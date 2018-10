Dân Hồng Kông xuống đường biểu tình sự đàn áp của Bắc Kinh.

Hồng Kông: Trong hôm 1 tháng 10, hàng ngàn người ở Hồng Kông đã xuống đường biểu tình chống lại những sự đàn áp của Trung quốc đến Hồng Kông.

Trước đó một tuần, đảng Dân Tộc Hồng Kông đã bị Bắc Kinh cấm hoạt động, vì lý do đảng này đã hô hào việc đòi độc lập cho Hồng Kông.

Đây là lần đầu tiên một đảng chính trị bị cấm kể từ khi Hong Kong được Anh trao lại cho Trung Quốc vào năm 1997.

Theo thỏa thuận giữa London và Bắc Kinh khi trao trả Hong Kong lại cho Trung Quốc thì dân chúng tại khu vực này vẫn được hưởng những quyền tự do mà dân chúng tại Hoa Lục không hề có theo mô thức ‘một quốc gia, hai thể chế’. Tuy nhiên, sự can thiệp của Bắc Kinh đối với Hong Kong ngày càng gia tăng khiến dân chúng tại đây lo lắng mọi quyền tự do lâu nay mà họ được hưởng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Sự xuất hiện của phong trào độc lập kêu gọi Hồng Kông tách khỏi Trung Quốc đã làm Bắc Kinh nổi giận. Với lý do bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Hoa, Bắc Kinh cho tiến hành biện pháp đàn áp những quyền tự do biểu đạt chính trị.