Disney lập kỷ lục doanh thu trong một năm

Năm nay, lịch sử điện ảnh thế giới đã xác lập một kỷ lục mới “khổng lồ”, khi chỉ trong vòng một năm, hãng phim Disney lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh đã thu về 7 tỉ Mỹ kim.

Đóng góp nhiều nhất cho thành tích này là các phim Captain America: Civil War (1,15 tỉ Mỹ kim), Finding Dory (1,03 tỉ Mỹ kim), Zootopia (1,02 tỉ Mỹ kim), The Jungle Book (967 triệu Mỹ kim) và Doctor Strange (653 triệu Mỹ kim).

Với doanh số 290 triệu Mỹ kim thu về từ phòng vé trên khắp thế giới ngay trong tuần đầu công chiếu, “Rogue One: Star Wars ngoại truyện” đã góp phần giúp Disney kịp xác lập kỷ lục trong những ngày cuối năm này.

Trong số nhiều kỷ lục mới của Disney, có cả kỷ lục về doanh thu trong một năm đạt được tại thị trường điện ảnh quê nhà – Bắc Mỹ (với 2,7 tỉ Mỹ kim); 4,3 tỉ Mỹ kim còn lại được Disney thu về từ phòng vé ở các quốc gia khác trên khắp thế giới.

Trong năm 2016 vừa qua, tất cả các hãng phim con của Disney đều hoạt động hiệu quả. 2016 chính là năm đầu tiên mà cả 5 hãng phim con của Walt Disney Studios – gồm Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, và Lucasfilm – đều cho ra mắt phim mới.

Bên cạnh kỷ lục lớn nhất đạt được trong năm với doanh thu 7 tỉ Mỹ kim, Disney còn lập được những kỷ lục nhỏ khác, như studio cán mốc doanh số 2 tỉ Mỹ kim nhanh nhất tại thị trường điện ảnh Mỹ, studio cán mốc doanh số 5 tỉ Mỹ kim nhanh nhất từ các phòng vé trên khắp thế giới. Hai kỷ lục này đều được Disney xác lập sớm từ hồi tháng 7.

“Rogue One: Star Wars ngoại truyện” được kỳ vọng sẽ là phim có doanh số lớn nhất (được sản xuất) trong năm nay của Disney, nhưng doanh thu từ phim chủ yếu sẽ được tính cho năm 2017.

Dù có một năm “đại thắng”, nhưng không phải Disney không có những cuốn phim thất bại, có thể kể tới “Alice Through The Looking Glass”, “The BFG” hay “The Finest Hours”.