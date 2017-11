Đồ thủ công của người thổ dân, bán cho du khách ở thành phố Montreal là đồ làm từ bên Trung quốc.

Montreal: Ngày Halloween đã đến và có nhiều vấn đề tranh cãi trong việc chọn lựa quần áo hóa trang.

Công ty bách hóa Walmart Canada mới đây quyết định thu hồi những quần áo hóa trang thành “công chúa người thổ dân”.

Đài CBC trong một cuộc điều tra đã cho biết là phần lớn những đồ gọi là đồ thủ công, đồ làm bằng tay được quảng cáo là do những thổ dân làm ra, bán tại các cửa tiệm trong khu du lịch Old Montreal trong thành phố Montreal, thật ra là đồ nhập cảng từ Trung quốc “Made in China”.

Những hàng hóa này được quảng cáo là ” những đồ thủ công thật sự của người thổ dân ở Canada”.

Bà Solen Roth, một nhà nhân chủng học ( anthropologist) chuyên về văn hóa cho biết là khi bà đến những gian hàng bán đồ kỷ niệm trong khu vực phố cổ của thành phố Montreal, và đã thấy rất nhiều những đồ thủ công quảng cáo là đồ thủ công của người thổ dân, nhưng lại sản xuất ở Tàu!

Những đồ thủ công với chủ đề nhắm vào người thổ dân như “chicken feather headresses, những búp bê công chúa thổ dân, những đồ gỗ chạm trổ..”

Công ty Koshuan là công ty sản xuất những loại đồ kỷ niệm này. Ông Daniel Rivard, chủ nhân của tiệm Koskuan ở Montreal đã xác nhận là một số những đồ kỷ niệm không phải do người thổ dân làm ra.