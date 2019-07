Đạo đức và lương tâm bị chó tha…

San Hà

Ở Việt Nam, chuyện quen biết, chạy chọt trong ngành giáo dục đã trở nên bình thường tới mức nếu mọi việc không xảy ra theo đúng quy định thì hóa ra lại bất bình thường…

Tuy nhiên lần này ngoại lệ, mặc dù quen biết nhưng con gái lưu ban vì nghỉ học quá quy định, một phụ huynh ở Phú Quốc (Kiên Giang) được biết đến là á khôi doanh nhân đã lên Facebook chửi hiệu trưởng.

“Nữ hoàng ngọc trai” chửi hiệu trưởng là “chó tha”

Hai ngày qua, nhiều giáo viên và người dân đảo Phú Quốc (Kiên Giang) tỏ ra bất bình trước việc một nick Facebook có tên là Hồ Thanh Hương,đã đăng tải đường link của ba bài báo kèm status chửi hiệu trưởng và hội đồng giáo viên một trường trung học ở Phú Quốc vì đã để con bà phải lưu ban do nghỉ quá số ngày quy định.

Status như sau:Cảm ơn những nhà báo có tâm, hãy để những bậc phụ huynh lên tiếng. Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường bị chó tha hết rồi… Cắt đứt đường đến trường và xem thường tính mạng của một học sinh khá ngoan ngoãn, thi điểm cao chỉ vì… ốm nghỉ nhiều…

Bà Hồ Thanh Hương,giám đốc một công ty du lịch ở Phú Quốc, thừa nhận status trên là do chính bà đăng. Người bà chửi chính là ông Nguyễn Ngọc Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc.

Bà Hương cho biết nguyên nhân đăng status chửi thầy hiệu trưởng này là do sau nhiều lần năn nỉ nhà trường xem xét cho trường hợp con gái bà được lên lớp nhưng ông Toàn đã trả lời là không xem xét được.

Đồng thời, bà cho biết sau sự việc nàysẽ còn chửi nữa và cho con gái nghỉ học luôn. Bà đóng góp rất nhiều cho ngành giáo dục địa phương như tài trợ các suất học bổng cho học sinh nghèo và đang làm hồ sơ để nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục nhưng việc nghỉ học quá quy định của con gái không được cứu xét.

Con gái bà Hương là học sinh lớp 11 của Trường THPT Phú Quốc. Trong năm học 2018 – 2019, nữ sinh này đã nghỉ tổng cộng 50 ngày do phải chữa bệnh.Giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường cũng đã nhiều lần nhắc nhở.

Nhà trường đã căn cứ vào Thông tư của Bộ Giáo dục. Trong đó có nêu học sinh nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại) sẽ không được lên lớp. Vì thế, nhà trường quyết định cho nữ sinh này ở lại lớp.

Theo bà Hương, con bà là trường hợp đáng được đặc cách vì nghỉ họckhông phải để đi chơi mà do bệnh viêm amidan mãn tính, liên tục bị sốt, phải điều trị. Ngoài ra, cuối năm học cháu xếp loại học lực khá và hạnh kiểm tốt.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn cho biết nội dung bà Hương đăng trên Facebook quá xúc phạm đến bản thân ông và giáo viên nhà trường. Tuy nhiên, ông cho rằng cứ để dư luận lên tiếng, bản thân ông không bàn luận về nội dung này. Ông cho biết thêm nữ sinh nghỉ nhiều ngày với lý do trị bệnh, nhưng lại không có hồ sơ bệnh án hay chỉ định của bác sĩ.”Bản thân tôi cũng rất xót khi phải quyết định cho học sinh này lưu ban nhưng nếu chỉ đạo làm khác thì tôi sẽ sai với thông tư của Bộ Giáo dục “, ông Toàn nói.

Đồng thời, ông Toàn cho biết đã có văn bản gửi cho phụ huynh, cho UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về vụ này.

Hiện, Facebook của bà Hương đã sửa lại mấy chữ so với status đã đăng, thành “Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường để đâu hết rồi…”.

Không chỉ là giám đốc một công ty du lịch ở Phú Quốc, bà Hương còn được biết đến với các danh xưng “nữ hoàng ngọc trai”, “á khôi doanh nhân”.

Hãi hùng xác lợn chết trôi đầy kênh mương



Ở VN, sông hồ ao suối… luôn là bãi rác tự nhiên bởi vì nước được cho là cuốn rác đi mau chóng cũng dễ làm cho rác mau bị phân hủy. Lại thêm những nơi này không thuộc quyền sở hữu của ai nên không sợ bị kiện cáo, bắt đền…

Giữa tháng 7, cảnh tượng không thể nào tin nổi. Khắp dòng kênh N14 dài khoảng 2 km chảy từ đoạn Quốc lộ1 đi qua thôn An Dưỡng về thôn An Thái (xã Bình An, H.Thăng Bình, Quảng Nam) ngập tràn xác heo thối vứt bừa bãi.

Hàng chục xác heo to nhỏ đen trắng đủ loại từ vài cân đến gần cả tạ nổi lềnh bềnh khắp nơi trên mặt kênh. Nhiều xác heo nằm lộ thiên giữa kênh, nhiều con được bỏ trong bao tải. Có con vừa chết được vứt xuống kênh khoảng một, hai ngày, có con đã rửa nát bét, trương phình còn trơ bộ xương, ruồi nhặng bu đầy. Đi dọc kênh, không thể chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc.ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sự việc diễn ra giữa lúc “tâm bão” dịch tả lợn châu Phi khiến ai nấy hoảng sợ, lo lắng.

-Sự việc diễn ra đã nhiều ngày nay, nhưng chúng tôi không thấy ai đến giải quyết. Một người dân bức bối nói.

Xác lợn chết bị vứt bừa bãi.

Chưa hết, một số lợn chết được bỏ trong bao tải trên bờ, xung quanh ruồi nhặng bu đầy. Cùng với tiết trời nắng nóng nên xác heo phân hủy rất nhanh, gây ô nhiễm cực độ.

Bà Lê Thị Mặn (trú xã Bình An) nói rằng, người dân lo lắng vì không biết số lợn chết này có bị dịch tả lợn châu Phi hay không? Bởi vì phải là lợn dịch thì người ta mới ném xuống kênh phi tang như thế chứ lợn lành có đâu mà vất.

-Chẳng biết là ai vứt xuống hay từ đâu trôi về. Lỡ mà lây ra cả làng, cả xã thì nguy to.

Dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Quảng Nam đang hết sức phức tạp. Trong vòng hai tháng dịch xảy ra ở 3.017 gia đình tại 254 thôn, 89 xã, thị trấn thuộc 14 huyện trên tỉnh Quảng Nam, tổng số lợn chết và tiêu hủy hơn 12.000 con, khối lượng gần 600 tấn. Riêng xã Bình An đã tiêu hủy hơn 10 tấn lợn bệnh.

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam có hơn 80 trại lợn nên nguy cơ dịch lây rộng. Đặc biệt, việc lợn bệnh, chết được vứt trôi nổi như trên là rất nguy hiểm vì nguồn nước chảy đi khắp nơi.

Anh Trần Văn Tấn (43 tuổi, nhà sát cầu Máng, thôn An Dưỡng), cho hay số heo ở dưới kênh là do những người chở heo từ nơi khác tới. Khi đến kênh, họ dừng xe ghé sát vào lề rồi vứt heo xuống.

Điều đáng nói, là nơi gần nhất có xác heo thối cách trụ sở xã Bình An khoảng 500 m, vị trí xa nhất tầm 2 km. Tuy nhiên, ông Trần Văn Phường, Phó Chủ tịch xã Bình An cho biết, ông chưa nhận được “phản ánh của người dân và chưa nắm được tình hình lợn chết hôi thối, trôi nổi đầy kênh N44 chảy qua xã”.

Trong khi đó, cao hơn ở cấp tỉnh, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nói rằng, ông đã nắm được tin này. Hiện, tỉnh Quảng Nam kiểm tra, giải quyết xác lợn trôi.

Tới hồi xã nắm được tin thì chắc dịch bùng nổ tưng bừng rồi quá. Hay là để cấp trên báo xuống cho ông xã biết.

Kem nhập lậu

Rất nhiều loại thực phẩm trên thị trường VN, nếu không phải hàng giả thì là hàng trôi nổi, không rõ xuất xứ. Loại hàng không xuất xứ này thường có nguồn gốc từ TQ vì đi qua biên giới dễ dàng.

Kem Trung Quốc hiện đang được bán rất nhiều ở Việt Nam với nhiều mẫu mã, mùi vị. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc, phẩm chất của chúng ra sao. Gần đây, đã có rất nhiều vụ buôn lậu kem Trung Quốc bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại khu vực đường Đăng Châu (phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai), người ta đã kiểm tra lô hàng gồm 8.000 que kem các loại do Trung Quốc sản xuất.

Số hàng này được đóng trong 200 hộp carton (40 que/hộp). Vào lúc kiểm tra, chủ lô hàng là ông Đặng Đức Tường hiện đang sinh sống tại Tổ 40 (phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai), đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường đã phạt ông Đặng Đức Tường 10 triệu đồng và tịch thu tiêu hủy hàng hóa trị giá 28 triệu đồng.



Trước đó tỉnh Lạng Sơn cũng đã thu giữ hàng nghìn que kem Trung Quốc tương tự khi kiểm tra xe ô tô do ông Vi Văn Nhượng (thôn Nà Đông, huyện Lộc Bình; Lạng Sơn) điều khiển. Trên xe có 15 thùng xốp màu trắng và đang trên đường chở đi tiêu thụ.

Kiểm tra bên trong có 3.750 cây kem hương trái cây, socola đã được đóng gói chân không, với khối lượng đồng nhất 50g/que. Toàn bộ số kem do Trung Quốc sản xuất có trị giá trên 20 triệu đồng.

Số kem mà Lào Cai thu giữ có cách sắp xếp rất giống với loại kem nội địa Trung Quốc mà các tiểu thương rao bán trên mạng cũng thường đóng theo kiểu 40 que/hộp.

Giá bán của loại kem này đang trong khoảng 115.000 đồng/40 cái. Giá ở Trung Quốc tương đương 91.000 đồng.

Không những thế, đa số nguồn kem nội địa Trung Quốc đều về qua cửa khẩu tại Lào Cai. Bởi theo dân buôn hàng Trung Quốc, vì nó nhỏ gọn và chi phí để hàng qua cửa khẩu này rẻ hơn các cửa khẩu khác.

Mặc dù biết rõ hàng trôi nổi giá rẻ và không rõ nguồn gốc xuất xứ, thường không bảo đảm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế nhưng nó vẫn được bán tràn lan và khách hàng, do tham rẻ và túi tiền có giới hạn, vẫn tích cực tiêu thụ. Xử món hàng này, vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn món hàng khác tung hoành.

Quả là nan giải và đành bó tay. Mặc kệ người dân vậy.

San Hà (tổng hợp)