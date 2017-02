Đôi lời với VietSoc

Nguyễn Sỹ Thùy Ngân

Hiện nay có rất nhiều du học sinh từ VN sang, đây là một điều vui mừng vì càng nhiều em ra nước ngoài, thì các em càng có cơ hội học được nhiều về đời sống tự do, dân chủ và nhân quyền ở các tây phương để sau nầy đem về VN giúp cho người dân trong nước có được đời sống tự do, dân chủ và nhân quyền.

Hầu hết các em du học sinh đều ngoan hiền và chăm chỉ học hành, nhưng gần đây, có những em tụ tập, lập nhóm Vietnamese Student Organization in Canada (VietSoc). Việc thành lập nhóm nầy sẽ không có gì để nói, nếu các em chỉ đơn thuần tập hợp lại để chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau trong viêc học, thì đó là điều tốt, nhưng các em đã đi quá đà khi tâp hợp lại thành nhóm với mục tiêu là truyền bá những hình ảnh có lợi cho chế độ cộng sản như đăng lên facebook bộ phim do CSVN làm ra nhằm đánh bóng hình ảnh VN theo kiểu một chiều đến thế giới, với mục đích gởi thông điệp VN đầy thành tựu, hòa bình, ổn định và phát triển, chứ tuyệt nhiên không nói tới, hay có bất cứ một hình ảnh nào về thực trạng VN hiện nay như cảnh dân oan không nhà, bịnh viện quá tải phải nằm tràn ra sân, phụ nữ VN bị bán làm nô lệ tình dục ra khắp năm châu…

Bên cạnh đó, nhóm VietSoc còn tổ chức ăn mừng sinh nhật và đăng tải hình tên đồ tể Hồ Chí Minh. Nhóm VietSoc cũng đăng tải vinh danh ký ức hào hùng ngày 30 tháng 4 với xe tăng cộng sản vào miền Nam, đăng tải ngày giỗ tổ Hùng Vương cùng hiệp hội Canada Việt Nam với cờ Canada và cờ đỏ máu của cộng sản VN.

Việc nhóm Vietsoc tuyên truyền một chiều cho chế độ CSVN là hành vi vô ý thức, vô trách nhiệm, và gây căm phẫn và làm tổn thương đến cộng đồng người Việt Tự Do tại Toronto.

Tháng 4 năm 2016 vừa qua, có em trong nhóm VietSoc đã lên tiếng vui mừng khi cộng sản VN ủng hộ để thành lập cái gọi là hiệp hội Canada Vietnam Society (CVS). Hội nầy là do cộng sản VN và tòa đại sứ cộng sản VN tại Ottawa lập ra với mục đích là để tiếm danh, tự xưng là đại diện cộng đồng Việt Canada và tuyên truyền một chiều cho cộng sản VN, việc nầy đang làm xáo trộn và gây tổn thương nghiêm trọng trong cộng đồng người Việt tự do. Và hành động tiếp theo của các em VietSoc là đăng tải, giới thiệu và rủ rê lôi kéo nhau tới một quán ăn, chỉ vì quán ăn nầy có biểu tượng hình cờ đỏ sao vàng.

Thiết nghĩ, nay các em có cơ hội sống trong môi trường tự do dân chủ và nhân quyền, nhìn được đúng bản chất của chế độ CS là bán nước hại dân, thì tại sao các em lại đang tâm tiếp tay tuyên truyền cho chế độ ác cộng VN như thế!?

Ngoài việc học ra, các em cũng nên học cách hòa nhập vào cộng đồng và học cách biết tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Canada, để các em thấy được dưới sự cai trị của đảng độc tài cộng sản VN thì người dân không có được những quyền căn bản của con người, như quyền được nhìn, được nghe, được nói vì mọi thông tin thật đều bị bưng bít, che đậy, còn lịch sử dân tộc thì bị xuyên tạc, bị ngụy tạo hoàn toàn.

Chỉ nêu ra đây một vài thí dụ điển hình để các em hiểu thêm về những cái quyền căn bản của con người đã bị khống chế dưới chế độ độc tài cộng VN như thế nào.

Nói về quyền được nhìn:

Thì các em và người dân trong nước chỉ nhìn được những hào nhoáng bên ngoài, như những tòa nhà đồ sộ, những sân golf thênh thang, chứ không được nhìn, được thấy, cộng sản VN đã dời mốc cột biên giới, hiến dâng đất đai của tổ tiên ta cho giặc Tàu, mở toang cửa khẩu cho Tàu cộng tự do tràn vào cư ngụ và chiếm đóng những vị trí then chốt chiến lược quan trọng trên toàn lãnh thổ VN.

Nói về quyền được nghe:

Thì các em và người dân trong nước, chỉ nghe được ngày càng có nhiều tượng đài nghìn tỷ, chứ không nghe được tiếng khóc xé lòng của những người mẹ có con lội sông đi học mỗi ngày bị nước cuốn trôi mất xác, hay tiếng khóc than của dân oan đang làm rúng động lòng người ở khắp nơi trên thế giới vì bị cướp nhà, cướp đất, phải sống cảnh màn trời chiếu đất, vất vưỡng đầu đường xó chợ, đói rách thảm thương, thế mà cộng sản VN lại làm lơ như không thấy, không nghe vì nhà của dân, chúng đã lấy, đất của dân, chúng đã cướp xong rồi.

Nói về quyền được nói:

Thì các em có biết, ngư dân trong nước chỉ được quyền lặng yên mà khóc, còn nếu như gào to, khóc lớn cùng nhau xuống đường kêu cứu khi con đường sống bị triệt, vì cá chết, môi trường biển bị nhiểm độc, bị tàn phá từ hóa chất của Formosa thảy ra, thì lập tức bị công an thẳng tay trấn áp, trù dập, mà truyền thông báo chí thì được lệnh làm ngơ không lên tiếng, nên tiếng kêu gào than khóc của ngư dân cũng bị tan nhanh theo gió, chỉ có cái đói nghèo là còn ở lại với ngư dân.

Nói về thông tin:

Thì các em và người dân trong nước chỉ nghe được thông tin một chiều không có thật, như nghe nhiều về 16 chữ vàng và 4 tốt của Việt Nam với Trung quốc, chứ không nghe được Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, biển, đảo Hoàng sa, Trường sa VN đã trao về tay giặc, từ lâu lắm rồi.

Nói về lich sử bị bưng bít, ngụy tạo:

Thì các em và người dân trong nước bị cộng sản VN nhồi sọ, tuyên truyền một chiều sai sự thật, để làm lợi cho chế độ, chúng ngụy tạo lịch sử để làm hình tượng tuyên truyền, dù Hồ Chí Minh có tên trong danh sách đồ tể quốc tế, là tên tội đồ của dân tộc vì đem chủ nghĩa cộng sản vào VN gây chiến tranh chia rẽ hai Miền Nam Bắc, dùng người Việt giết người Việt để dọn đường rước giặc vào nhà, và là người gây ra tội ác tày trời là giết mấy trăm ngàn người trong cải cách ruộng đất Miền Bắc, thảm sát Huế Tết Mậu Thân với những cuộc tàn sát đẫm máu, giết mấy ngàn người trong những mồ chôn tập thể, thế mà cộng sản VN lại biến Hồ Chí Minh thành anh hùng cứu nước thương dân, là cha già dân tộc.

Vì muốn củng cố cho chế độ được trường tồn, cộng sản VN đã ra sức tẩy não và đào luyện thế hệ trẻ sao cho được thuần phục và tuyệt đối trung thành với đảng, nên khẩu hiệu dưới đây được cộng sản VN thi hành triệt để:

“Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Đọc tới câu nầy các em phải hiểu, các em cũng chỉ là công cụ được cộng sản VN trồng, để phục vụ cho ác đảng của chúng mà thôi.

Đã tới lúc các em phải thức tỉnh, nhận diện bộ mặt thật của đảng cộng sản VN là một đảng cướp tội phạm hình sự, chúng đã thẳng tay cướp bóc, khủng bố, trấn áp người dân và tận tình vơ vét tài sản quốc gia để tẩu tán ra nước ngoài cho vợ con, dòng họ tha hồ tận hưởng.

Hỡi các em du học sinh! Vận nước đã tới hồi nghiêng ngã, vì họa mất nước đã gần kề, cộng sản VN vì muốn củng cố chế độ mà chúng đang tâm bán nước, đưa dân tộc ta vào con đường nô lệ ngàn năm, nên cho dù các em sanh ra ở trong bất cứ gia đình nào, hay thuộc bất cứ thành phần nào của xã hội, và sống bất cứ nơi nào trên đất nước VN, thì hãy vì sự sống còn của tổ quốc mà góp một bàn tay với người dân trong nước để đòi cho được quyền làm người, và đòi cho được quyền bảo vệ quê hương.

Hãy luôn nhớ, đất nước VN có được tự do, dân chủ, công lý và nhân quyền hay không thì đó là do trách nhiệm của các em, cũng như vận mệnh của dân tộc, và sự tồn vong của đất nước đang nằm trong tay tuổi trẻ Việt Nam.

Chúng tôi những người Việt hải ngoại, luôn thương yêu và yểm trợ các em trên con đường làm nên lịch sử, đó là dẹp nội thù CSVN bán nước hại dân và diệt ngoại xâm để bảo vệ non sông.

Riêng các em trong nhóm VietSoc, nếu các em còn có trái tim biết thương dân tộc, thì nên ngừng ngay những việc đang làm và tránh xa ngay những tên cộng sản đang ra sức níu kéo những người nhẹ dạ và lợi dụng tuổi trẻ của các em vào mục đích tuyên truyền để đánh bóng cho chế độ tham nhũng, thối nát, hèn với giặc ác với dân đang trên đà tan rã.

Nguyễn Sỹ Thùy Ngân

08/02/2017