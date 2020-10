Đảng cầm quyền Saskatchewan thắng lớn

Saskatoon, Saskatchewan: Theo chân chính quyền đương nhiệm ở các tỉnh bang New Brunswick, British Columbia, chính quyền tỉnh bang Saskatchewan và đảng Saskatchewan đã cho bầu cử lại nghị viện tỉnh bang hôm thứ hai ngày 26 tháng 10 vừa qua và kết quả đã thắng lớn.

Tất cả ba chính quyền đương nhiệm ở các tỉnh bang B.C., New Brunswick và Saskatchewan cho bầu cử lại nghị viện và cả ba chính quyền này đã thắng với số ghế đa số.

Theo nhận xét của các bình luận gia thì cử tri đã tín nhiệm các chính quyền đương nhiệm của các tỉnh bang này về những thành quả đã đạt được trong việc ngăn chận đại dịch.

Cũng chính vì thế mà theo những nguồn tin thân cận, thủ tướng Trudeau và chính quyền liên bang cũng dự tính tìm một nguyên do nào đó, để cho bầu cử lại nghị viện liên bang, với hy vọng đảng cầm quyền sẽ chiếm đa số ghế thay vì thiểu số như hiện nay.

Tại tỉnh bang Saskatchewan, thủ hiến Scott Moe và đảng Saskatchewan đã thắng liên tiếp 4 nhiệm kỳ và là chính quyền tỉnh bang có thời gian phục vụ dài nhất so với chính quyền các tỉnh bang khác.