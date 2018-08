Dân nghiện sống bên ngoài trung tâm giữ trẻ YMCA

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 14 tháng 8, có nhiều bậc phụ huynh, có con giữ trong nhà giữ trẻ của trung tâm YMCA trong thành phố Toronto đã phẫn nộ khi họ trông thấy những kim tiêm ma túy lẫn trong những rác rưởi ở bên ngoài trung tâm YMCA này.

Những bậc phụ huynh đã lên tiếng yêu cầu chính quyền thành phố phải có biện pháp ngăn ngừa những kẻ sử dụng ma túy lảng vảng gần trung tâm YMCA ở góc đường Breadalabane Street và Yonge Street, phía bắc của đường College Street.

Nhiều người còn công bố những hình ảnh những kẻ nghiện hút, trước trung tâm YMCA này.

Những bậc phụ huynh đã lo ngại cho sự an toàn của con em và của chính họ khi phải đi qua những kẻ nghiện hút trên đường vào trung tâm giữ trẻ.

Tưởng cũng nên nói thêm là tân chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho lệnh trì hoãn việc thiết lập thêm 3 địa điểm dành cho những người nghiện đến tự chích choác, và những nơi này có sự trông coi của y tá.

Ba địa điểm này đã được chính quyền đảng Tự Do của bà cựu thủ hiến Kathleen Wynne chấp thuận, trước khi chính quyền đảng Tự Do bị thua phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang vào tháng 6 vừa qua.