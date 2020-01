Nguyễn Tuấn Hoàng

Một trong những tác phẩm của nhà văn quá cố Mai Thảo có tên là “Để tưởng nhớ mùi hương” đã là một đề tài gây nhiều bàn cãi: đây có phải là mùi hương của mỹ nhân hay là mùi .. của một cô gái tên là Hương?

Trong bài thơ Thương Ca của nữ sĩ Lý Thụy Ý và được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát “Tưởng như còn người yêu” có những câu thơ như sau :

Mùi hương cứ tưởng hơi chàng

Ôm mồ cứ tưởng ôm vòng người yêu !

Và ngày cả với những thú vật, mùi hương cũng là một mùi quan trọng.

Trong những mùa sinh sản, những con thú như những con nai cái có tiết ra những mùi đặc biệt để thu hút những chú ý của những con nai đực..

Như thế, mùi hương hay mùi hôi giữ một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống trên quả đất.

Các nhà thương mại cũng dựa vào sự quan trọng của mùi hương để làm những loại nước hoa, giúp cho các bà quyến rũ phe liền ông một cách hiệu quả.

Cũng qua các cuộc nghiên cứu, người ta thấy là ba loại mùi hương mà phe liền ông thích nhất là hương của hoa lan Vanilla, mùi gỗ Sandalwood và mùi hoa Lavender

Theo các nhà nghiên cứu thì mùi hoa lan Vanilla thu hút đàn ông, làm gia tăng những hoạt động tình dục và làm giảm sự suy thoái tinh thần, cảm thấy thư giãn..

Mùi hương đứng hàng thứ nhì hấp dẫn đàn ông là mùi của gỗ Sandalwood: với mùi cực kỳ ấm áp, quyến rũ và lãng mạn cùng thư thái tâm thần.

Mùi hương cũng hấp dẫn đàn ông không kém là mùi hoa Lavender.

Mới đây nữ tài tử Gwyneth Paltrow đã cho làm ra một loại nến dùng cho các bà thắp lên trong những bữa ăn tối với bạn trai, như là một vũ khí quyến rũ đàn ông.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 13 tháng giêng, thì số cây nến đầu tiên vừa tung ra thị trường, đã bán hết…và chỉ bán trên mạng internet.

Mà giá những cây nến đâu có rẻ gì: mỗi cây nến bán với giá 75 Mỹ kim!



Người nữ tài tử 47 tuổi đã có nhiều thương hiệu bán hàng hóa chạy trên thị trường, và cây nến có tên rất dài dòng là ” Ngửi như mùi âm hộ của tôi” ( This Smells Like My Vagina) có những hương liệu của các mùi hương của các loài hoa geranium, citrusy bergamot và cedar.

Người ta không biết là tổng hợp các mùi hoa vừa kể, có giống như mùi ..âm hộ của đàn bà hay không? Nhưng quả thật cái tên không cũng đã hấp dẫn phe liền ông rồi..

Chuyển qua chuyện thời sự ở Canada thì như những tin tức đã loan báo, nữ hoàng nước Anh đã đồng ý cho đúa cháu nội, là hoàng tử Harry và vợ cùng đứa con vừa mới sinh, được qua Canada sinh sống một thời gian mỗi năm ở Canada.

Việc hoàng tử Harry và vợ là công tước Meghan Markle muốn qua định cư ở Canada là một điều được đa số người Canadians hoan nghênh, nhưng khi bàn về những chi phí bảo vệ an ninh cho gia đình người hoàng tử Anh, thì đa số những người Canadians đã không muốn thấy tiền thuế của họ đóng, dùng để trả chi phí bảo vệ an ninh cho gia đình hoàng tử Harry.

Theo kết quả cuộc thăm dò mới đây của tổ chức Angus Reid thì 73 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến, không đồng ý cho chính quyền Canada dùng tiền thuế của dân, để trả chi phí bảo vệ an ninh cho gia đình hoàng tử Harry.

Số chi phí dành cho việc bảo vệ an ninh cho gia đình hoàng tử Harry có thể lên đến cả chục triệu dollars một năm.



Cũng trong chuyện thời sự ở Canada thì trong hôm thứ tư ngày 15 tháng giêng, ông Peter MacKay, nguyên tổng trưởng quốc phòng và tổng trưởng ngoại giao, thời thủ tướng Harper, đã loan báo là ông sẽ ra tranh chức thủ lãnh của đảng Bảo Thủ, sau khi ông thủ lãnh Andrew Scheer đã tuyên bố từ chức.

Thủ lãnh Andrew Scheer tuyên bố từ chức vì những áp lực trong nội bộ đảng, sau khi đảng Bảo Thủ thua suýt soát đảng cầm quyền Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau, trong cuộc bầu cử quốc hội vừa diễn ra trong tháng 10 năm ngoái.

Ông Peter Mack Kay nguyên quán ở thành phố New Glasgow, tỉnh bang Nova Scotia, nguyên là thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến, và đảng này đã hợp với đảng Canh Tân mà thủ lãnh thời bấy giờ là cựu thủ tướng Harper.

Hai đảng này tổ hợp thành đảng Bảo Thủ và bầu lên người thủ lãnh là cựu thủ tướng Harper.

Các ứng cử viên có thời gian từ nay cho đến ngày 27 tháng 2, để nộp đơn ra ứng cử và cuộc bầu cử lại thủ lãnh đảng Bảo Thủ sẽ diễn ra ở thành phố Quebec trong tháng 6 sắp đến.

Hiện nay ngoài ông MacKay, có ba ứng cử viên đã công bố ý định là các dân biểu Pierre Poillievre và Erin O’Toole và bà dân biểu Marily Gladu.

Nói về cuộc chiến ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ thì người ta có thể phải bắt đầu từ những năm họ mới 40 tuổi?



Với những tiến bộ của y khoa, tuổi thọ của con người ngày càng cao, nhưng cùng một lúc thì số người có triệu chứng mất trí nhớ (dementia) ngày càng nhiều.

Theo các chuyên gia thì tuy những triệu chứng mất trí nhớ ( dementia) và bệnh mất trí nhớ Alzheimer’s thường xảy ra khi người ta đến những tuổi 70 hay 80 tuổi, nhưng muốn ngăn ngừa, làm giảm nguy cơ của bệnh mất trí nhớ này thì người ta nên bắt đầu cuộc chiến chống lại từ khi họ vừa đến tuổi 40 hay 50.

Những triệu chứng bị mất trí nhớ ( dementia) thường xảy ra ở những tuổi 40 hay 50, và bệnh Alzheimer’s thường diễn ra ở những tuổi lớn hơn.

Theo giáo sư Kaitlin Casaletto, giáo sư thần kinh của trường đại học y khoa California ở thành phố San Francisco, thì triệu chứng mất trí nhớ gây những hậu quả tai hại cho cuộc sống của nhiều người, và cho cả gia đình những người bị bệnh.

Giáo sư Casaletto cũng là trưởng nhóm khảo cứu, vừa công bố kết quả một cuộc khảo cứu về triệu chứng mất trí nhớ này, được phổ biến hôm thứ tư ngày 15 tháng giêng.

Theo bản công bố thì việc thay đổi cách sống, có thể giúp làm chậm hay ngăn ngừa sự phát triển của dementia.

Những triệu chứng của dementia như người đó hay lo ra, không chú tâm vào công việc, ăn quá nhiều, quên không tắm rửa, không quyết định được trong những chuyện mà họ phải làm hàng ngày, khó khăn trong việc nói, viết và suy nghĩ…

Những thay đổi cách sống để ngăn ngừa triệu chứng mất trí nhớ bao gồm ngủ đầy đủ, cẩn thận trong việc ăn uống, và tập thể dục về thể chất cũng như tinh thần.

Kết quả cuộc khảo cứu cũng cho thấy là những người hay ăn những thực phẩm chiên bằng trans fats, có nguy cơ bị bệnh Alzheimer’s cao hơn những người không ăn các thực phẩm này đến 75 phần trăm.

Thực phẩm độc hại giúp gia tăng nguy cơ bị bệnh mất trí nhớ

Những thực phẩm nào được gọi là những thực phẩm có trans fats: đó là những thức ăn như doughnuts, cakes, frozen pizza, cookies, crackers, french fries..

Thay vào đó người ta nên ăn những thực phẩm có “good fats” như cá hồi, broccoli, spinach, các loại nuts, walnuts, sunflower seeds, dầu olive hay dầu canola, các loại cá tuna, mackerel, herring, trout, sardines..

Một giấc ngủ ngon và đầy đủ cũng là một chuyện quan trọng cho việc ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ.

Theo kết quả của những cuộc nghiên cứu vừa được công bố, thì số người Canadians bị mất ngủ gia tăng 42 phần trăm trong vòng từ năm 2007 cho đến 2015.

Các chuyên gia y tế cũng nói là những người không có giấc ngủ ngon và đầy đủ, sẽ có hại cho sức khỏe.

Có nhiều lý do khiến người ta mất ngủ.

Trường hợp của anh Ryan Power cư ngụ trong một căn chúng cư ở cao ốc đường Jarvis và Adelaide, ngay trong trung tâm thành phố Toronto, thì anh ta mất ngủ vì những tiếng ồn ào của xe cộ hàng ngày và ngay cả trong đêm.

Theo nhận định của nữ bác sĩ Reut Gruber của the Canadian Sleep Society thì rất nhiều người có những khó khăn trong giấc ngủ, và nhiều người đã không được định bệnh đúng cách và chuyện này đã gây những hậu quả nghiêm trọng trên các lãnh vực tâm thần và sức khỏe của bệnh nhân.

Một số người còn bị bệnh mất ngủ trầm trọng hơn khi họ bị bệnh “khó thở khi ngủ” (sleep apnea)

Cũng theo nữ bác sĩ Gruber thì mất ngủ gây những hậu quả về sức khỏe như làm mập phì, bệnh tim mạch và nhất là có thể bị bệnh mất trí nhớ về lâu về dài.

Người ta cần ngủ trung bình một ngày 7 tiếng đồng hồ, để cho cơ thể và bộ óc có thì giờ phục hồi các chức năng trở lại.



Cuối cùng là chuyện về những thức ăn độc hại mà các gian thương đang bày bán ở Việt Nam.

Theo bản tin của báo Tuổi Trẻ phổ biến hôm thứ ba ngày 14 tháng giêng, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa cho biết đã phạt hành chính trên 780 triệu đồng đối với 3 doanh nghiệp gồm: Công ty Hòa Hiệp, Công ty thực phẩm Tấn Phát (tỉnh Vĩnh Long), Công ty MTV Điều Hương (tỉnh An Giang) do hành vi sử dụng nguyên liệu là hóa chất công nghiệp để sản xuất nước mắm.

Theo đó, thanh tra Bộ Nông nghiệp và an ninh kinh tế Bộ Công an đã tiến hành thanh tra sản xuất nước mắm và kết quả phát hiện các cơ sở trên có những vi phạm trong vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt trong đó là sử dụng hóa chất tẩy rửa để sản xuất nước mắm.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến – chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn – các doanh nghiệp kể trên đã sử dụng nguyên liệu đầu vào là “nước hoa cà” và nước bột ngọt để cho chạy qua hệ thống xác cá, trong đó “nước hoa cà” (hay còn gọi là dịch chấm hoặc nước mắm bán thành phẩm) được làm bằng cách sử dụng Soda công nghiệp trung hòa axít trong bột ngọt và bổ sung dịch chưng cất đầu tôm để tăng độ đạm.

Loại soda được sử dụng là soda Ash Light – Na2CO3, là hóa chất dùng trong công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa (như xà phòng), dệt nhuộm, không có trong danh mục phụ gia thực phẩm.

Thực phẩm ở Việt Nam có chứa những hóa chất độc hại, đã khiến số người chết vì ung thư ở Việt Nam ngày một cao.

