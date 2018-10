Đảng bộ Việt Tân Toronto gây quỹ yểm trợ Việt Tân quốc nội

Hôm thứ Bảy 20/10, cơ sở Việt Tân Toronto đã tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ tại nhà hàng Dimsum King, Toronto, để yểm trợ cho các hoạt động của đảng viên Việt Tân quốc nội.

Sau nghi thức khai mạc, trong lời phát biểu mở đầu đêm “Hát cho ngày Sài Gòn quật khởi”, ông Nguyễn Quốc Hưng, đại diện đảng bộ Việt Tân Toronto, đã đề cập đến cuộc chiến của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đối đầu với kẻ thù bất xứng trước năm 1975: “Quân lực chúng ta hùng mạnh nhưng đã bị phản bội vì quyền lợi của đồng minh không song hành với quyền lợi quốc gia chúng ta. Ngày hôm nay, những nhà đấu tranh dân chủ, các đảng viên Việt Tân có thể yếu hơn lực lượng năm xưa nhưng họ may mắn có một hậu phương vô cùng to lớn và vững chắc đó là cộng đồng người Việt hải ngoại, một hậu phương dù bất cứ hoàn cảnh nào và cũng không vì lý do nào phản bội họ. Với nỗ lực của quý vị và quyết tâm của đảng viên Việt Tân, Tự do Dân chủ chắc chắn sẽ đến với quê hương chúng ta”.

Trong bài phát biểu với cử tọa, Nam Phương, học sinh trung học, nói: “Chúng ta cần phải đứng lên để hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì thiếu sự chuyển động đồng bộ, Việt Nam sẽ không bao giờ có được đổi mới về dân chủ. Không thể thành công bằng những cuộc tranh đấu đơn lẻ… Mỗi một tiếng nói đều được trân trọng, không phân biệt tuổi tác hoặc giới tính. Mỗi một chữ ký trong một cuộc vận động, mỗi một đồng ủng hộ, mỗi một lá thư hay bất cứ một hỗ trợ nào cho tù nhân chính trị đều quan trọng”.

Đêm “Hát cho ngày Sài Gòn quật khởi” đã kết thúc lúc 11 giờ 30 tối sau phần xổ số, văn nghệ đấu tranh do các nhóm cộng đồng và ca sĩ địa phương đảm trách.