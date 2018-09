Dân số một thị trấn gia tăng gấp đôi nhờ vào số di dân.

Morden, Manitoba: Tại cơ xưởng may Deasil Custom Sewing ở thị trấn Morden, tỉnh bang Manitoba, bà Sheela Ramesh cho biết là trước đây bà và gia đình bà đã tìm cách di dân từ Ấn Độ qua, và cuối cùng đã may mắn qua được Canada qua chương trình thu nhận di dân của thị trấn Morden.

Bà Ramesh cho biết là trong chuyến viếng thăm để tìm hiểu về thị trấn Morden này, bà đã được một công ty cho việc và được thâu nhận là thường trú nhân.

Trong vòng 1 thập kỷ qua, dân số của thị trấn Morden đã gia tăng gấp đôi và hiện ở mức gần 10 ngàn người.

Theo bà Shelly Voth, điều hợp viên về di dân của thị trấn Morden thì cư dân trong thị trấn đã trở nên đa dạng với nhiều chủng tộc khác nhau, và nền kinh tế của thị trấn này trở nên phồn thịnh nhờ vào số di dân mới đến.

Cơ xưởng may Deasil Custom Sewing của ông Ron Funk chuyên may những áo khoác mùa đông và áo vest cho một công ty may mặc nổi tiếng trên thế giới.

Theo ông Funk, chủ nhân của công ty này, thì 90 phần trăm nhân viên làm việc là những di dân.

Cũng theo ông Funk thì ông không sợ thiếu việc làm, mà chỉ lo ngại là không kiếm đủ nhân viên.

Một di dân khác cũng đến từ Ấn Độ qua chương trình thâu nhận nhân công ngoại quốc của tỉnh bang Manitoba là bà Gurpreet Munday.

Bà Munday cho biết bà cùng chồng và hai con di dân qua thành phố Morden hai năm trước.

Bà Munday cũng cho biết là bà yêu thích thị trấn này vì sự yên tĩnh, không kẹt xe, không ô nhiễm môi trường, an ninh và nhất là cho con cái có cơ hội tiến thân.

Chương trình thâu nhận di dân của tỉnh bang Manitoba, Manitoba’s provincial nominee program đã bắt đầu từ 20 năm qua là một chương trình thâu nhận di dân thành công nhất và di dân cũng dễ dàng được nhận nhất, so với các chương trình di dân của các tỉnh bang khác.