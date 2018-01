Đói muốn chết mà không được ăn pizza miễn phí .

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng giêng, chủ một tiệm bán pizza đã hết sức kinh ngạc khi một trung tâm tạm trú cho người không nhà trong thành phố Ottawa, đã từ chối không nhận những chiếc bánh pizza mà tiệm này vẫn tặng cho những người homeless trước đây.

Ông Jason Lee chủ tiệm bán pizza có tên Little Caesars ở vùng Stittsville thường xuyên cho trên 100 chiếc bánh pizza còn lại hàng tuần cho trung tâm tạm trí the Shepherds of Good Hope.

Trong vòng 3 năm qua, cứ một tuần hai lần nhân viên của trung tâm tạm trú the Shepherds of Good Hope đã đến tiệm Little Caesars để nhận những chiếc pizza mà tiệm này còn lại, đem về cho những người không nhà.

Mới đây một thông tư của ban quản đốc trung tâm tạm trú là với mục đích cung cấp những thức ăn “bổ dưỡng” cho những người không nhà, trung tâm này không nhận những thức ăn đã nấu sẵn từ ngoài mang vào trung tâm này.