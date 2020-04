Diễn viên và đạo diễn Trung Quốc trở lại phim trường

Huỳnh Hiểu Minh, Trương Nghệ Mưu, Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác… đồng lòng trở lại phim trường, làm tiếp những công việc dang dở trong mấy tháng Covid-19.

Theo Variety, chính quyền Trung Quốc vẫn đặt ra một số giới hạn, chỉ cho phép số lượng nhất định phim và chương trình tiếp tục ghi hình, đặc biệt ở những nơi tình hình tạm ổn định.

Wang Haiyi, thuộc công ty Hishow Entertainment (Bắc Kinh, Trung Quốc), cho biết đoàn bắt đầu hoạt động lại để hoàn tất các cảnh quay trong bộ phim truyền hình “Game Changer” (Kẻ thay đổi cuộc chơi).

Đến nay, các phân cảnh trong nhà đã xong, tuy nhiên vẫn còn nhiều đoạn ngoại cảnh dang dở.

Wang Haiyi cho biết dịch Covid-19 đến làm kế hoạch đổ vỡ. Cả đoàn bao gồm các diễn viên, trong đó có ngôi sao Huỳnh Hiểu Minh, buộc phải ở lì trong 3 khách sạn trong suốt 6 tuần liền tránh dịch, không thể đi đâu hay làm gì.

Wang Haiyi nói: “Chúng tôi may mắn vì ở gần Thành Đô, không phải tâm dịch Covid-19, nên hiện có thể bấm máy trở lại, và sẽ mất khoảng 1 tuần làm việc cật lực mới xong hết các cảnh ngoài trời còn lại”. Wang cho biết: “Chúng tôi hi vọng sẽ có thể phát sóng lúc nào đó vào nửa cuối năm nay. Nhiều khi chúng tôi còn có thể bị đôn lịch sớm hơn bởi các phim hay chương trình khác ở Bắc Kinh hay Thượng Hải đã trì hoãn rất lâu”.

Không chỉ đoàn của Wang Haiyi, nhiều hoạt động ghi hình khác cũng rục rịch sau mùa dịch Covid-19.

5 sân khấu lớn ở Hoành Điếm – nơi nổi tiếng với phim trường hàng đầu Trung Quốc – đã đón khách từ ngày 28/3. Phim truyền hình “Legend of Fei”, quy tụ 2 ngôi sao Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác, sẽ sử dụng tạm các sân khấu này trong thời gian chờ phim trường mở cửa toàn bộ.

Phim điệp viên “Impasse” (Ngõ cụt) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu tiếp tục bấm máy ở Thiểm Tây sau 50 ngày tạm ngưng. Phim “Moses in Plain” của nhà sản xuất Điêu Diệc Nam cũng họp đoàn trở lại ở Cát Lâm từ ngày 26/3.

Phim trường Tượng Sơn ở Chiết Giang, hay phim trường Thượng Hải cũng mở cửa hoạt động. Một số hãng phim có trụ sở ở Bắc Kinh, trong đó có các ông lớn như công ty Huayi Brothers và Legendary Entertainment, cũng tiếp tục công việc.

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc chỉ cho phép các đoàn hoạt động khi bảo đảm an toàn và ghi hình tại những nơi không phải tâm dịch Covid-19.

Ngoài ra, do quy định cấm người nước ngoài nhập cảnh trong mùa dịch Covid-19 của nhiều địa phương làm cho không ít bộ phim điêu đứng khi dùng nhiều diễn viên hay nhân sự trong đoàn là người ngoại quốc.

Trong khó khăn, một số hãng phim buộc phải viết sửa lại kịch bản hoặc kết thúc sớm bộ phim hay chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, không ít hãng có tiềm lực tài chính quyết định “bám trụ” cho đến khi hoạt động hoàn toàn trở lại bình thường.