Đám cháy lớn bùng phát ở cầu tàu New Westminster

Một đám cháy bùng phát tại công viên cầu tàu New Westminster’s Pier Park vào tối Chủ Nhật 13 Tháng 9. Ngọn lửa bắn lên bầu trời vốn đã xám xịt, tạo ra những đám khói đen dày đặc cuồn cuộn qua sông Fraser.

Công viên chạy dài một đoạn theo Front Street dọc bờ sông. Ashley Burr của CityNews cho biết cô thấy đám cháy vào khoảng 8:30 tối. Cô giải thích: “Có một đám cháy lớn ngay bên dưới Cầu Pattullo trong Công viên Cầu tàu New Westminster. Thật kinh khủng, khói dày đến mức bạn không thể nhìn thấu qua. Tất cả những gì bạn thấy là những ngọn lửa sắc bén.”

TransLink đình chỉ dịch vụ SkyTrain tuyến Expo giữa các ga Columbia và Scott Road, thiết lập một cầu vận chuyển thay thế bằng xe buýt. Cô Burr nói thêm: “Với lớp khói dày như thế này, bạn không thể còn nhìn thấy đường rầy xe lửa ở đâu nữa.”

Đường Front bị đóng cả hai chiều lưu thông; những người lái xe nên sử dụng Đường Columbia làm tuyến đường thay thế.

Bruce Claggett của đài radio News 1130 mô tả quang cảnh từ phía Surrey của cây cầu: “Từ phía Surrey và bên dưới cầu SkyTrain, bạn thực sự có thể nhìn thấy khói đen bốc lên trong không khí. Ngọn lửa khổng lồ bốc cao bằng hai tầng lầu, và điều thực sự khiến bạn choáng ngợp là âm thanh của tất cả các xe cứu hỏa – còi báo động và nhiều nhân viên cấp cứu đến hiện trường cố gắng dập tắt đám cháy.”

Các toán cứu hỏa từ New Westminster, Delta, và một chiếc thuyền cứu hỏa từ Vancouver đều có mặt để cố gắng chiến đấu với ngọn lửa. Mặc dù có thể nhìn thấy từ nhiều tòa nhà chung cư gần cầu cảng, Claggett cho biết đám cháy dường như không đe dọa bất kỳ tòa nhà dân cư nào. Khu vực bị hư hại nặng nề là ngay dọc theo cầu tàu. Claggett lưu ý: “Khói đen đặc này bay vào không khí và nó thực sự là một đám cháy lớn đến mức nó kéo dài nhiều lốc đường dọc theo mé nước ở New Westminster.”

Một trong những người theo dõi chứng kiến đám cháy là Fraser Hewitt cho biết dấu hiệu chữ‘ W ’màu đỏ làm bằng các thùng vận chuyển (containers) bị ngọn lửa bao phủ hoàn toàn. Khoảng 300 feet toàn bộ chiều dài của cầu tàu bốc cháy hoàn toàn từ bên dưới dạ cầu. Nó đang bốc khói từ mọi góc, rực lửa từ mọi góc.”