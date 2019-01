Đây là lúc nên mua cổ phiếu của các ngân hàng Bắc Mỹ ?

Toronto ( tin tổng hợp): Trả lời cuộc phỏng vấn của đài BNN Bloomberg trong hôm thứ sáu ngày 11 tháng giêng, ông Stéfane Marion, kinh tế gia trưởng và chiến lược gia của ngân hàng National Bank of Canada đã cho là sau những thời kỳ suy thoái, cổ phiếu của các ngân hàng ở Canada đã xuống đến mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua và bây giờ là lúc nên mua các loại cổ phiếu này.

Cũng theo chiến lược gia Marion thì giá cổ phiếu của các ngân hàng Canada hiện nay ở mức 9 lần so với số lợi nhuận và ông ta chưa hề thấy giá cổ phiếu của các ngân hàng Canada ở mức đó.

Cổ phiếu của các ngân hàng Canada cho tiền lời cổ phiếu hàng năm trung bình là 4 phần trăm.

Theo nhận xét của ông Marion thì người ta không dám mua cổ phiếu của các ngân hàng Canada là vì sợ mức lãi suất ngân hàng gia tăng, cuộc chiến mậu dịch với ông Tump, giá dầu khí sút giảm và nguy cơ có sự suy thoái của thị trường địa ốc.

Ông Marion cũng tiên đoán là quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục cho tăng mức lãi suất căn bản, trị giá của đồng Mỹ kim sẽ xuống thấp và sẽ giúp cho sự phục hồi của giá cổ phiếu của các ngân hàng Canada.

5 đại ngân hàng chính của Canada là Royal Bank, TD Bank, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal và National Bank.

Trong khi đó giá cổ phiếu của các ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ cũng sút giảm trong những tháng cuối năm ngoái 2018, và cũng theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh Mỹ, thì bây giờ cũng là lúc nên mua cổ phiếu của những ngân hàng Mỹ.

Trong năm 2018, chỉ số về ngân hàng của chỉ số SP 500 đã sút giảm 18.4 phần trăm.

Theo bà Lisa Welch, quản lý quỹ đầu tư John Hancock Regional Bank Fund ở thành phố Boston thì bây giờ là cơ hội mua cổ phiếu của các ngân hàng Mỹ với giá rẻ.

Bà Welch cũng cho là bà không đồng ý với những tiên đoán của những nhà đầu tư cho là nền kinh tế Mỹ trên đường đi vào vòng suy thoái.