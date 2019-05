Đại nhạc hội Thời Báo 2019: Vì sự phát triển cộng đồng, vì đồng bào và thương phế binh cùng khổ ở quê nhà

Khi số báo này đến tay bạn đọc, chỉ còn 1 tuần nữa, Quỹ Cộng đồng Thời Báo sẽ hân hạnh giới thiệu với quý khán giả một chương trình văn nghệ quy mô với sự góp mặt của 7 ca sĩ hàng đầu của sân khấu âm nhạc cùng với MC là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn: Ngọc Anh, Don Hồ, Hương Lan, Mai Thiên Vân, Dương Triệu Vũ, Hoàng Anh Khang và Như Ý.

Liên tục trong 16 năm qua, Quỹ Cộng đồng Thời Báo đã nỗ lực thực hiện đại nhạc hội hàng năm để tạo một nhịp cầu gắn bó với cộng đồng, yểm trợ những sinh hoạt phục vụ tập thể người Việt tại Toronto, trợ giúp những đồng bào khốn khó, nạn nhân thiên tai và các thương phế binh QLVNCH hiện đang sống những ngày cuối đời cùng cực ở quê nhà. Toàn bộ tiền thu sau khi trừ chi phí sẽ được phân phối cho những chương trình từ thiện và phục vụ cộng đồng. Để có thể thực hiện các mục tiêu trên, tất cả những phí tổn về quản trị quỹ, quảng cáo, nhân sự điều hành đại nhạc hội do Thời Báo và toàn thể nhân viên cùng góp sức.

Với một chương trình phong phú dài hơn 4 giờ đồng hồ, đến với đại nhạc hội Thời Báo 2019 được tổ chức vào ngày thứ bảy 1 tháng 6 tại Hammerson Hall, The Living Arts Centre, 4141 Living Arts Dr, Mississauga, bạn sẽ thưởng thức những ca khúc quê hương với Hương Lan, Mai Thiên Vân, dòng nhạc thính phòng với Ngọc Anh, Hoàng Anh Khang, tình ca với Don Hồ, Dương Triệu Vũ, nhạc trẻ với Như Ý.

Hầu hết các tiếng hát góp mặt trong chương trình đại nhạc hội Thời Báo 2019, là những ca sĩ đã có vị trí vững vàng trên Thúy Nga trong nhiều năm qua.

Điểm qua các tiếng hát trong đêm đại nhạc hội Thời Báo 2019



Hương Lan



Hương Lan nổi tiếng là một tiếng hát vượt thời gian qua các ca khúc trữ tình quê hương và là một ca sĩ thường xuyên xuất hiện trong các chương trình của trung tâm Thúy Nga.

Hương Lan bước lên sân khấu lần đầu năm 1961, lúc 5 tuổi, với thể loại vọng cổ, cùng diễn với thân phụ là nghệ sĩ Hữu Phước trong vở cải lương Thiếu phụ Nam Xương.

Năm 1966, Hương Lan chuyển sang tân nhạc dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Trúc Phương. Với chất giọng chất ngọt ngào và thanh khiết, Hương Lan được các nhật báo cũng như tạp chí ở Sài Gòn lúc bấy giờ mệnh danh là “thần đồng”.

Hương Lan góp mặt lần đầu tiên trên chương trình video Paris By Night vào năm 1984 với nhạc phẩm Ngày về của Hoàng Giác và các chương trình sau đó với những tình ca phảng phất âm điệu dân ca: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Em đi trên cỏ non, Chiếc áo bà ba, Điệu buồn phương Nam, Cánh thiệp đầu xuân, Mùa xuân của mẹ, Tiễn người đi, Chuyện chúng mình, Tàu đêm năm cũ, Mắt Huế xưa, Dạ cổ hoài lang.



Ngọc Anh



Ngọc Anh có giọng ca trầm, lần đầu tiên xuất hiện trước khán giả của Trung tâm Thúy Nga trong chương trình Paris By Night 96 với bài hát “Giết người trong mộng” của cố nhạc sĩ Phạm Duy và từ đó trở thành một trong những ca sĩ trụ cột của các chương trình Paris By Night. Ngoài tiếng hát thiên phú, Ngọc Anh còn tự sáng tác các ca khúc: Hãy Yêu Khi Ta Còn Bên Nhau, Yêu Đến Ngàn Thu, Trizzie’s Tango, Samba Cho Em, Mùa Đông Không Tuyết.

Mai Thiên Vân



Mai Thiên Vân là một tiếng hát quen thuộc với khán giả Toronto qua các chương trình đại nhạc hội Thời Báo trước đây. Sinh trưởng ở Bến Tre nên sở trường của Mai Thiên Vân là dòng nhạc trữ tình, đậm nét quê hương. Đôi khi, cô cũng hát dân ca và vọng cổ. Với chất giọng mềm mại, nhẹ nhàng, Mai Thiên Vân đã trở thành ca sĩ chính của Trung Tâm Thuý Nga từ khi định cư tại Hoa Kỳ cho đến nay.

Dương Triệu Vũ



Dương Triệu Vũ lần đầu tiên đến với khán giả Toronto nhưng đã có mặt trên sân khấu Thúy Nga từ năm 2004 với Paris By Night 73 và gần đây nhất là các chương trình Paris By Night 126, 128,

Như Ý



Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, bước vào lãnh vực âm nhạc từ năm 2002, khi còn là học sinh, đọat giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Ðồng Nai và giải tư Tiếng hát Truyền hình Sài Gòn.

Như Ý có chất giọng trầm ấm, khỏe, đầy đặn. Cô đi vào thế giới showbiz bằng sự tự tin, với lòng tự trọng và tài năng. Đứng trên nhiều sân khấu, đủ mọi kích thước, vượt qua biết bao thăng trầm, khó khăn trong nghiệp ca hát và cuối cùng Như Ý cũng đạt được một vị trí trong chương trình Thúy Nga.

Hoàng Anh Khang



Được tuyển chọn từ chương trình VStar của Thúy Nga, qua ca khúc “Hoa sứ nhà nàng”, hát và tự đệm đàn guitar, bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng các video clip âm nhạc do Hoàng Anh Khang song ca với Bằng Kiều đăng tải trên You Tube đã thu hút từ 3 triệu đến 3.5 triệu lượt người vào xem. Hoàng Anh Khang được biết đến với những ca khúc dân ca được trình bày bằng thể điệu rất mới lạ. Hoàng Anh Khang sở trường nhạc thính phòng, và chinh phục khán giả với tài thổi sáo, chơi guitar, piano và cả beatbox.

Đến với đại nhạc hội Thời Báo 2019, vào ngày 01 tháng 6 tại Hammerson Hall, The Living Arts Centre, 4141 Living Arts Dr, Mississauga ngoài việc dự khán một chương trình văn nghệ đa dạng, với các ca sĩ hàng đầu nói trên bạn còn thể hiện một nghĩa cử: Góp tay cùng Quỹ Cộng đồng Thời Báo cứu trợ những người đang cần sự giúp đỡ.