệu người Iraq Shia sẽ bỏ Iraq ra đi, để trở thành những người di dân -món hàng đang trở thành một con số CUNG quá nhiều, nhiều đến mức bảo hoà; không tiêu thụ được nữa.

Donald Trump càng đúng hơn qua góc nhìn AMERICA FIRST; ông có quyền căn vặn những chính khách chống ông bằng câu hỏi, “tại sao lại bắt quân nhân Mỹ phải chết để bảo vệ chính quyền Iraq của giáo phái Shia -một thiểu số?

Cho đến giờ này, chưa ai trả lời được câu hỏi khó đó.

Nguyễn đạt Thịnh