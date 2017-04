Đêm Chôn Dầu Vượt Biển

Châu Đình An

Đêm nay anh gánh dầu ra biển anh chôn

Anh chôn, chôn hết cả những gì của yêu thương

Anh chôn, chôn mối tình chúng mình

Gửi lại em trăm nhớ ngàn thương

Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non.

Đêm nay đêm tối trời anh bỏ quê hương

Ra đi trên chiếc thuyền

Hy vọng vượt trùng dương

Em đâu đâu có ngờ đêm buồn

Bỏ lại em cay đắng thật thương

Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non.

Anh phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng

Anh phải bỏ đi để em còn sống

Anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn

Quê mình rồi đây em có đợi chờ

Anh tạm rời xa nước non mình yêu kiều

Ô người thân yêu người quen hàng xóm

Mong vượt biển Đông mà lòng anh tan nát

Núi mờ mờ xa ôi ngọn núi ở quê hương!

Đêm nay anh gánh dầu ra biển anh đi

Ra đi trên sóng cuộn thấy gì ở quê hương

Xa xa ôi núi mờ xa dần

Một giọt nước mắt khóc phận thân

Hò ơi hò ới phận kẻ lưu vong

Hó ơi hò ới phận kẻ lưu vong

Đêm nay trên bản đồ có một thuyền ra đi

Hiên ngang trên sóng gào tự do đón chào

Xin chào tự do với nỗi niềm cay đắng

Nhìn lại bên bờ nước non mình muối mặn

Khóc nghẹn ngào !!!

Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non

Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non

Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non

Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non…