Diễn viên Lê Thị Hiệp (Heaven & Earth) qua đời

Lê Thị Hiệp mất tại Los Angeles (Mỹ) ngày 19/12 do ung thư dạ dày, hưởng dương 46 tuổi.

Nữ diễn viên sinh năm 1971 ở Đà Nẵng, sau đó đến Mỹ và bắt đầu tham gia diễn xuất. Năm 1993, Lê Thị Hiệp vượt qua hàng ngàn ứng viên và được đạo diễn Oliver Stone chọn vào Heaven & Earth – tác phẩm về đề tài chiến tranh Việt Nam. Khi ấy cô là sinh viên ngành tâm lý ở Đại học California.

Ngoài ra, nữ diễn viên tham gia nhiều phim như Cruel Intentions (1999), Green Dragon (2001) và National Security (2003). Vai diễn cuối cùng của Lê Thị Hiệp là nhân vật bồi bàn trong loạt phim Friday (2017). Trang Deadline nhận định Lê Thị Hiệp là một trong những diễn viên châu Á đầu tiên xuất hiện trong nền điện ảnh chính thống Mỹ.

Bên cạnh việc diễn xuất, Lê Thị Hiệp kinh doanh ẩm thực với một nhà hàng ở Marina del Rey (California, Mỹ).

Lê Thị Hiệp cũng đã viết một cuốn hồi ký chưa được xuất bản, với tựa đề Daughter of the Sea: My Voyage to Freedom and Womanhood.

Nữ diễn viên có sáu anh chị em và hai con, tất cả đều sống ở Los Angeles.