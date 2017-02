‘Đánh biệt kích’ là sử dụng một đơn vị nhỏ, vô cùng thiện chiến và được huấn luyện đặc biệt về kỹ thuật đột ngột tấn công địch quân, đánh nhanh, đánh tàn khốc ngay từ những phút đầu để đạt tối đa kết quả, rồi cũng nhanh chóng rút lui, trước khi địch kịp phản ứng.

Năm ngày sau khi nhậm chức, và trong bữa ăn tối thứ Tư 25 tháng 1, 2017 với tân tổng trưởng Quốc Phòng -đại tướng hồi hưu James Mattis- tổng tư lệnh Donald Trump đã



chuẩn thuận cho thực hiện cuộc đột kích ngày 28/1/2017, vào một căn cứ của Qaeda tại Yemen. Cuộc tấn công biệt kích này mang danh xưng nguỵ trang Yakla raid.

Tham dự bữa dạ tiệc còn có phó tổng thống Mike Pence, cố vấn an ninh Michael T. Flynn, đại tướng Joseph F. Dunford Jr. tổng tham mưu trưởng quân lực Hoa Kỳ, và hai cố vấn Jared Kushner, Stephen K. Bannon -những nhân vật tạo thành ‘bộ tham mưu quân sự’ của Bạch Cung.

Mục tiêu tấn công là một căn nhà gạch nhỏ được địch quân bố trí phòng thủ cẩn mật trong một sơn thôn Trung Bộ Yemen. Trong lúc còn tại chức tổng thống Obama đã duyệt xét kế hoạch đánh biệt kích này, nhưng không chuẩn thuận vì còn thiếu nhiều yếu tố ông đòi bộ Chỉ Huy Chiến Tranh Đặc Biệt bổ túc.

Một trong những yếu tố đòi hỏi là thời điểm tấn công; Obama chỉ thị tránh những đêm có trăng, vì bóng đêm càng dầy càng giúp người chiến sĩ biệt kích. Kế hoạch Yakla raid được thực hiện với vài chục chiến sĩ Người Nhái, và một đơn vị của quân đội United Arab Emirates.

Trực thăng đưa họ vào triền núi Yakla để tấn công căn nhà của lãnh tụ Al-Qaeda Abdul Rauf al-Dhahab; trên đường bay vào mục tiêu toán biệt kích nhận được tin là địch đã được báo động và đang bố trí phòng thủ.

Mất yếu tố bất ngờ, đáng lẽ cấp chỉ huy hành quân phải ra lệnh hủy bỏ cuộc đột kích, nhưng họ chỉ thông báo trên máy truyền tin cho toán biệt kích biết, rồi để mặc cuộc hành quân diễn tiến.

Do đó, ngay khi nhảy ra khỏi trực thăng, người lính biệt kích đã bị địch quân chào đón bằng nhiều loạt đạn AK47. Trực thăng võ trang tới tấp bắn vào quân Al Qaeda, trợ chiến cho người chiến sĩ biệt kích. Một chiếc Bell Boeing V-22 Osprey bị hư hại trong lúc đáp xuống đổ quân, tạo thương tích cho 3 chiến sĩ biệt kích, chiếc trực thăng V-22 Osprey đó -trị giá $75 triệu phải phá hủy bằng bom.

Anh Chief Petty Officer William Owens tử trận trong 50 phút kịch chiến với quân Al Qaeda; không quân trợ chiến gây nhiều tổn thất cho thường dân Yakla; trong số thường dân tử nạn có cô bé 8 tuổi, con của nhà tu chống Mỹ Anwar al-Awlaki.

Ông này bị drone giết ngày 30 tháng Chín 2011, tại Al Jawf Governorate, Yemen.

Dư luận truyền thông nhấn mạnh vào chi tiết là chính Trump chấp thuận cuộc hành quân này, tạo ra 14 người chết, nhiều người bị thương, trong số đó có nhiều trẻ em.

Đại tá John Thomas, phát ngôn viên của Quân Khu Trung Ương (central command) nhận định, “Tại Arabian Peninsula, quân Al-Qa’ida thường giữ đàn bà, trẻ con sống chung với họ trong những căn cứ đóng quân của họ, sử dụng thường dân như những cái mộc thịt sống đỡ đạn cho chúng. Chúng coi rẻ sinh mạng của thường dân.

“Thái độ đó của Al Qaeda thê thảm hóa cuộc hành quân Yakla raid”

Phát ngôn viên Bạch Cung Sean Spicer nói, “Không công dân Mỹ nào bị nhắm giết trong những cuộc hành quân chống khủng bố”. Ý ông muốn phủ nhận cô bé Nawar al-Awlaki không phải là công dân Mỹ, dù bố cô là công dân Mỹ.

Trong một thông cáo, tướng Mattis xác nhận người chiến sĩ tử trận là Chief Petty Officer William “Ryan” Owens 36 tuổi, và ca tụng Owens đã ‘dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho đất nước, và bảo vệ truyền thống cao thượng của người lính Mỹ.’

Bản thông cáo còn viết là cuộc đột kích giết 14 địch quân, trong số này có 3 thủ lãnh Al Qaeda.

Owens nhập ngũ vào tháng Tám 1998, anh được thăng cấp ‘chief’ tháng Chạp 2009; anh được tưởng thưởng 3 huy chương đồng, 2 trong 3 huy chương này có kèm theo chữ V -có nghĩa là combat valor -anh dũng trên chiến trường.

Anh tử trận trong trận đánh biệt kích vào xào huyệt địch, ngoài anh, lực lượng hành quân còn có 6 người bị thương.

Hôm thứ Tư 1 tháng Hai, tổng thống Donald Trump đã cùng cô ái nữ Ivanka Trump đến căn cứ Không Quân Dover, bang Delaware để chào đón thi hài anh “Ryan” Owens. Anh là tử sĩ đầu tiên chết trong lúc phục vụ dưới quyền tổng tư lệnh Trump.

Đánh biệt kích là lối đánh duy nhất có tiềm năng giúp Hoa Kỳ chiến thắng quân khủng bố IS và Al Qaeda mà không phải trả cái giá quá đắt của chiến thuật cổ điển. Người lính Hoa Kỳ vô cùng can trường lại được trang bị hùng mạnh, được yểm trợ bằng một hoả lực khiếp đảm, giúp họ tạo ra nhiều chiến công thần thoại.

Thành công nhất trong chiến thuật ‘đánh biệt kích’ là cuộc hành quân Operation Neptune Spear thực hiện ngày mùng 2 tháng 5/2011, tấn công xào huyệt ẩn trốn của trùm khủng bố Osama bin Laden, người sáng lập ra lực lượng Al Qaeda.

Lực lượng tấn công là Toán Sáu, Người Nhái. Trách nhiệm tổ chức cuộc tấn công là CIA, cộng tác với JSOC (Joint Special Operations Command-Bộ Chỉ Huy Phối Hợp Chiến Tranh Đặc Biệt).

Hai tiếng đồng hồ trước phút khởi diễn hành quân, bộ tham mưu chiến tranh của chính phủ đã tụ họp tại Bạch Cung để chứng kiến trận đánh được trực tiếp truyền hình.

Tổng cộng lính biệt kích Mỹ giết 5 tên khủng bố trong xào huyệt Pakistan của bin Laden và bắt sống 18 tên khác.

Mỹ chịu đựng nhiều tổn thất trong 9 năm chiến tranh Việt Nam; chiến tranh chống khủng bố Hồi Giáo không gây cho Mỹ những tổn thất quá đáng như vậy, nhưng lại dài hơn, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và học hỏi hơn.

Trận đánh biệt kích tại Yemen hôm đầu năm chứng minh là giới lãnh đạo Mỹ không học bài học kinh nghiệm. Họ có thể tự biện hộ đó là trận đánh đầu tay, và họ còn đang học việc.

Một chi tiết đáng ca ngợi trong trận đánh không thắng là tổng tư lệnh Donald Trump đã ra đến tận sân bay, đón anh “Ryan” Owens hồi hương trở về Hoa Kỳ trong hòm gỗ phủ cờ Hoa.

Nguyễn đạt Thịnh