Đi biểu tình tại Ottawa, ngày Chủ Nhật 19 tháng 02, 2017.

Như chúng ta đã biết tin tức hàng ngày những diễn biến của người dân Nghệ An đi khiếu kiện Formosa Hà Tĩnh đòi bồi thường những thiệc hại tại Tòa Án Huyện Kỳ Anh. Đoàn người đi khiếu kiện đã bị nhà cầm quyền CSVN ngăn trở bằng nhiều cách và đã dùng bạo lực để ngăn cản. Máu người dân đã đổ càng lộ thêm bộ mặt bán nước của Việt Cộng.

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH

V/v CSVN đàn áp thô bạo đồng bào đi khiếu kiện Formosa

Ngày 15 tháng 02 năm 2017

Trước tình trạng xả thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường khiến hàng trăm tấn cá và các loại thủy sản bị hủy diệt do nhà máy thép Formosa, Hà Tĩnh gây ra. Kết quả đã khiến cả trăm ngàn người của bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên phải mất việc làm, không đánh bắt cá được, lâm vào cảnh nghèo đói. Trong khi đó nhà cầm quyền CSVN đã trục lợi trên số tiền bồi thường của Formosa nên đã hơn 4 tháng này người dân vẫn chưa nhận được số tiền bồi thường như đã hứa.

Bất bình trước nghịch cảnh đó, ngày 14 tháng 2 năm 2017, linh mục Nguyễn Đình Thục đã dẫn gần 1000 người từ các xã Quỳnh Ngọc, Sơn hải và Quỳnh Thọ thuộc tỉnh Nghệ An trên đoạn đường 180 km đến Kỳ Anh, Hà Tĩnh để tiếp tục nộp đơn khởi kiện Formosa.

Trên đường đi đoàn tuần hành đã bị rất đông công an ngăn chặn nhiều lần với nhiều hình thức khác nhau. Nhiều người đã bị đánh đập rất dã man. Riêng linh mục Nguyễn Đình Thục cũng đã bị công an hành hung. Có nơi các lực lượng công an đã dùng lựu đạn cay, gậy gộc, dùi cui điện để trấn áp và ngăn cản người dân.

Kính thưa quý vị, máu người dân đã đổ! Tội ác của đảng cộng sản đã phơi bày! Vì quyền lợi riêng tư, chúng đã bao che cho Formosa và sẳn sàng làm tay sai cho ngoại bang, nhẫn tâm đàn áp chính nhân dân của mình.

Đã đến lúc chúng ta cần phải lên tiếng và phải lên tiéng mạnh mẻ với thế giới biết rằng toàn dân Việt Nam đang bị tập đoàn bán nước chà đạp lên quyền của con người.

Để biểu lộ sự đồng hành cùng người dân đi khiếu kiện, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi một cuộc biểu tình trước:

Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Ottawa

55 MacKay Street, Ottawa, ON. K1M 2B2

Lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật 19-02-2017

– Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa

– Hội Người Việt Kitchener, Waterloo, Cambridge, Guelph

– Liên Minh Dân Chủ Việt Nam – Khu bộ Toronto

– Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario

– Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario

– Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Toronto

– Ủy Ban Yểm Trợ Xây Dựng Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản

– CLB Thân Hữu Việt Tân – Toronto

– Đảng Việt Tân – Toronto

– Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam Việt Võ Đạo Toronto

– Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu

