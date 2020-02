Đồng lương trong vùng Houston ở mức tăng trưởng thấp nhất trên toàn quốc

Thống kê của chính phủ cho thấy tuy nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh trong thời gian qua nhưng cư dân trong vùng Houston dường như không hưởng được những thành quả tốt đẹp như mơ ước. Lý do là vì mức lương của cư dân trong vùng Houston và The Woodlands trong năm 2019 chỉ tăng cao có 1.6% theo như thống kê của Bộ Lao Động Hoa Kỳ, tức là thấp hơn nhiều với mức tăng lương trung bình trên toàn quốc là 3%, và cũng thấp hơn nhiều so với mức tăng lương khoảng 3.4% cho vùng Dallas.

Mặc dù tỉ lệ thất nghiệp tại Houston ở mức rất thấp vào khoảng 3.6%, nhưng mức lương của cư dân tại Houston đã không tăng cao nhanh như nhiều nơi khác trên toàn quốc. Trong số những thành phố lớn trên nước Mỹ, chỉ có vùng Seattle là có mức lương tăng cao thấp hơn, vào khoảng 1.3% cho năm 2019.

Cách đây không lâu, vào thời điểm tháng 9/2017, mức lương trong vùng Houston cũng gia tăng cùng với tỉ lệ trên toàn quốc, vào khoảng 2.6% mỗi năm. Tuy nhiên, sự tăng trưởng kinh tế kéo dài sau đó để dẫn đến tỉ lệ thất nghiệp xuống rất thấp đã khiến cho mức lương trên toàn quốc bắt đầu gia tăng sau gần một thập niên trì trệ.

Tuy nhiên trong vùng Houston, sự thất bại trên thị trường dầu hoả vào năm 2016 đã khiến cho hàng ngàn người bị mất việc trong các hãng xưởng liên hệ. Với giá dầu thô tiếp tục ở mức thấp khoảng $60 cho một thùng dầu, kỹ nghệ năng lượng khó thể phát triển mạnh và các nhà đầu tư ở Wall Street cũng ngần ngại bỏ tiền đầu tư thêm vào ngành này, và do đó các hãng xưởng khó lòng chịu trả lương cao cho những nhân viên như trước đây.