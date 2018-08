Đám tang của hai anh hùng cảnh sát.

Fredericton, New Brunswick: Đám tang của hai cảnh sát viên bị kẻ gian bắn chết trong khi thi hành công vụ ở thành phố Fredericton, tỉnh bang New Brunswick, đã cử hành trong hôm thứ bảy ngày 18 tháng 8, với trên 1 ngàn người tham dự, gồm các cảnh sát cũng như các nhân viên cấp cứu từ khắp nơi ở Bắc Mỹ đến tham dự.

Hai cảnh sát viên là ông Robb Costello và bà Sara Burns đã bị kẻ gian bắn chết cùng với hai thường dân khác hôm 10 tháng 8.

Trong bài điếu văn, bà Leanne Fitch, cảnh sát trưởng thành phố Fredericton đã nói là hai cảnh sát viên vừa bị bắn chết sẽ sống mãi trong lòng những cảnh sát đồng nghiệp và của những cư dân trong thành phố.

Đám tang được tổ chức tại cầu trường của trường đại học Aitken và được truyền hình qua nhà thờ Hope City và trung tâm cộng đồng Grant Harvey.

Ông Costello năm nay 45 tuổi, là cảnh sát với 20 năm phục vụ và là bố của 4 người con, trong khi bà Sarah Burns năm nay 43 tuổi cũng có 3 đứa con.

Trong số những quan khách tham dự đám tang có bà phó toàn quyền tỉnh bang New Brunswick, thủ hiến Brian Gallant, ông Dominic LeBlanc tổng trưởng liên quyền vụ, ông thị trưởng thành phố Fredericton, và bà Brenda Lucki, tư lệnh lực lượng cảnh sát Hoàng Gia RCMP.