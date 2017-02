Đáp lời khẩn cấp

Cuộc chiến đấu chống sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản sẽ vẫn liên tục cho dù mọi người Việt nam đã phải lưu vong trên quê hương thứ hai. Đây là trách nhiệm, bổn phận của mỗi chúng ta.

Thật vậy, cho dầu thời tiết mùa đông khắc nghiệt, đã có hơn 50 đồng hương, gồm các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, đại diện các hội đoàn và nhiều đồng hương đã hưởng ứng lời mời họp khẩn của CĐNVQGVM đến họp tại trụ sở cộng đồng vào ngày thứ bảy, 11 tháng 2 vừa qua.

Đại diện cho chủ tọa đoàn, Ông Vũ văn Thái đã trình bày những điểm then chốt của Nghị Quyết 36 do Bộ Chính Trị khóa IX ký ngày 26-3 2004 và Nghị Quyết 27 do Thủ Tướng chính phủ ký ngày 5-4-2016 nhằm cụ thể hóa đồng thời triễn khai các kế hoạch đẩy mạnh cách thực hiện Nghị Quyết 36 đối với người Việt Nam hải ngoại trong giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Ông Thái, trọng tâm của Nghị Quyết 36 là nhằm áp đặt mọi công dân, trong đó có người Canada gốc Việt bị chi phối dưới pháp luật của Cộng sản Việt Nam, hầu biến người Việt hải ngoại thành công cụ để phục vụ các quyền lợi chính trị, kỹ thuật, văn hóa, tôn giáo… cho Cộng sản Việt Nam. Bằng mọi cách chúng muốn xóa mờ và rũ sạch sự tàn bạo của Cộng sản Việt nam, tiêu cực hóa các cuộc đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ, tìm cách len lõi, xâm nhập vào các sinh hoạt cộng đồng nhằm phá rối và gây chia rẽ. Song song, chúng còn dùng tôn giáo vận để mọi người chỉ lo tu hành, phi chính trị, không màng đến trách nhiệm đối với vận mệnh của tổ quốc. Chúng đẩy mạnh các sinh hoạt văn hóa, thể thao để thu hút giới trẻ thông qua các hiệp hội thân cộng… Cũng chính trong tinh thần đó, Canada Vietnam Society (CVS) còn gọi là Hiệp Hội Canada Việt Nam đã được ra đời vào ngày 23-4-2016. Trong buổi lễ ra mắt đó, họ đã ngang nhiên tuyên bố đại diện cho 250 000 người dân Canada gốc Việt. Gần đây, Hiệp Hội này đã đem đoàn văn công Nhà Hát Tuổi Trẻ tổ chức chương trình ca nhạc chào đón TẾT 2017 tại Holiday Inn Montréal. Buổi tổ chức này đã bị sự phản đối kịch liệt của tất cả đồng hương Montréal.

Vì tầm quan trọng và sự cấp thiết chống sự tuyên truyền của chính quyền cộng sản đối với người Việt hải ngoại, tất cả các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, hội đoàn và đồng hương đã đóng góp các ý kiến tích cực cũng như lên kế hoạch cụ thể để đối phó. Trong tương lai gần, một bản Tuyên Ngôn sẽ được gởi đến tận tay các đồng hương Montréal và các vùng lân cận để mỗi người Việt hải ngoại cùng hiểu rõ những âm mưu thâm độc đó.

Buổi họp kết thúc vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.