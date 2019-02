Dời cá sấu khỏi khu tượng đài cao nhất thế giới ở Ấn Độ

Nhà chức trách đã bắt đầu chuyển hàng trăm con cá sấu khỏi khu vực có bức tượng lớn nhất thế giới ở Ấn Độ, gây ra phản ứng và lo ngại từ các nhà bảo tồn về loài bò sát này.

Những con cá sấu đang được dời khỏi Tượng Thống nhất cao 182m ở Gujarat, phía tây Ấn Độ, để chuẩn bị cho dịch vụ thủy phi cơ đưa khách du lịch đến đây.

Ít nhất 15 con cá sấu đã bị dụ vào các lồng kim loại và di chuyển đi nơi khác. Hàng trăm con cá sấu khác vẫn ở vùng nước xung quanh công trình.

Hoạt động này đã bị các nhà bảo vệ môi trường và chính trị gia chỉ trích. Họ cho rằng việc làm này có thể trái với luật bảo vệ động vật hoang dã của Ấn Độ.

Cá sấu là loài được bảo vệ ở Ấn Độ, được liệt kê trong Phụ lục 1 của Đạo luật Bảo vệ Động vật hoang dã. Điều này có nghĩa là chúng không thể bị chuyển đi nơi khác trừ khi chính quyền địa phương xác định “cần thiết để cải thiện và quản lý tốt hơn động vật hoang dã ở đó”.

Viên chức lâm nghiệp địa phương Anuradha Sahu cho biết chính quyền của bang đã ra lệnh đưa chúng đi nơi khác “vì lý do an toàn khi lượng khách du lịch tăng lên”.

Tuy nhiên, một số nhà lập pháp đối lập của Quốc hội Ấn Độ cho rằng động thái này cho thấy chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi lại đang “xem nhẹ vấn đề môi trường”.

Tượng Thống nhất mô phỏng Sardar Vallabhbhai Patel, nhà lãnh đạo chính trị và xã hội nổi tiếng từng tham gia cuộc đấu tranh tự do dẫn đến sự giải phóng Ấn Độ khỏi ách thống trị của thực dân Anh năm 1947.

Với chiều cao gấp đôi Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ, công trình này ước tính có chi phí 410 triệu Mỹ kim. Đây được xem là dự án cá nhân của ông Modi, người công bố kế hoạch dựng tượng vào năm 2010 và sẽ chính thức khánh thành tượng đài vào tháng 10.

Do các đường giao thông đến địa điểm hẻo lánh này bị hạn chế nên chính phủ đã hoàn thành ba tuyến thủy phi cơ trong khu vực vào tháng 6 để tăng khả năng tiếp đón du khách.