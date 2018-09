Điệp viên trong hàng ngũ IS, cứu hàng trăm người

Đại úy Harith al-Sudani, người được xem là một trong những điệp viên xuất sắc nhất của Iraq, đã phá được 30 vụ đánh bom bằng xe và ngăn chặn được 18 vụ đánh bom liều chết, cứu sống hàng trăm người.

Với tài năng xuất chúng của mình, Đại úy al-Sudani đã xâm nhập được vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lấy được lòng tin của chúng. Nhiệm vụ của Đại úy al-Sudani trong mạng lưới khủng bố này là vận chuyển bom đến các địa điểm được chỉ định và kích nổ chúng.

Tuy nhiên, trên thực tế, Đại úy al-Sudani đã chuyển bom cho nhóm của mình để vô hiệu hóa các thiết bị gây nổ cũng như dàn dựng các vụ nổ và thương vong để đánh lừa IS.

Chẳng hạn như vụ “đánh bom” bằng xe nhằm vào một khu chợ đông đúc ở quận Al-Hurriyah – Tây Bắc Baghdad, hồi năm 2016. Một chiếc xe chở đầy bom nổ tung trên đường phố, khói bốc nghi ngút trong lúc các nạn nhân nằm la liệt dưới đất. Một vài người trông như đã chết, những người khác kêu la thảm thiết.

Thoạt nhìn, đây trông không khác gì một vụ đánh bom đẫm máu thực thụ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là “diễn”. Khi chiếc xe được kích nổ, đường phố đã được sơ tán. Sau khi bom nổ, các “nạn nhân” mới chạy vào vị trí chỉ định để diễn. Bên cạnh đó, thiết bị gây nổ cài trong xe cũng được thay thế bằng thiết bị nhỏ hơn, vốn được sử dụng để đánh lừa IS, không phải gây sát thương.

Sau vụ “đánh bom” nói trên, cảnh sát Iraq thông báo ít nhất 10 người thiệt mạng và 34 người bị thương. Cho rằng vụ tấn công khủng bố đã diễn ra như kế hoạch, trang tin Amaq của IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc.

Với cách thức nói trên, Đại úy al-Sudani, thành viên của Nhóm Tình báo Falcon (FIC) của Iraq, đã cứu sống hàng trăm người trước khi bị IS sát hại vào tháng 1-2017, sau 16 tháng xâm nhập vào mạng lưới của chúng.

“Khi IS hoài nghi, chúng giao cho Đại úy al-Sudani một chiếc xe tải chở bom để tấn công một khu chợ. Chúng cài thiết bị nghe lén trong xe và biết được sự thật” – Giám đốc FIC Abu Ali al-Basri kể với Daily Mail.

Theo Daily Mail, chỉ sau khi Đại úy al-Sudani thiệt mạng, vợ và con cái của anh mới biết được nhiệm vụ bí mật của anh.

“Cha cháu làm việc suốt ngày. Chúng cháu bảo cha ở nhà nhưng cha cháu nói rằng ông ấy không thể làm như vậy vì đất nước quan trọng hơn. Cha cháu xâm nhập vào mạng lưới IS để phá âm mưu khủng bố của chúng. Chúng cháu rất tự hào về ông ấy” – Moamal, đứa con trai 12 tuổi của Đại úy al-Sudani, bày tỏ.