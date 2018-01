Dịch cúm ở Hoa Kỳ là 21 trẻ em thiệt mạng

Hoa Thịnh Đốn: Trong bản tin phổ biến hôm thứ bảy ngày 13 tháng giêng, trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) đã nghĩ là mùa cúm ở Mỹ đã lên cao đến gần đỉnh và Hoa Kỳ hiện đang có một trận dịch cúm.

Số bệnh nhân phải nhập viện vì sưng phổi,vì cúm ở các bệnh viện Hoa Kỳ gia tăng và cơ quan CDC cũng lên tiếng báo động là mùa cúm còn kéo dài thêm nhiều tuần nữa.

Theo bác sĩ Jesse Jacob, giáo sư của trường đại học y khoa Emory University School of Medicine ở Atlanta thì trong năm nay số bệnh nhân bị cúm nhiều hơn năm ngoái gấp 4 lần.

Mùa cúm bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm ngoái và cho đến nay có 21 trẻ em ở Mỹ đã chết vì cúm.

Dịch cúm đã lan tràn ở 26 tiểu bang Hoa Kỳ.