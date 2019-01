Mai An

Tết kỷ hợi gần kề Hằng nghỉ phép ba tuần đi chơi, vợ chồng son không vướng bận con cái nên H không cần tính toán nhiều, muốn về VN thăm gia đình hay muốn phóng qua Mỹ bất cứ lúc nào cũng dễ dàng, cô nhỏ được chồng cưng nên mới tậu chiếc xe đời mới có hệ thống mới hiện đại không đi chơi cũng uổng, xe mới nhưng H cũng chỉ để chở ông xã đi đó đây,còn đi làm thì cả nhóm đi chung xe anh Minh, An lên trên ngồi thế chỗ ngồi của Hằng, ghế cạnh tài xế không thể để trống trừ trường hợp xe taxi nên An có dịp leo lên ngồi cạnh anh Minh, ngồi bên cạnh tài xế phải biết pha trò, nói chuyện vui nghề này của Hằng, còn An không nghĩ ra chuyện để tán giúp anh Minh đỡ buồn ngủ vì đường dài, nhưng đoạn đường từ Hamilton đi Thorold vắng xe cảnh đẹp nên thấy thoải mái như đi dạo chơi.

Hôm qua trời trong xanh, nắng chiều nhẹ nhẹ êm đềm sau một trận bão tuyết đổ, An nghĩ ông trời vừa mới hành cơn bão tuyết giống như mình là em bé mới bị la, bây giờ mẹ với bà ngoại thấy tội nghiệp lại ra sức dỗ dành , xe chạy êm ru, nghe anh Minh ngáp vài cái, sợ ảnh buồn ngủ vì mấy bạn ngồi sau ai cũng say giấc điệp, im re, An đang ngắm cảnh, ngắm xe hai bên đường thấy ít người chạy xe cũ, đi xe mới mua hơi mắc nhưng được giảm giá lại được khuyến khích bớt tiền lời nhà băng nên người mua xe mới so với xe cũ hư lên hư xuống, xe mới vẫn lời hơn An thấy không có chiếc nào giống nhau cũng như hoa muôn màu muôn vẻ lại coi chiếc nào đời mới hay hiệu nào,

nước nào làm, thường người Việt Nam mình chuộng xe của Nhật Bản thấy đa số đi Toyota, Camry hay Nissan…cũng có những chiếc xe Hàn quốc đẹp không thua xe Nhật mà mình chưa có dịp được đi còn người Tây da trắng lại thích chạy xe truck 4/4 của Mỹ, hãng An làm phân nữa đàn ông chạy xe truck thường đàn bà đi xe nhỏ thấy có vẻ nhu mì hơn, An bèn hỏi xem anh Minh có chơi nổi không thì mua xe mới 16 chỗ ngồi đặng chở thêm người vì hãng càng ngày càng bán hàng đắt hơn, cần mướn thêm người, hỏi bâng quơ thôi chứ anh Minh chở 6 đứa tụi này cũng mệt rồi, đón đưa tận nhà riết cũng oải.

Gần tết ai cũng nhớ VN hay muốn về mà những hôm tuyết với mưa thật là cực, hai cây gạt nước phải liên tục gạt mệt cho nó cũng như mệt cho anh Minh đang gắng vượt qua mặt ba chiếc xe truck chở xăng dầu đang cản đầu, đường hơi trơn hú ba hồn chín vía chỉ vì anh ấy sợ trễ giờ làm.

Phóng qua mặt được ba chiếc xe, anh Minh cười, An cũng khoái nên hỏi thăm bé Quậy cháu nội cưng của anh Minh bây giờ cũng lớn bộn, không cần bà dắt đến trường mà bé đã có bạn rủ đi học chung

Nghe anh Minh kể bé chỉ còn cần bà nội bênh nếu bị mẹ la, bé thật là khôn vì biết bà cưng nhất nhà và cả ông nội nữa, nói đến chuyện bé Quậy… là anh Minh hết buồn ngủ liền.

Tụi An vẫn đi làm thường, cuối tuần thì mạnh ai nấy rảnh lên chùa hưởng không khí tết ở chùa hay nhà thờ, ít có dịp lại nhà nhau, nhìn vào hình ảnh trên Thời Báo Website mấy anh chị ở Mississauga họp nhau nấu bánh chưng thật thích, những chiếc bánh thật đẹp thật khéo gói

Hưởng chút không khí tết vui cùng nhau, vui mừng thỏa những ngày xa quê.

Hay đọc tản mạn về xuân trên Thời Báo.com thật phong phú cũng thấy bớt buồn vì mình phải sống xa quê hương.

Mai An