Doanh nhân Ấn Độ lãnh án chung thân vì một trò đùa

Một thương gia Ấn Độ mới đây đã bị kết án tù chung thân vì đe dọa thực hiện không tặc khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Birju Kishor Salla, một nhà kinh doanh đến từ Mumbai (Ấn Độ), đã bị buộc tội hôm 11/6, vì hành vi đe dọa an toàn của hành khách và phi hành đoàn trên một chuyến bay của hãng hàng không Jet Airways.

Theo CNN, sự việc xảy ra hồi năm 2017 khi Salla lên máy bay đi từ Mumbai đến New Delhi.

Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ (NIA) cho biết một nữ tiếp viên hàng không đã tìm thấy mẩu giấy ghi lời đe doạ của Salla trong phòng vệ sinh của khoang thương gia.

Mẩu giấy viết: “Trên máy bay có một đội không tặc mang theo thiết bị nổ”. Ngay sau khi mẩu giấy được phát giác, máy bay đã hạ cánh khẩn cấp.

Cơ quan điều tra lập tức lần theo dấu vết của Salla và chính thức buộc tội ông này vào năm ngoái với tội danh âm mưu giành quyền kiểm soát máy bay và đe dọa an ninh hàng không.

Theo bản án mới được tuyên, Salla buộc phải lãnh án tù chung thân và nộp phạt số tiền 50 triệu rupee (tương đương 715.000 Mỹ kim). Trong đó, mỗi phi công trên chuyến bay của Salla sẽ được nhận 100.000 rupee (khoảng 1.400 Mỹ kim), mỗi thành viên phi hành đoàn nhận 50.000 rupee (tương đương 700 Mỹ kim) và mỗi hành khách nhận 25.000 rupee (tương đương 350 Mỹ kim).

Đây là vụ đầu tiên được xét xử theo đạo luật chống không tặc mới của Ấn Độ, được thông qua hồi năm 2016 với những hình phạt nặng nề nhằm hạn chế các vụ đe dọa tấn công máy bay.

Hồi năm 1999, một chuyến bay của Ấn Độ đã bị 5 kẻ không tặc tấn công khi đang di chuyển từ Nepal đến Afghanistan. Chính phủ Ấn Độ sau đó buộc phải trả tự do cho 3 tù nhân theo yêu cầu của nhóm không tặc để đổi lấy tính mạng của 190 hành khách và phi hành đoàn.

TL (Theo CNN)