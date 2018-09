Dân biểu Maxime Bernier thành lập đảng Nhân Dân

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 14 tháng 9, dân biểu Maxime Bernier, cựu đảng viên đảng Bảo Thủ liên bang đã cho thành lập một đảng ở cấp liên bang mới và lấy tên là đảng Nhân Dân với tên tắt là PPC.

Theo lời ông Bernier thì lý do ông lấy tên là đảng Nhân Dân vì bây giờ là lúc trao lại quyền lực cho dân chúng.

Ông Bernier đã từng ra tranh chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang, thay thế cho cựu thủ tướng Harper từ chức .

Trong cuộc tranh cử này, ông Bernier đã thua sát nút đương kim thủ lãnh Andrew Scheer, vì ông chủ trương hủy bỏ chương trình bảo vệ nền kỹ nghệ sản xuất sữa và các phó sản.

Chủ nhân của các nông trại nuôi bò lấy sữa,đã ào ạt xin thẻ đảng viên đảng Bảo Thủ và bỏ phiếu chống lại ông Bernier.

Trong cuộc họp báo, dân biểu Bernier cho biết ông ta vẫn duy trì chủ trương trợ cấp cho nền kỹ nghệ sản xuất sữa, hay nói khác đi là hủy bỏ chương trình “supply management” , và không chủ trương quá “đa văn hóa” như chủ trương của đảng cầm quyền Tự Do hiện nay.

Ông cũng chủ trương giảm bớt những can thiệp của chính quyền, đề cao tự do cá nhân và phản đối những tổ chức vận động chính trị mà ông cho là đã lấy quá nhiều quyền hành trong lãnh vực chính trị liên bang.

Ông Bernier cũng chủ trương thâu nhận những di dân biết tôn trọng những giá trị của những người Canadians: tôn trọng luật lệ Canada và việc bình đẳng giữa nam và nữ.

Dân biểu Bernier cũng cho biết đảng PPC của ông sẽ đề cử 338 ứng cử viên cho cuộc bầu cử dân biểu vào tháng 10 năm 2019.

Theo nhận định của nhiều bình luận gia thì việc ông Bernier thành lập đảng PPC, sẽ chia mất phiếu của những cử tri trước đây vẫn ủng hộ đảng Bảo Thủ, và sẽ giúp cho đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau có triển vọng thắng trong cuộc bầu cử sắp đến?