Đảng Tự Do của thủ hiến Couillard có nguy cơ thất cử

Montreal: Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý mới đây, thì có thể có một tân thủ hiến lên nắm quyền ở tỉnh bang Quebec,sau cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Quebec vào ngày 1 tháng 10 sắp đến.

Tuy rằng nền kinh tế ở tỉnh bang Quebec tiến triển mạnh, có những cân bằng về ngân sách trong những năm qua và tỷ lệ thất nghiệp đã xuống đến mức thấp nhất từ trước đến nay, nhưng chính quyền của thủ hiến Couillard có thể đã không giải thích được cho cư dân trong tỉnh bang là những cắt giảm về dịch vụ mà chính quyền tỉnh bang cung cấp cho cư dân, về lâu về dài sẽ có lợi cho mọi người.

Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý mới đây của đài truyền hình CBC, thì 34.5 phần trăm những người được hỏi ý kiến, cho biết họ ủng hộ đảng Liên Minh Quebec Tương Lai ( Coalition Avenir Quebec, hay CAQ), 29.9 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do và 17.7 phần trăm ủng hộ đảng Parti Quebeccois.

Nếu kết quả cuộc thăm dò chính xác, thì đảng CAQ có thể lên nắm quyền với số ghế chiếm được tiên đoán là 71 ghế, trong khi đảng cầm quyền Tự Do sẽ thua và chỉ còn 40 ghế.

Có thể sau một thời gian dưới sự lãnh đạo của thủ hiến Couillard và đảng Tự Do và cho dù nền kinh tế tỉnh bang Quebec tiến triển mạnh mẽ, cư dân trong tỉnh bang này vẫn muốn có những sự thay đổi?