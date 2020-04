Đặt mua một món ăn, được tặng thêm 1 cuộn giấy đi cầu và hai găng tay latex, mua một bánh mì Subway, được tặng một khẩu trang.

Manhattan, New York: Trong tuần lễ cuối tháng 3, số thương vụ ở các nhà hàng ở thành phố New York sút giảm 36 phần trăm, vì lệnh cấm không cho ăn trực tiếp tại nhà hàng: chỉ có những người đến đặt mua hay gọi mua và có người mang tới nhà.

Ông Dave Goodside, chủ nhân của tiệm cà phê Beach Cafe ở khu Upper East Side tại Manhattan, trong thành phố New York đã quảng cáo là nếu đến mua một phần ăn take out,

Một tiệm Subway ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta, Canada đã quảng cáo là nếu đến mua 2 săng uých, thì sẽ được tặng thêm một khẩu trang: mua 2 săng uých tức là mua cho 2 người, mà tặng có 1 khẩu trang thì biết “ai cho ai đừng”?

Một nhà hàng khác có tên là Chocolate Lab ở thành phố Denver, tiểu bang Colorado, ngoài việc bán thức ăn và chocolate, nhà hàng này còn bán giấy đi cầu hiệu Cottonelle với giá $1.65 một cuộn.