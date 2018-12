Đạo diễn Bernardo Bertolucci qua đời

Theo thông tấn xã AP, nhà làm phim Bernardo Bertolucci, đạo diễn của nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Last Tango In Paris và The Last Emperor, đã qua đời tại nhà riêng ở Rome vào sáng 26/11 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

Sinh ra tại thành phố Parma ở miền bắc của Ý vào năm 1941, ông Bertolucci đã chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ người cha là Attilio Bertolucci – một nhà thơ và phê bình điện ảnh đáng kính.

Sống trong môi trường nghệ thuật, Bertolucci bắt đầu lĩnh vực thi ca từ năm 15 tuổi và giành được nhiều giải thưởng danh giá trong đó có Premio Viareggio cho tác phẩm đầu tay.

Năm 1962, ở tuổi 22, ông đã giữ vai trò đạo diễn đầu tiên với phim La commare secca. Năm 1987, ông được chú ý khi là đạo diễn phim Hoàng đế cuối cùng – một cuốn phim tiểu sử về cuộc đời của Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 60 vào năm 1988, phim Hoàng đế cuối cùng đã chiến thắng 9 giải ở các hạng mục đề cử, bao gồm cả giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, trong mắt báo chí phương Tây, phim nổi tiếng nhất của ông là Last Tango In Paris (1972) có sự tham gia diễn xuất của tài tử Marlon Brando và nữ diễn viên Maria Schneider được coi là một tác phẩm điện ảnh kinh điển.

Theo CNN, chủ tịch Hiệp hội Giải trí Ý (IGEA) Carlo Fontana mô tả ông Bertolucci là một trong những đạo diễn tuyệt vời nhất của nền điện ảnh Ý. Phim của ông Bertolucci “đã trở thành một phần trong trí tưởng tượng chung của văn hóa chúng ta và đi xa hơn biên giới quốc gia để trở thành những mốc lịch sử quan trọng của điện ảnh thế giới”.