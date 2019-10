Đoàn phim James Bond gây náo loạn căn cứ không quân Anh

Sơ suất của đoàn làm phim No Time To Die, phần tiếp theo của “James Bond”, đã khiến cả căn cứ không quân Anh náo loạn, 400 người phải di tản khẩn cấp.

Theo báo The Sun, tối 8/10, 400 người đã được di tản khỏi RAF (Không quân Hoàng gia Anh) Brize Norton ở hạt Oxfordshire sau khi nhân viên an ninh phát giác một chiếc xe vận tải khả nghi bên trong căn cứ không quân lớn nhất nước Anh.

Cùng với việc di tản quân nhân, những chú có nghiệp vụ từ đơn vị bom mìn được gửi đến ngay lập tức để kiếm tra xe vận tải lạ. Nhà chức trách phong toả hiện trường bằng hàng rào dài 300m trong lúc đội dò bom làm việc.

Quân nhân và những gia đình sống trong căn cứ bị cấm quay trở lại khu vực bên trong hàng rào phong toả cho đến nửa đêm cùng ngày.

Theo nguồn tin của The Sun, chiếc xe là đạo cụ quay phim của ê kíp “No Time To Die”, phần tiếp theo của loạt phim điệp viên “James Bond”.

Đoàn phim “No Time To Die” đã quay phim tại đây vào tuần trước. Họ rời đi vào hôm 4/10, tuy nhiên không rõ vì lý do gì chiếc xe vận tải bị bỏ quên. Hiện không rõ chiếc xe thuộc sở hữu hay do đoàn làm phim thuê. Phía ê kíp của “No Time To Die” chưa lên tiếng.

“No Time To Die” bắt đầu quay vào tháng 4 năm ngoái, dự trù ra mắt vào ngày 3/4/2020.