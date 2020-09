Dân Mỹ đã biết sợ?

Thế là tôi đã đi chích ngừa cúm mùa ở Mỹ. Nào phải một mình tôi. Mấy người quen tôi cũng đã lo đi chích, dù trước kia chưa chích ngừa lần nào.

Tôi phải chờ hai người và sau tôi là một cặp vợ chồng lớn tuổi người Việt. Một nhân viên phòng mạch bác sĩ “thuyết minh” với tôi rằng nhiều người Việt mình thích đến khám bệnh chỗ bác sĩ gốc Việt, cũng như lấy thuốc ở những hiệu thuốc có người Việt làm việc.

Cô dược sĩ gốc Việt tại hiệu thuốc CVS chích cho tôi vui chuyện cho biết mùa chích ngừa năm nay, mỗi ngày mỗi cửa hàng CVS tiêm ngừa cúm cho khoảng 40-50 người. Mấy năm trước, số người đi chích ngừa chỉ bằng khoảng 50% so với năm nay.

Cô dược sĩ vui tính nói thêm rằng mọi khi đa số người đi chích ngừa cúm là người lớn tuổi và trẻ em, hiếm thấy giới trẻ. Còn năm nay, lứa tuổi thanh thiếu niên “đã biết sợ”. Người ta kháo nhau thuốc ngừa cúm mùa phần nào góp phần chống nhiễm Covid-19.

Kênh CNBC mới đưa tin: Phát biểu tại phiên điều trần trước Thượng viện hôm 23/9, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật của Mỹ (CDC), ông Robert Redfield, tuyên bố: Hơn 90% dân số nước Mỹ vẫn còn dễ bị mắc Covid-19.

Trước đây, giới chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng trích dẫn khẳng định của giới khoa học gia rằng khoảng 60% – 80% dân số nước Mỹ cần được chích ngừa hoặc phát triển kháng thể thông qua sự lây nhiễm tự nhiên để có được tình trạng miễn dịch cộng đồng.

Người dân Mỹ đang được vận động đi chích ngừa cúm mùa. Ảnh: deandraper.com

Ông Redfield cho biết thêm độ tuổi trong khoảng 16 đến 25 hiện chiếm đến 25% số ca nhiễm mới virus corona, cao nhất trong mọi nhóm dân số ở Mỹ. Ngoài ra, ông cảnh báo họ là “những kẻ chủ yếu góp phần làm lây lan dịch bệnh”. Theo ông, họ có thể dễ dàng lây bệnh cho các thành viên trong gia đình bởi vì họ có thể không có những biến chứng nghiêm trọng sau khi nhiễm corona.

Trong khi đó, theo dữ liệu của Trường ĐH Johns Hopkins, trên 6,9 triệu người Mỹ đã bị lây nhiễm Covid-19, chiếm một phần nhỏ dân số nước này. Con số thống kê cho thấy tính đến ngày 22/9, số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã vượt qua mốc 200.000 người.

Trước đây, ông Redfield có lần đã nhấn mạnh rằng tổng số người Mỹ nhiễm bệnh này trên thực tế nhiều khả năng cao hơn, do có nhiều trường hợp nhiễm bệnh nhưng không biểu hiện triệu chứng.

Cùng ngày 23/9, bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn về virus corona của Nhà Trắng, nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng “có thể mất một khoảng thời gian” để thuốc ngừa Covid-19 được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thông qua sẵn sàng sử dụng bởi vì “cần phải thử nghiệm lâm sàng một cách hết sức kỹ lưỡng” nhằm cho ra đời một loại vắc-xin an toàn và hiệu quả. Theo ông, tình hình ngày càng lạc quan vì đến cuối năm nay hoặc đầu năm 2021 sẽ có một hoặc nhiều loại vắc-xin an toàn và hiệu quả và nước Mỹ có thể có đủ liều vắc-xin cho toàn dân vào tháng 4/2021.

Hiện đang có bốn công ty dược phẩm thử nghiệm vắc-xin ngừa Covid-19 được chính quyền của Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn: đó là Moderna, Pfizer, AstraZeneca và Johnson & Johnson. Vắc-xin thứ năm của hãng Novavax dự kiến sẽ được thử nghiệm giai đoạn cuối vào tháng 10 tới.

Tổng thống Donald Trump cũng đã khăng khăng rằng Mỹ có thể có một loại vắc-xin an toàn và hiệu quả vào cuối tháng 10 này và sẽ có đủ liều cho mọi người Mỹ vào tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, dư luận lo ngại rằng chính trị, chứ không phải là khoa học, sẽ ảnh hưởng đến quá trình thông qua vắc-xin.

Trong bối cảnh đó, nhiều người Mỹ lo đi chích ngừa cúm mùa trước đã.

ĐẬU AN HẠ