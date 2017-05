Dân Nghệ an phản đối Công an bắt cóc nhà hoạt động xã hội Hoàng Đức Bình

Báo Nghệ An, bản online đăng tin “vào lúc 10 giờ 30, ngày 15 tháng 5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt tạm giữ đối tượng Hoàng Đức Bình (sinh 10/2/1983).”

Bản tin này sau đó được nhiều báo nhà nước dẫn lại, cho biết ông Hoàng Đức Bình bị bắt về “hành vi chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân”, phạm vào Điều 257, 258 Bộ Luật Hình sự.

Theo Linh mục JB Nguyễn Đình Thục và những người cùng đi trên chiếc xe trên đường từ Diễn Châu về Vinh bị “cơ quan chức năng dừng để kiểm tra” thì trong lúc họ bị kiểm tra giấy tờ, một nhóm người khác mặc thường phục, bịt khẩu trang kín mặt đã xông vào xe, lôi ông Hoàng Đức Bình xuống và bắt anh trước sự chứng kiến của những công an mặc sắc phục.

Sau khi ông Hoàng Đức Bình bị bắt cóc, hàng ngàn người dân, đặc biệt là giáo dân thuộc giáo phận Vinh đã tập trung đến Diễn Châu. Nhà cầm quyền cũng đã huy động đông đảo Cảnh sát Cơ động đến bao vây sẵn sàng đàn áp bà con biểu tình tại UBND Diễn Châu.

Tin trên trang mạng facebook cuối ngày 15 nói có hàng trăm người dân đã tập trung trên quốc lộ 1A biểu tình để yêu cầu nhà cầm quyền làm rõ sự việc.

Giáo dân cũng bắt giữ 3 người, được cho là an ninh trà trộn vào đoàn người biểu tình.

Nhiều người đều khẳng định, việc bắt cóc Hoàng Đức Bình là một hành động trả thù vì những hoạt động tích cực của ông trong việc bảo vệ môi trường, chống lại Formosa. Ông Bình là người sát cánh với ông Bạch Hồng Quyền, một nhà hoạt động chống Formosa khác hiện đang bị CSVN truy nã toàn quốc.