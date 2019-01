Đồng đôla bất hạnh…

Phan

Đó là tựa đề một truyện ngắn có nội dung nhắc nhở con người về lòng tham và hậu quả. Câu chuyện đã lâu nhưng nội dung người viết còn nhớ là người đàn ông nọ có cái tiệm tạp hoá ngoài thị trấn. Vợ và con trai ông sống trong làng. Vì ông sớm đi tối về để lo buôn bán ngoài thị trấn, nên vợ ông đã nhận nuôi một bé trai để giúp việc nhà. Hôm con trai ông bị sốt nên vợ ông xai cháu trai con nuôi ra thị trấn mua thuốc hạ sốt về cho cậu chủ uống.

Cậu bé không biết ông chủ tiệm là chủ nhà đã nuôi cậu, và ông cũng không biết cậu bé là ai! Chỉ biết thằng bé lơ đãng với đồng tiền trong tay. Nó biết là tiền mua thuốc cho cậu chủ, nhưng lòng riêng nó lại muốn mua bánh để ăn. Vì thế nó lơ đãng đến đánh rơi đồng tiền.

Ông chủ tiệm cũng lơ đãng giẫm chân lên đồng tiền nên thằng bé tìm hoài không được. Nó đành ra về tay không để báo cho bà chủ biết là nó đã đánh rơi mất đồng tiền nên không mua được thuốc hạ sốt cho cậu chủ.

Đêm ấy, ông chủ tiệm tạp hoá trở về nhà với cõi lòng tan nát vì con trai ông đã chết bởi không có thuốc hạ sốt…

Câu chuyện thường được đọc ở tuổi thiếu niên, nhưng khi là thanh niên, rồi trung niên… những người đã đọc qua câu chuyện ấy rất khó quên, cảm thấy chạnh lòng khi làm một việc gì đó thiếu trong sáng. Những người theo đạo Phật lại hay liên tưởng đến luật nhân quả của nhà Phật, liên tưởng đến việc gieo gió gặt bão… nên người ta thường chọn ở hiền để gặp lành.

Vậy hai câu chuyện về người Việt (một trong nước và một ngoài nước) trong tuần qua đã khiến dư luận ồn ào hai phe: Một phe bênh vực và một phe chống đối là đương nhiên.

Câu chuyện thứ nhất:

Chủ tiệm nail gốc Việt bị khách chạy làng tiền làm móng sát hại

Las Vegas (FOX5) – Liên quan đến vụ khách hàng chạy làng, dùng xe làm thiệt mạng một thợ làm móng ở Las Vegas vào hôm thứ Bảy, nạn nhân là bà Như Ngọc Quỳnh Nguyễn hay Annie Nguyễn.

Vụ sát nhân xảy ra vào khoảng 4h30’ chiều 29 tháng 12 tại tiệm Crystal Nails & Spa do hai vợ chồng bà Như làm chủ trên đường Flamingo Road gần góc đường Decatur Boulevard.

Nghi can dùng thẻ tín dụng trả số tiền $35 đô dịch vụ làm móng nhưng thẻ gặp trục trặc, không thực hiện được giao dịch, nên cô ta bảo sẽ ra xe lấy tiền, Như và chồng là Sonny chạy theo. Khi thấy rõ người phụ nữ có ý định chạy làng, nạn nhân liền đứng chắn trước xe, tìm cách cản, nhưng nghi can vẫn phóng xe, ủi nạn nhân xuống đường, kéo lê cô 50 feet.

Như Nguyễn qua đời tại bệnh viện do bị chấn thương quá nặng, và cái chết của cô được xem là vụ sát nhân. Nghi can bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ rơi chiếc xe thuê tại một khu chung cư sát bên.

…

Cảnh sát công bố danh tính nghi can sát hại chủ tiệm nail gốc Việt



Cảnh sát Las Vegas xác định Krystal Whipple, 21 tuổi là nữ nghi can quỵt tiền và lái xe bỏ trốn khiến một chủ tiệm làm móng gốc Việt ở Las Vegas thiệt mạng.

Cảnh sát Las Vegas đã công bố đoạn phim an ninh về vụ việc chiều thứ bảy tại tiệm Crystal Nails & Spa do hai vợ chồng cô Như làm chủ trên đường Flamingo Road gần góc đường Decatur Boulevard.

Video ghi lại sự việc được cảnh sát cung cấp cho thấy vào 15h45 chiều 29/12, Whipple đến tiệm Crystal Nails & Spa để làm móng và định thanh toán hóa đơn 35 USD bằng thẻ tín dụng nhưng chiếc thẻ bị trục trặc. Nghi can sau đó nói rằng sẽ ra xe lấy tiền mặt nhưng rồi bất ngờ lái chiếc xe Chevrolet Camaro 2017 màu đen phóng đi.

Chủ tiệm là Nhu “Annie” Ngoc Quynh Nguyen, 51 tuổi, đã đuổi theo Whipple, nhảy lên trước mũi xe và bị ngã xuống đường khi nghi phạm tăng ga. Sonny Chung, bạn trai của bà Nguyen, cũng được nhìn thấy bám theo chiếc xe ở cốp sau.

Nhu “Annie” Ngoc Quynh Nguyen qua đời tại bệnh viện do bị chấn thương quá nặng, và cái chết của cô được xem là vụ sát nhân.

Cảnh sát cho hay chiếc xe mà Whipple sử dụng là một chiếc xe thuê bị đánh cắp vào tháng trước và vài giờ sau vụ việc, nó được tìm thấy bỏ lại ở một chung cư gần đó.

Bên ngoài salon, một góc tưởng niệm bà Nguyen đã được lập ra. Một trong các cháu gái để lại lời nhắn cùng những hình trái tim với dòng chữ “Cháu yêu bà”. Cửa hàng cho hay sẽ đóng cửa đến khi có thông báo thêm.

“Nếu Chúa cảm thấy đã đến lúc mẹ tôi phải ra đi, thì bà ấy phải ra đi”, Anne Trinh, con gái của bà Nguyen nói với 13 Action News và cảm ơn cộng đồng vì đã ủng hộ gia đình. “Tất cả đều nằm trong tay Chúa. Chúng tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó”.

Câu chuyện đau lòng không chỉ vì tình đồng hương trên đất lạ quê người. Câu chuyện không hề mang tinh thần của câu chuyện “đồng đô la bất hạnh” vì cô Nguyễn có làm gì gian dối như ông chủ tiệm tạp hoá trong truyện đâu! Còng lưng, mờ mắt mà dũa cho người ta cả bộ móng tay. Rồi bị quỵt tiền công thì ai không tức giận!

Tôi xem đi xem lại đoạn video của cảnh sát. Những gì tôi thấy ở kẻ côn đồ kia thì tôi đã từng thấy nhiều rồi vì tôi từng làm nhà hàng khi mới sang Mỹ, bọn côn đồ thì không kể màu da, tiếng nói; chúng rất chung một thói côn đồ là ăn giựt, ăn chạy, ăn quỵt như nhau thôi.

Tôi thấy ở cô Nguyễn hoàn toàn là một hành động bản năng khi bị ức hiếp. Khi bản năng trỗi dậy trước sự ức hiếp thì người ta không kịp nghĩ suy, không tính toán kịp lợi hại hay nguy hiểm gì nữa… Như vài năm trước có vụ án chồng bắn chết vợ. Khi ra toà, người chồng đã thẳng thắn nhận tội trước quan toà, “Tôi đã quá tức giận trước những lời cô ấy sỉ nhục tôi, nên tôi đã nổ súng. Nay tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc tôi đã làm.”

Ông toà cho người chồng bản án chung thân chứ không tử hình. Đó là bằng chứng khi bị ức hiếp quá đáng thì bản năng tự vệ trỗi dậy. Và khi bản năng hành sự thì lý trí không can thiệp kịp thời.

Cái chết của cô Nguyễn thật đau lòng đồng hương, nói gì tới người nhà và ba người con của cô. Xin bỏ qua dư luận chỉ trích cô thiếu cân nhắc khi hành xử chỉ vì $35 đô la mà mất mạng. Dư luận thương cảm cho cái chết của cô là thực tế hơn. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, một người đồng hương chết oan, chết tức tưởi với bọn côn đồ là nỗi đau chung cho những người không được sống trên quê hương mình, những người sống tạm dung trên quê hương thứ hai chỉ cầu an cũng không được bình an nên đành an nghỉ theo đồng đô la bất hạnh vì phải sống nên còn tìm những tờ giấy xanh để tồn tại và khổ đau.

Đồng đô la bất hạnh với mọi người trong thời đại con người không coi mạng sống của người khác ra gì nên cần chi phân biệt giữa nạn nhân và nghi can vì qua vụ án đã khép lại cả hai cuộc đời. Sự khép lại cuộc đời nạn nhân là ai rồi cũng… trong kiếp người vô định trước và sau. Nhưng sự khép lại cuộc đời của nghi can mới hai mươi mốt tuổi, không đáng kể là bản án chung thân mà đáng kể là phần đời còn lại sống không bằng chết từ khi còn quá trẻ.

Chuyện thứ hai ồn ào dư luận tuần qua vì hầu hết trên báo đài từ trong nước ra hải ngoại cũng đưa tin: “Tai nạn giao thông khủng khiếp ở Long An”.

Tôi ngồi xem kỹ đoạn video rất nhiều người xem trong tuần qua. Với hiện trường là đèn đỏ ở ngã tư đường. Chiếc xe vận tải thứ nhất dừng đèn đỏ ở làn xe bên trái, chiếc xe tải chở xi măng trộn sẵn đậu lại tiếp theo sau chiếc xe tải thứ nhất…

Tất cả xe hai bánh dồn vào làn xe bên trong, tất cả đang đậu chờ đèn xanh để đi tiếp. Tất cả hơn mười xe, chừng hai mươi người…

Chiếc xe vận tải thứ ba kéo container trên đường đến ngã tư đang đèn đỏ với tốc độ hơi cao. Xe chạy ở làn xe bên ngoài với hai chiếc xe tải phía trước…

Rõ ràng là chiếc xe tải kéo container bị đứt thắng từ xa nên trên màn hình thấy xe không hề giảm tốc độ khi tới đèn đỏ.

Tôi nhắm mắt lại khi thấy chiếc xe tải kéo container ngoặt lái vào làn xe bên trong. Dù nhắm mắt vẫn thấy chiếc xe tải nặng nề, tốc độ hơi cao, tông vào đám xe hai bánh, như người ta hắt rổ tôm ra đường lộ.

Tôi làm dấu thánh giá dù không có đạo. Miệng lâm râm xin Ơn trên thương xót những linh hồn vừa rời khỏi trần gian…

Đã vài ngày trôi qua, hình ảnh chị Nguyễn chặn đầu xe kẻ làm nail quỵt tiền công bỏ chạy bên Las Vegas, bị người lái xe cố tình húc chị lên mui xe, rồi rớt sang phía người lái. Chị hành động bản năng bị ức hiếp quá đáng nên thiếu suy nghĩ về lợi hại, nguy hiểm cho bản thân.

Xem lại đoạn video tai nạn giao thông trong nước. Người tài xế lái xe tải kéo container cũng tương tự với bản năng sinh tồn tự nhiên. Anh ngoặt tay lái vào làn xe bên trong không hề kịp ý thức về cả chục xe hai bánh đang đậu đèn đỏ, cả hai mươi mạng người đang ngồi trên mười chiếc xe ấy… Hoàn toàn là bản năng sinh tồn tự nhiên vì bản năng mách bảo nhanh hơn lý trí suy xét. Bản năng không cho phép anh đâm xầm vào xe xi măng đang đậu phía trước vì anh sẽ chết chắc.

Có lẽ bây giờ thì lý trí anh đã qua cơn sợ hãi, lòng anh ngập tràn hối hận là sao không đâm thẳng vào xe xi măng khi xe mình mất thắng, chuyện sinh nghề tử nghiệp là thường tình, hơn hết là mất mạng mình còn hơn làm mất mạng nhiều người đi xe hai bánh ở làn xe trong…

Suốt quãng đời còn lại của anh sống không bằng chết khi không quên được những nạn nhân do anh gây ra…

Qua hai chuyện đau lòng của người Việt trong và ngoài nước tuần qua, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng hành động theo bản năng trong một trường hợp nào đó! Nếu bảo rằng từ nay, mọi hành vi phải được suy xét trước khi hành động thì chúng ta đã tự lừa dối mình vì bản năng không thay đổi được. Chỉ có điều làm được là năng đi chùa, nhà thờ để tĩnh tâm theo kinh sách, kinh kệ, làm cho tâm tĩnh lại phần nào để bản năng không dễ bộc phát thì hạn chế được rủi ro… Dù cũng chỉ phần nào, nhưng có còn hơn không!

